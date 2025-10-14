Μια «απογείωση» σε real time – Από τα… αζήτητα στο ράλι των 110 εκατ. ευρώ

Χρειάστηκε να κάνει υπομονή για αρκετούς μήνες, καθώς μέχρι και πριν μερικές ημέρες έβλεπε τη μετοχή της εταιρείας του να… βολοδέρνει στα χαμηλά στρώματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όμως, αυτό πλέον έχει άρδην αλλάξει, με τον Δημήτρη Παπαντωνίου να παρακολουθεί σε real time την «απογείωση» της Performance Technologies στα ιστορικά υψηλά των 7,6 ευρώ, κάτι που οδηγεί την αξία της tech-εισηγμένης στην περιοχή των 100 – 110 εκατ. ευρώ.

Για τον ίδιο, φυσικά, τα όσα συμβαίνουν στις τελευταίες συνεδριάσεις μοιάζουν ως μια δικαίωση, δεδομένου ότι επί σειρά μηνών η αγορά αγνοούσε τους διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, τη βελτιωμένη κερδοφορία και τον υγιή ισολογισμό, την ίδια ώρα, μάλιστα, που οι ομοειδείς εισηγμένες του Χ.Α. έκαναν… πάρτι, δημιουργώντας έναν αδικαιολόγητο discount.

Η περσινή εισαγωγή στην Κύρια Αγορά, έπειτα από μια παρουσία 16 ετών στην ΕΝ.Α., έμοιαζε σαν να έχει «στοιχειώσει» τη μετοχή.

Όμως, στο τέλος ο Δημήτρης Παπαντωνίου κατάφερε να πάρει το… ριμπάουντ και να σκοράρει, με τη βοήθεια φυσικά και του CEO, Διονύση Χιντζίδη, ο οποίος «τρέχει» σε καθημερινή βάση την εταιρεία.

Η ισχυρή βάση

Βέβαια, τα θεμέλια ήδη υπήρχαν. Με ίδια κεφάλαια σχεδόν 30 εκατ. ευρώ κι αρνητικό καθαρό δανεισμό (-9 εκατ. ευρώ), η Performance Technologies εκπέμπει μια εικόνα υγείας, η οποία συνδυάζεται με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης (+18,7% στο α’ εξάμηνο) και σταθερά βελτιούμενη κερδοφορία (2,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο), η οποία είναι πολύ πιθανό να γράψει νέο ρεκόρ στο τέλος του 12μήνου, ξεπερνώντας την περσινή επίδοση των 5 εκατ. ευρώ.

Άλλωστε, η επιλογή για επενδύσεις στους περιζήτητους κλάδους της κυβερνο-ασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών ECM επιτρέπουν τη δημιουργία λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κάπως έτσι, ο Δημήτρης Παπαντωνίου, ο οποίος ίδρυσε την Performance Technologies στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αρχίζει να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο από την πίττα της εξελισσόμενης ψηφιοποίησης, η οποία, όπως διαφαίνεται, θα συνεχιστεί και στη μετά-RFF περίοδο.

Μια ματιά στη γκάμα των δημόσιων έργων, το ανεκτέλεστο των οποίων έχει προοπτική να φθάσει τα 11,5 εκατ. ευρώ στο άμεσο μέλλον, είναι απολύτως ενδεικτική: Από το Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ έως τον Υπερυπολογιστή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κι από το NEXUS για τις δημόσιες συγκοινωνίες έως το Σύστημα Διερεύνησης Crypto-συναλλαγών της Αστυνομίας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)