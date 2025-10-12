Μαρία Ιωαννίδου: «Είμαστε  η τελευταία εντύπωση του επιβάτη από τη χώρα. Θέλουμε να είμαστε και η καλύτερη»

Ο τομέας των duty free στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, µε την ελληνική αγορά να αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς προορισµούς για ταξιδιωτικό εµπόριο στην Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε την ανάπτυξη µεγάλων διεθνών συνεργασιών και την επέκταση των καταστηµάτων αφορολόγητων ειδών σε αεροδρόµια, λιµάνια και άλλους στρατηγικούς χώρους.

Η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού, ποιοτικού και ευέλικτου εµπορικού περιβάλλοντος έχει αποδειχτεί κλειδί για την επιτυχία στον κλάδο. Η στρατηγική αναβάθµιση των υπηρεσιών και των προϊόντων σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της εµπειρίας του πελάτη αποτελούν τις κύριες συνιστώσες της επιτυχίας στον τοµέα αυτό.

Η Μαρία Ιωαννίδου είναι η γυναίκα που τα τελευταία χρόνια ηγείται της σηµαντικής µεταµόρφωσης της εταιρείας Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), της ελληνικής θυγατρικής του παγκόσµιου κολοσσού ταξιδιωτικού εµπορίου Avolta (πρώην Dufry), η οποία µετά την εξαγορά της Αutogrill το 2022 αποτελεί πλέον τον αδιαµφισβήτητο πρωταγωνιστή παγκοσµίως στον χώρο του ταξιδιού.

Με σταθερά βήµατα και στρατηγική διορατικότητα, η κυρία Ιωαννίδου έχει εδραιώσει τη θέση της ως µία από τις πιο επιδραστικές επιχειρηµατικές προσωπικότητες στον τοµέα του retail στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως το όραµα και η αποτελεσµατικότατα µπορούν να συµβαδίζουν, ακόµα και σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η πορεία της

Η επαγγελµατική πορεία της στην ΚΑΕ ξεκίνησε το 2013, χρονιά-ορόσηµο για την εταιρεία, όταν η ελβετική Dufry την εξαγόρασε από τη Folli Follie. Σε εκείνη τη µεταβατική φάση, η Μαρία Ιωαννίδου τοποθετήθηκε ως Chief Financial Officer, µία από τις ελάχιστες γυναίκες τότε σε αντίστοιχη θέση εντός του Οµίλου. Από τον Απρίλιο του 2023 ανέλαβε τον ρόλο της CEO & Country Manager, συνεχίζοντας µε συνέπεια και ενέργεια να χτίζει την επόµενη µέρα της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1979 µε µόλις δύο σηµεία πώλησης και σήµερα αριθµεί 107 καταστήµατα σε 50 στρατηγικά σηµεία ανά την Ελλάδα.

Η συµβολή της στην ενίσχυση του brand και της εµπορικής απόδοσης της ΚΑΕ είναι αδιαµφισβήτητη. Υπό τη διοίκησή της, η εταιρεία πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και κερδών, ακόµα και µετά την πίεση της πανδηµίας. Το 2023 αποτέλεσε έτος-ορόσηµο, µε τις πωλήσεις να εκτινάσσονται στα 385,4 εκατοµµύρια ευρώ από 299,3 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το EBITDA διαµορφώθηκε στα 80,7 εκατοµµύρια και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23%, φτάνοντας τα 46,6 εκατ. ευρώ.

Αυτά τα αποτελέσµατα σηµατοδότησαν τη σταθερή επιστροφή της ΚΑΕ σε τροχιά ανάπτυξης, αποτελώντας σηµείο αναφοράς στον παγκόσµιο χάρτη του ταξιδιωτικού λιανεµπορίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από τα αποτελέσµατα του 2024 όπου η εταιρεία παρουσίασε πωλήσεις 461,2 εκατοµµύρια ευρώ από 385,4 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ το EBITDA διαµορφώθηκε στα 90,8 εκατοµµύρια και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 42,5 εκατ. ευρώ.

Ένα από τα βασικά της στοιχήµατα αφορά τη στρατηγική µετεξέλιξη της ταυτότητας των ελληνικών Duty Free, στο πλαίσιο της εφαρµογής του διεθνούς οράµατος «Destination 2027» του Οµίλου Avolta. Υιοθετώντας µια επίκαιρη, ολοκληρωµένη προσέγγιση στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, η Μαρία Ιωαννίδου προωθεί την έννοια της καθετοποιηµένης εµπειρίας shopping και εστίασης, µεταµορφώνοντας τα καταστήµατα σε εµπορικούς κόµβους υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.

Για όσους ταξιδεύουν, ενδεικτική είναι η µεταµόρφωση του αεροδροµίου της Ρόδου, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον µοντέρνα και αναβαθµισµένα καταστήµατα του Οµίλου, ενώ η εταιρεία δουλεύει εντατικά και σχεδιάζει για το νέο αεροδρόµιο του Καστελίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, πέρα από τα παραδοσιακά σηµεία λιανικής και εστίασης, επιπλέον τη δηµιουργία υβριδικών χώρων σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα, που θα συνδυάζουν εστίαση, λιανική πώληση και ταξιδιωτική εµπειρία. Παράλληλα, στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει ήδη ξεκινήσει ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση των εµπορικών χώρων, µε την παράταση της σύµβασης εκµετάλλευσης για 10+2 έτη να ενισχύει την προοπτική περαιτέρω επενδύσεων και σταθερότητας.

Με ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων για τα επόµενα έτη, η Μαρία Ιωαννίδου επανατοποθετεί την ΚΑΕ ως σηµείο αναφοράς όχι µόνο για την τουριστική Ελλάδα αλλά και για το ευρύτερο επιχειρηµατικό οικοσύστηµα.

Η Μαρία Ιωαννίδου αποτελεί µια διακριτική αλλά εξαιρετικά αποτελεσµατική φυσιογνωµία, µε βαθιά γνώση της αγοράς και µεγάλη ικανότητα στο να µετατρέπει τα δεδοµένα σε αποφάσεις και τις αποφάσεις σε αποτελέσµατα. Μέσα από την πορεία της στην ΚΑΕ έχει αποδείξει ότι µπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις προκλήσεις µιας διεθνοποιηµένης αγοράς, διατηρώντας παράλληλα την ελληνική επιχειρηµατικότητα στο προσκήνιο. Η ίδια συνεχίζει να επενδύει στην καινοτοµία, στον εκσυγχρονισµό και κυρίως στην εµπειρία του ταξιδιώτη, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο πρόσωπο της επιχειρηµατικής ηγεσίας.

To όραμά της

«Τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματική κοινότητα δοκιμάζεται συνεχώς με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως η πανδημία, οι γεωπολιτικές κρίσεις, αλλά και η κλιματική αλλαγή, και αυτό που έως σήμερα ονομάζουμε business as usual τείνει πλέον να σημαίνει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ρευστό περιβάλλον.

Για τον χώρο του Travel Retail αυτό εντείνεται ίσως λίγο παραπάνω, γιατί επηρεάζεται από κάθε συμβάν. Γιατί κάθε τι που συμβαίνει στον πλανήτη αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι μετακινούνται, τους λόγους για τους οποίους μετακινούνται αλλά και την προτεραιότητα και τη συχνότητα που έχει πλέον αυτή η μετακίνηση.

Η δυναμική παρουσία και ανάπτυξη της εταιρείας μας τα τελευταία χρόνια βασίζεται στο ότι όλοι μαζί δουλεύομε με έναν κοινό στόχο: “Είμαστε η τελευταία εντύπωση του επιβάτη από τη χώρα μας. Θέλουμε να είμαστε και η καλύτερη!”.

Αυτό είναι το όραμα και η αποστολή μας».