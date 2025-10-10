Παραμένουν οι αγκυλώσεις στη διάθεση ακινήτων

Παραμένουν τα προβλήματα στη διαδικασία διάθεσης των ακινήτων στην αγορά από τους servicers, όπως αναφέρουν παράγοντες τις αγοράς στη «Ν», παρά τις πρώτες βελτιώσεις στο δικονομικό πλαίσιο.

Γι’ αυτό το λόγο, τον τελευταίο καιρό, έχει ανοίξει ο διάλογος ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους servicers, με τη νέα task force, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις των servicers. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, οι τράπεζες έχουν αποχωρήσει από το εν λόγω σχήμα.

Τα προβλήματα

Όπως αναφέρουν παράγοντες από τον κύκλο των servicers, οι ίδιοι επιδιώκουν με κάθε τρόπο να ρίξουν στην αγορά τα ακίνητα που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους καθώς τα κόστη γι’ αυτούς είναι πολλά όσο διατηρούν τα ακίνητα στην κατοχή τους με μια πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία που κοστίζει χρόνο, κόπο και χρήμα στους ίδιους. Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, η διαδικασία που ακολουθεί το κάθε ακίνητο από τη στιγμή που θα το πάρει κάποιος στον πλειστηριασμό μέχρι να πωληθεί τελικά απαιτεί σχεδόν 18 μήνες, ενώ δεν αποκλείεται να απαιτηθεί και περισσότερος χρόνος.

Συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Σύνταξη της περίληψη κατακυρωτικής έγκρισης από το συμβολαιογράφο (διαδικασία που διαρκεί κατά μέσο όρο 4 μήνες ή και παραπάνω)

2. Μεταβίβαση στο κτηματολόγιο ή στα επιμέρους υποθηκοφυλακεία, (διαδικασία η οποία παίρνει πάνω από 6 μήνες, με κάποια βελτίωση τελευταία)

3. Έξωση του οφειλέτη (που διαρκεί συνήθως κάποιες εβδομάδες)

4. Τεχνικός και Νομικός έλεγχος (τακτοποίηση αυθαιρεσιών ακινήτου)

Όλη αυτή η διαδικασία, κοστίζει περίπου το 13% της αξίας του ακινήτου στους servicers, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το υπερβαίνει, καθώς οι servicers συνεχίζουν να καταβάλλουν κανονικά ΕΝΦΙΑ για κάθε χρόνο που βρίσκεται στην κατοχή τους.

Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, λόγω των προαναφερθέντων χρόνων/προβλημάτων, η διάθεση ακινήτων κινείται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ μια γερή ένεση ακινήτων από τους servicers ίσως και να είναι απίθανη στο προσεχές διάστημα, αν δεν αμβλυνθούν τα προβλήματα. Για παράδειγμα, η Intrum έχεις την κατοχή της 8.000 ακίνητα από τα οποία αυτή τη στιγμή έχει έτοιμα μόνο τα 1.000. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 700 είναι ήδη στην αγορά, και τα υπόλοιπα πρόκειται να διατεθούν το προσεχές διάστημα.

Οι προτάσεις

Στις συζητήσεις της νέας task force που διεξάγονται «σε ένα πολύ θετικό κλίμα», σύμφωνα με πληροφορίες, οι servicers επιδιώκουν κατ’αρχην να αμβλύνουν αυτές τις αγκυλώσεις και να επιταχύνουν τη διαδικασία ωρίμανσης των ακινήτων.

Σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο, οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί αφορούν όλα τα στάδια της προαναφερθείσας διαδικασίας (συμβολαιογράφους, κτηματολόγιο κλπ.) με στόχο να «αντιμετωπιστεί το τέρας της γραφειοκρατίας», όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια. Κάποιες πρώτες βελτιώσεις, παραδέχονται οι πηγές, ήρθαν με την πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που βελτιώνει τους χρόνους στο κομμάτι της διαδικασίας που αφορά τα δικαστήρια, όμως στα υπόλοιπα στάδια υπάρχουν βήματα να γίνουν ακόμα.