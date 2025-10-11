Η γραφειοκρατία μπλοκάρει δύο έργα στη Βόρεια Ελλάδα

Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις παρατείνουν τις εκκρεμότητες επί μήνες, εμποδίζοντας ακόμη δύο σημαντικά έργα διαχείρισης απορριμμάτων να τεθούν σε φάση υλοποίησης.

Ο λόγος για τις δύο μεγάλες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής αξίας περίπου 445 εκατ. ευρώ (η μία θα εκτελεστεί ως δημόσιο έργο και η δεύτερη ως ΣΔΙΤ), η κατασκευή των οποίων καθυστερεί, κυρίως, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που αφορά τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις για την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ έχουν ληφθεί και απομένει η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού μοντέλου (δημοσιοποίηση πρόσκλησης κ.λπ.), η οποία, μεταξύ άλλων, χρειάζεται τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργείων, όπως είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του τοπικού Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας έχουν εκκινήσει οι αρχικές ενέργειες για το δημόσιο έργο, όπως η απευθείας ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027.

Οι δύο μονάδες

Σημειώνεται ότι για το έργο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 241,881 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ) ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Τέρνα (Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα) την άνοιξη του 2024.

Η προαναφερόμενη μονάδα θα επεξεργάζεται ετησίως 128.200 τόνους απορριμμάτων, μέσω μηχανικής επεξεργασίας (διαλογής) για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και βιολογικής επεξεργασίας (αερόβιας) των οργανικών αποβλήτων, με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ και δευτερογενούς καυσίμου.

Το δεύτερο έργο που θα εκτελεστεί με τη μέθοδο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα, εκτιμώμενης αξίας περίπου 202 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο επίσης την Τέρνα, θα διαθέτει ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 300.800 τόνων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Η μονάδα έχει χωροθετηθεί σε έκταση περίπου 150-200 στρεμμάτων πλησίον του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και θα εξυπηρετεί περίπου το 65% του πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.