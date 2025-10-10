Νέα εποχή για την Intralot – Εισαγωγή των νέων μετοχών στην ελληνική Κεφαλαιαγορά

Γεγονός που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη της νέας εποχής της εταιρείας, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Κόκκαλης στην τοποθέτησή του τονίζοντας πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για τον Όμιλο Intralot που τώρα αλλάζει σελίδα. Και συμπλήρωσε λέγοντας «να πάνε καλά όλες οι δραστηριότητες της Intralot και να μείνουν όλοι οι μέτοχοι ευχαριστημένοι, καθώς το χρηματιστήριο αποτελεί τον πνεύμονα της οικονομίας».

Μεγαλύτερος μέτοχος

Το νέο εταιρικό σχήμα Βally’s Intralot μετά και την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού κύκλου για την υλοποίηση της συναλλαγής με την Bally’s International, αποκτά άλλη δυναμική. Πρόκειται για μία εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο με αποτίμηση στα 2,166 δισ. ευρώ, της οποίας ο κύκλος εργασιών, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Intralot, θα έφθανε τα 1,04 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 416 εκατ. ευρώ, με ένα μέσο EBITDA margin στο 38%. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Belly’s Corporation θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot, ενώ η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος «η Intralot εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 26 χρόνια και έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών απασχολώντας 1.697 εργαζομένους σε επίπεδο Oμίλου, με κύκλο εργασιών €168 εκατ. και EBITDA €60 εκατ. σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 1ου εξαμήνου 2025.

Σε αυτή την πολυετή παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πορείας των εταιρειών, έχοντας αντλήσει συνολικά €880εκ μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή ομολογιών. Να θυμίσω την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €135εκ τον Οκτώβριο 2023 και το ομολογιακό δάνειο €130εκ το Φεβρουάριο 2024 που επίσης διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο».

Η Bally’s Intralot θα αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη στο χώρο του Gaming, με ανταγωνιστική τεχνολογία και προϊόντα ηγετικής θέσης, με έμφαση τα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια. Θα έχει επαναλαμβανόμενα έσοδα υποστηριζόμενα από μακροχρόνια συμβόλαια και ηγετική θέση σε ρυθμιζόμενες αγορές, σταθερή κερδοφορία και ισχυρή δημιουργία ελεύθερων λειτουργικών ταμειακών ροών, πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης υποστηριζόμενες από μακροχρόνιες σχέσεις σε βασικές αγορές.