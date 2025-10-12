Χρήστος Ιωάννου: Επενδύσεις στην τεχνολογία, πίστη στον άνθρωπο

O Χρήστος Ιωάννου, γόνος µιας ονοµαστής κυπριακής οικογένειας επιχειρηµατιών και κληρονόµος µιας σπουδαίας εταιρικής παράδοσης, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο τιµόνι του κατασκευαστικού Οµίλου Άβαξ εδώ και πάνω από µία δεκαετία.

Ο Όμιλος του οποίου ηγείται ήταν ήδη ακµαίος και διακρινόταν στον κλάδο του προτού αναλάβει τη διοίκησή του, ωστόσο επί των ηµερών του διεύρυνε τον κύκλο εργασιών του, επεκτάθηκε σε νέες αγορές εντός και εκτός Ελλάδας και ισχυροποιήθηκε περαιτέρω κεφαλαιακά προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και τις συγκυρίες των καιρών.

Πράγµατι, λιγοστές µεγάλες εταιρείες έµειναν από τη «χρυσή εποχή» της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς που έλαµπε σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, και η Άβαξ µπορεί δικαίως να λογίζεται ότι είναι µία από αυτές – µία από τις καλύτερες µάλιστα…

Ο κατασκευαστικός Όµιλος Άβαξ έχει στο ενεργητικό του εµβληµατικά έργα, από αυτά που ο χρόνος µετατρέπει σε τοπόσηµα της περιοχής και της εποχής τους. Έρχεται από το ένδοξο παρελθόν της ελληνικής κατασκευαστικής βιοµηχανίας και από µια εποχή που το επιχειρείν ασκούνταν µε αρκετά διαφορετικούς όρους, έχει όµως ξεκάθαρα στραµµένο το βλέµµα του στο µέλλον. Και το µέλλον σε αυτήν τη φάση φαντάζει ευοίωνο.

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικό έργο που ανέρχεται σε περίπου 3,2 δισ. ευρώ, δυνατότητα ανάληψης µεγάλων δηµόσιων έργων από µια «δεξαµενή» που υπολογίζεται σε περίπου 10 δισ. ευρώ, συµµετοχή στο κορυφαίο κατασκευαστικό έργο των τελευταίων χρόνων, τη Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας, δραστηριοποίηση στο πιο πολυσυζητηµένο έργο της εποχής µας, εκείνο στο Ελληνικό, ανάληψη της επέκτασης του εργοστασίου της Παπαστράτος (Philip Morris International) στον Ασπρόπυργο και της κατασκευής τµήµατος του αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Πύργος, είναι µερικά από τα έργα που συνδέονται µε την Άβαξ και προοικονοµούν τα µελλούµενα σε ασφαλή θεµέλια και σταθερές ράγες.

Η πορεία του

Τον δραστήριο αυτόν Όµιλο ανέλαβε το 2013 ο Χρήστος Ιωάννου ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Γεννηµένος στη Λευκωσία το 1972, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1990. Επόµενα βήµατά του, το πτυχίο ΒΑ στα Μαθηµατικά από το Cornell University (1994) και το µεταπτυχιακό MBA από το ΜΙΤ Sloan School of Management (1998). Είναι µέλος του Chancellor’s Court of Benefactors στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης και στο MIT Sloan Executive Board. ∆ραστηριοποιείται παράλληλα στον κλάδο του τουρισµού µέσω της Donkey Hotels, της οποίας προΐσταται.

O Όµιλος Άβαξ θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς οµίλους της χώρας σε µια πορεία πολλών δεκαετιών. Το όνοµά του είναι συνυφασµένο µε την ολοκλήρωση σύνθετων και κρίσιµων έργων υποδοµής, έργων που τονώνουν σταθερά την ελληνική οικονοµία. Ταυτόχρονα, δυναµική είναι η παρουσία του στον διεθνή στίβο, σε πολύ ανταγωνιστικά επιχειρηµατικά περιβάλλοντα. Έχοντας εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1994, αναπτύσσει έκτοτε πολυσχιδή δράση σε ένα ευρύ φάσµα αγορών. Στο επίκεντρο των εργασιών του βρίσκονται κατασκευές, παραχωρήσεις και µεγάλα ενεργειακά έργα. Ταυτόχρονα, συγκαταλέγεται στα λιγοστά πλέον κατασκευαστικά σχήµατα που συνεχίζουν την παράδοση των επιτυχηµένων ελληνικών οµίλων στο εξωτερικό, καθώς διαθέτει τεχνογνωσία και εµπειρία σε ηλεκτροµηχανολογικά έργα στη Μέση Ανατολή. Με σηµαντικές εταιρείες που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιό του, όπως οι ΕΤΕΘ και ΕΛΒΙΕΞ, αλλά και οι Avax Development και iXion Energy, καλύπτει από έργα πολιτικού µηχανικού, κτιριακά, υδραυλικά, λιµενικά και περιβάλλοντος έως εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια, τερµατικούς σταθµούς υγροποιηµένου φυσικού αερίου, real estate και κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων.

Ο Χρήστος Ιωάννου, µε εχέγγυα τις -θρυλικές- επιχειρηµατικές καταβολές της οικογένειάς του και µε τη συνεργασία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Άβαξ, που διαθέτουν πολυετή κατασκευαστική πείρα, ενώ συµµετείχαν αποφασιστικά στη διαµόρφωσή του, καλείται να διατηρήσει την ηγετική θέση του Οµίλου στην αγορά και να πραγµατοποιήσει το -οµαλό όσο και κερδοφόρο- πέρασµά του στη νέα εποχή, εφαρµόζοντας εκ παραλλήλου ελκυστική για τους µετόχους µερισµατική πολιτική.

Ενστερνιζόµενος ότι τα έργα που αναλαµβάνει ο Όµιλος πρέπει να διεκπεραιώνονται «αξιόπιστα και στον σωστό χρόνο», σχεδιάζει τις επόµενες κινήσεις του προτάσσοντας την εξωστρέφεια και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Άλλωστε, ο ίδιος γνωρίζει καλά τους όρους του επιτυχηµένου επιχειρείν: «Οι κατασκευές, όπως και η επιχειρηµατικότητα στο σύνολό της, είναι υπόθεση διαρκείας. Οι προοπτικές θα εξακολουθήσουν να είναι θετικές όσο η στρατηγική µας συντίθεται από συνέπεια, γνώση, καινοτοµία, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά».

To όραμά του

«Πολύτιμα συστατικά της ανάπτυξης του Ομίλου αποτελούν η πολυετής εμπειρία στην εκτέλεση πολύπλοκων έργων, οι επενδύσεις σε τεχνολογία, η προσήλωση σε ESG πολιτικές και κυρίως η επένδυση και η πίστη στον άνθρωπο.

Με γνώμονα τη λειτουργική βελτιστοποίηση και τη διαφοροποίηση του μίγματος εσόδων, ο Όμιλος ΑΒΑΞ εστιάζει στην εφαρμογή διαδικασιών λειτουργικής βελτιστοποίησης και cash management, με στόχο την επίτευξη κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA 10% μεσοσταθμικά ανά έργο και τον περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Με σκοπό τη διατήρηση σε μακροπρόθεσμη βάση επαναλαμβανόμενου EBITDA από μη κατασκευαστική δραστηριότητα στα επίπεδα του 40% επί του συνολικού EBITDA του Ομίλου, ο Όμιλος ΑΒΑΞ θα επιδιώξει την ανάληψη νέων παραχωρήσεων μέσα από τη συμμετοχή του στα υπό δημοπράτηση ΣΔΙΤ και την επιλεκτική τοποθέτηση, αξιοποιώντας την εμπειρία του από αντίστοιχες αναπτύξεις στο παρελθόν, σε νέα έργα οικιστικών αναπτύξεων σε δημοφιλείς και σε ανερχόμενους νησιωτικούς κυρίως προορισμούς. Παράλληλα εξετάζει προσεκτικά την εκ νέου δραστηριοποίηση σε έργα ΑΠΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό».