Natasha Covas-Kneiss: «Το αύριο δεν μας περιμένει. Το δημιουργούμε με τόλμη»

Κατασκευές, ενέργεια, ναυτιλία, ορυκτές πρώτες ύλες, εξοπλισµός, µεταφορές. Μερικοί από τους πιο απαιτητικούς και δυναµικούς τοµείς της οικονοµίας. Ο κλάδος των βαρέων µηχανηµάτων παίζει κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη υποδοµών, την κατασκευή και συντήρηση έργων µεγάλης κλίµακας και τη διαχείριση πολύπλοκων τεχνολογιών.

Χωµατουργικά και ανυψωτικά µηχανήµατα, γεννήτριες και ναυτιλιακές µηχανές, πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη έργων στους συγκεκριµένους τοµείς. Παράλληλα, πρόκειται για έναν χώρο µε έντονες παραδόσεις, συχνά ανδροκρατούµενο, όπου οι εταιρείες καλούνται να αντιµετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις όπως οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η διαχείριση πολύπλοκων εφοδιαστικών αλυσίδων, η ενεργειακή κρίση και οι τεχνολογικές µεταβολές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία γυναικών µε όραµα και ικανότητα διοίκησης αποτελεί αναντικατάστατη προσθήκη για τον εκσυγχρονισµό και την εξέλιξη του κλάδου.

Η Natasha Covas – Kneiss, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του Οµίλου ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., ξεχωρίζει ως µια σηµαντική προσωπικότητα που έχει διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του κλάδου των βαρέων µηχανηµάτων και κατασκευών στην Ελλάδα.

Η ίδια διαθέτει ένα πλούσιο ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό υπόβαθρο. Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών το 1992, συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήµιο του Harvard, θέτοντας τις βάσεις για τη µετέπειτα αναπτυξιακή της πορεία στον επιχειρηµατικό κόσµο.

H κ. Natasha Covas-Kneiss ξεκίνησε την καριέρα της στην Deloitte & Touche Management Consulting ως αναλύτρια επιχειρήσεων, θέση που της έδωσε ευκαιρίες να αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στον στρατηγικό σχεδιασµό και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών. Ακολούθησε η θέση της ως Group Product Manager στη Violex-Bic Α.Ε., όπου εµβάθυνε τη γνώση της στην ανάπτυξη προϊόντων και τη διοίκηση οµάδων. Το 2000 εισήλθε στον Όµιλο ΕΛΤΡΑΚ, µία από τις µεγαλύτερες και ιστορικότερες εταιρείες στον τοµέα των βαρέων µηχανηµάτων και κατασκευών στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε σηµαντικές διοικητικές θέσεις, µεταξύ των οποίων µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος θυγατρικών εταιρειών.

Το 2019 ανέλαβε τη θέση της ∆ιευθύνουσας Συµβούλου της µητρικής εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., οδηγώντας τον Όµιλο σε µία νέα εποχή. Η ΕΛΤΡΑΚ, που ιδρύθηκε το 1982 από τις οικογένειες Πολίτη και Κόβα, έχει παραδοσιακά συνδεθεί µε τη µάρκα Caterpillar, έναν από τους πιο σηµαντικούς κατασκευαστικούς οίκους παγκοσµίως. Η Caterpillar αποτέλεσε την αφετηρία και τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Ωστόσο, η ΕΛΤΡΑΚ έχει επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της, προσθέτοντας κορυφαία brands όπως Bridgestone, Palfinger, MaK, BYD, JLG, Pronar και Powerscreen. Αυτό επέτρεψε στον Όµιλο να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις 360 µοιρών στους πελάτες του, καλύπτοντας κάθε ανάγκη που σχετίζεται µε τον εξοπλισµό και τις υποδοµές. Στα 40 και πλέον χρόνια παρουσίας της στην αγορά, η ΕΛΤΡΑΚ έχει αντιµετωπίσει πολλές προκλήσεις, έχει εξελιχθεί και εξελίσσεται διαρκώς, παραµένοντας πιστή στους αρχικούς στόχους της: την αφοσίωση στους πελάτες και την προσφορά λύσεων υψηλής ποιότητας. Η Natasha Covas-Kneiss έχει προσαρµόσει την εταιρεία στις σύγχρονες απαιτήσεις, ενισχύοντας την ψηφιακή της παρουσία και προωθώντας µια κουλτούρα συνεχούς εξέλιξης και καινοτοµίας.

Η πορεία της

Η πορεία της Natasha Covas-Kneiss µέσα στον Όµιλο δεν υπήρξε καθόλου τυχαία. Η ίδια έχει δηλώσει ότι ο στόχος της ήταν να συµβάλει στην πρόοδο και τον εκσυγχρονισµό ενός παραδοσιακά ανδροκρατούµενου κλάδου, όπως αυτός των κατασκευών. Ως επικεφαλής της ΕΛΤΡΑΚ σε µια περίοδο γεµάτη προκλήσεις, όπως η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η ενεργειακή κρίση και η πανδηµία, έχει καταφέρει όχι µόνο να διατηρήσει αλλά και να διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της επιχείρησης. Η ικανότητά της να προσαρµόζεται γρήγορα στα νέα δεδοµένα και να λαµβάνει αποφάσεις µε όραµα και στρατηγική αποδεικνύει την αξία της ηγεσίας της ανεξαρτήτως φύλου.

Παράλληλα, η Natasha Covas-Kneiss αποτελεί φωνή υπέρ της ισότητας και της ενδυνάµωσης των γυναικών στον επαγγελµατικό χώρο. Υπογραµµίζει ότι οι αλλαγές δεν γίνονται αυτόµατα, αλλά χρειάζεται σταθερή δέσµευση από τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τις ίδιες τις γυναίκες. Τονίζει την ανάγκη δηµιουργίας ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στις γυναίκες όχι απλά να έχουν ίσες ευκαιρίες, αλλά και να τις αξιοποιούν πλήρως, χωρίς να αναγκάζονται να επιλέξουν ανάµεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή. Η ίδια, µητέρα τεσσάρων παιδιών και επικεφαλής ενός µεγάλου Οµίλου, δίνει µε το παράδειγµά της απτή απόδειξη πως η ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής είναι εφικτή µέσω σωστής διαχείρισης, υποστηρικτικών δοµών και ανοιχτής νοοτροπίας.

Σήµερα, ο Όµιλος ΕΛΤΡΑΚ είναι µέρος του πολυεθνικού Οµίλου CP Holdings, που έχει παρουσία σε πολλές χώρες και δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους. Η ένταξη στον Όµιλο αυτόν άνοιξε νέους ορίζοντες για την ΕΛΤΡΑΚ, ενισχύοντας τη θέση της τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Βουλγαρία, µέσω της ELTRAK Bulgaria. Η επιχειρηµατική πορεία της Natasha Covas-Kneiss αποδεικνύει ότι µε σκληρή δουλειά, όραµα και συνέπεια µπορεί κανείς να µεταµορφώσει έναν παραδοσιακό κλάδο και να ανοίξει νέους δρόµους. Μέσα από τις δράσεις της, η ΕΛΤΡΑΚ όχι µόνο συνεχίζει να είναι ηγέτιδα στον χώρο της, αλλά προωθεί και ένα νέο πρότυπο ηγεσίας, πιο σύγχρονο, ισότιµο και προσανατολισµένο στην καινοτοµία και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Tι μας είπε για το όραμά της

«Ο Όμιλος ΕΛΤΡΑΚ βρίσκεται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης με ανθρώπινο δυναμικό που πλησιάζει τα 500 άτομα. Δραστηριοποιούμαστε σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως η ναυτιλία, οι κατασκευές, η ενέργεια και το αυτοκίνητο, συμβάλλοντας στη μετάβασή τους σε ένα τεχνολογικά προηγμένο και υπεύθυνο μέλλον. Με επίκεντρο τις υπηρεσίες που μας διαφοροποιούν στην αγορά, προσφέρουμε κορυφαία προϊόντα και λύσεις που διασφαλίζουν αποδοτικότητα και συμμόρφωση με τις σύγχρονες νομικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές απαιτήσεις. Επενδύουμε διαρκώς στην τεχνογνωσία, την καινοτομία και τους ανθρώπους μας, γιατί πιστεύουμε ότι η πρόοδος ξεκινά εκ των έσω. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμβάλουν ενεργά στη βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Το αύριο δεν μας περιμένει. Το δημιουργούμε με τόλμη, συνέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και τον πλανήτη».