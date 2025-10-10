ΟΝΥΞ Τουριστική: Πρόσω ολοταχώς για τη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Στα τέλη του 2026 εκτιμά η διοίκηση της ΟΝΥΞ Τουριστική Α.Ε. ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή της σύνθετης και μοναδικής στο είδος της μεγάλης αγροτουριστικής επένδυσης στην περιοχή της Σάνης Χαλκιδικής.

Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα υπαγωγής του επενδυτικού της σχεδίου “Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής” στα ΕΣΧΑΣΕ («Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων») και οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκφραστεί, επίσης, πρόθεση από συστημική Τράπεζα να χρηματοδοτήσει το σύνολο του έργου, δηλαδή περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπάρχει και αυτοχρηματοδοτούμενο τμήμα που αφορά την κατασκευή 120 βιλών, οπότε συνολικά το project θα προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ. Στους σκοπούς της εταιρείας είναι επίσης, να προχωρήσει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το project

To εν λόγω project της ΟΝΥΞ αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού θέρετρου, που θα συνδυάζει μία σύνθετη μονάδα φιλοξενίας και κατοικίες παράλληλα με αγροτικές λειτουργίες και παραγωγή, συνολικά μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος λόγω εκμετάλλευσης του υποκείμενου γεωθερμικού πεδίου και ειδικών ηλιακών εφαρμογών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι χθες (10 Οκτωβρίου) πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του συνόλου των 68.926.799 μετοχών της από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) και ότι η διαπραγμάτευσή τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «ONYX» με λατινική γραμματοσειρά και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της τελευταίας συνεδρίασης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).