AMAZON WEB SERVICES: 34% των ελληνικών επιχειρήσεων υιοθετούν AI

Στο 34% κυμαίνεται το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που προσπαθεί να ξεκλειδώσει τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης και χρησιμοποιεί πλέον συστηματικά ΑΙ έναντι 22% πέρυσι, σύμφωνα με μελέτη της Amazon Web Services (AWS) με θέμα «Unlocking Greece’s AI Potential 2025».

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία ότι πρωτοστατούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι κάτοχοι ψηφιακών δεξιοτήτων ΑΙ κατοχυρώνουν αύξηση αμοιβών έως και 42%, μιας και είναι δυσεύρετοι.

Σύμφωνα με τη μελέτη της AWS, σε απόλυτο νούμερο περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, εκ των οποίων περίπου 60.000 τις υιοθέτησαν μέσα στο τελευταίο έτος — δηλαδή μία επιχείρηση κάθε οκτώ λεπτά. H αύξηση αυτή κατά 55% σε ετήσια βάση είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ήδη εφαρμόσει ΤΝ, το 89% αναφέρει αύξηση εσόδων, με μέσο ρυθμό ανόδου 18%, σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, που απελευθερώνει χρόνο για βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και την καινοτομία.

Πάνω από τις μισές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν ήδη υιοθετήσει λύσεις AI, ενώ περισσότερο από το ένα τέταρτο αξιοποιεί ήδη προηγμένες εφαρμογές, όπως ο συνδυασμός πολλαπλών μοντέλων ή η ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων. Οι startups παρουσιάζουν πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον περιορίζονται ακόμη σε βασικές εφαρμογές αυτοματοποίησης ή πιλοτικές περιπτώσεις χρήσης.

Εμπόδια

Ωστόσο απουσιάζει μια ολοκληρωμένη και στρατηγική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ελληνικό επιχειρείν. Επίσης το κόστος της επένδυσης σε ΑΙ αλλά και το έλλειμμα δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο εμπόδιο. Μόνο το 18% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει ισχυρές εσωτερικές ικανότητες ΤΝ, ενώ το 45% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση εγχώριων ταλέντων.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη περιορίζει την καινοτομία, ενώ σχεδόν οι μισές καταγράφουν αύξηση λειτουργικού κόστους λόγω ανεπαρκών ψηφιακών γνώσεων. Για να προσελκύσουν τα κατάλληλα στελέχη, οι εταιρείες δηλώνουν διατεθειμένες να προσφέρουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερους μισθούς σε υποψήφιους με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 27% των επιχειρήσεων έχει ήδη εφαρμόσει προγράμματα εκπαίδευσης ειδικά για το AI.

Πέρα από το ζήτημα των δεξιοτήτων, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος συμμόρφωσης και ρυθμιστική αβεβαιότητα. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι 43 ευρώ από κάθε 100 ευρώ που δαπανούν σε τεχνολογίες κατευθύνονται στη συμμόρφωση με κανονισμούς — ποσοστό πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο — ενώ οι περισσότερες αναμένουν ότι το βάρος αυτό θα αυξηθεί τα επόμενα τρία χρόνια.

Όπως τόνισε ο Θανάσης Πατσάκας, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της AWS, «η δυναμική υιοθέτησης της ΤΝ στην Ελλάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στο ζωντανό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεών μας. Για να διατηρήσουμε αυτή την πορεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμες προκλήσεις: το χάσμα δεξιοτήτων και την κανονιστική πολυπλοκότητα».

Να σημειωθεί ότι η AWS επέλεξε την Αθήνα για τη δημιουργία του πρώτου AWS Outpost Testing Lab στην Ε.Ε. (2023). Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας AWS Direct Connect στην Αθήνα το 2025 θα ενισχύσει περαιτέρω τη διασφάλιση ιδιωτικής και αξιόπιστης συνδεσιμότητας για εταιρικά workloads. Οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώνονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνολικής ισχύος 657 MW.