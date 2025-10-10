Γιατί η Amerra βάζει εμπόδια στη διαδικασία της υποβολής σχεδίου εξυγίανσης της Avramar  

Και ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης εν λειτουργία της Avramar, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, το fund Amerra, μέσα από μια ακόμα «πράξη» επιδιώκει να αλλάξει το φινάλε του «δράματος».

Οι πληροφορίες της «Ν» θέλουν την πρόσφατη υποβολή από πλευράς του ομίλου της Cooke «δεσμευτικής» πρότασης για την απόκτηση της Avramar, να συνδέεται με ένα κυοφορούμενο deal που επιδιώκει να κλείσει η Amerra.

Ειδικότερα, με γνώμονα την αδυναμία κάλυψης των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar – που αφορούν σε περίπου 400 εκατ. ευρώ και για τα οποία οι τράπεζες από τον Ιούλιο έχουν ενεργοποιήσει την ρήτρα επιτάχυνση- η Amerra φέρεται ότι τους τελευταίους μήνες αναζητεί μια «χρυσή» διέξοδο. Και αυτό γιατί η επιλογή της εξυγίανσης εν λειτουργία μέσω του προτιμητέου επενδυτή την Aqua Bridge που προκρίνουν οι πιστωτές είναι βέβαιο ότι δεν καλύπτει τα συμφέροντα και τις αξιώσεις της.

Σε αυτό το πλαίσιο το αμερικάνικο fund φέρεται ότι κινήθηκε επιθετικά «φλερτάροντας» με τον Καναδικό όμιλο Cooke προκειμένου να προχωρήσει στην πώληση όλου του ομίλου της Avramar, δηλαδή τόσο την εγχώρια όσο και την Ισπανική θυγατρική.

Μολονότι η Cooke δεν εμφάνισε κανένα ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό που έτρεξαν οι τράπεζες τον περσινό Οκτώβριο για την πώληση της ελληνικής δραστηριότητας της Avramar, ούτε καν σε αρχικό επίπεδο, ένα χρόνο αργότερα προχωρά στην υποβολή πρότασης, η οποία, με βάση τις διαρροές στο Τύπο, προβλέπει την εξαγορά του χρέους της Avramar Greece έναντι περίπου 97,3 εκατ. ευρώ τα οποία μάλιστα δηλώνει την πρόθεση να τα καταβάλει εντός του έτους.

Η αλλαγή στάσης

Η ξαφνική αλλαγή της στάσης του καναδικού ομίλου, με βάση πληροφορίες, φέρεται ότι οφείλεται στις προχωρημένες διαπραγματεύσεις που γίνονται με την Amerra για την απόκτηση όλων των δραστηριοτήτων της Avramar. To αμερικάνικο fund επέτυχε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Καναδών, προβάλλοντας ένα δυναμικό business plan με τα ισχυρά assets που κατέχει ο όμιλος εν συνόλων. Ειδικά για την Avramar Spain το ελκυστικότερο στοιχείο αφορά στο γεγονός ότι αυτή είναι η υπεύθυνη για τις πωλήσεις των ψαριών του ομίλου στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Παρά, λοιπόν, την μικρή της παραγωγική συμμετοχή στην δραστηριότητα του ομίλου της Avramar, που τοποθετείται στο 25-30%, η αποκλειστική διαχείριση του εμπορικού κομματιού στην Ιβηρική Χερσόνησο καθιστά την Ισπανική θυγατρική ιδιαίτερα προσοδοφόρα, ενώ ενδεχόμενη απόκτησή της από τους Καναδούς θα ενδυναμώσει περαιτέρω την δυναμική τους στην ευρύτερη περιοχή. Να σημειωθεί ότι το 2011 η Cooke απέκτησε τον έλεγχο της Culmarex S.A., τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκτροφής λαβρακίου και τσιπούρας στην Ισπανία.

Την ίδια ώρα, τα πάγια που διατηρεί ο ελληνικός βραχίονας της Avramar ξεπερνούν κατά πολύ σε αξία τα προσφερόμενα 97,3 εκατ. ευρώ της υποβληθείσας πρότασης των Καναδών και αποτελούν ένα ισχυρό μαξιλάρι σε περίπτωση που το προτεινόμενο busisness plan αποτύχει. Και αυτό γιατί η Avramar στην Ελλάδα διαθέτει ισχυρά περιουσιακά στοιχεία ( ιχθυογεννητικοί σταθμοί, τρεις μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών, μονάδες εκτροφής σε Ιόνιο και Αιγαίο, μονάδες μεταποίησης και συσκευασία) τα οποία μπορούν να εκποιηθούν άμεσα και σε πολύ υψηλές τιμές.

Το κλείδωμα μιας συμφωνίας με την Cooke θα σηματοδοτούσε μια σπουδαία νίκη για την Amerra και στο πλαίσιο αυτό «δικαιολογείται» και όλη η «εχθρική» στάση που εμφανίζει τους τελευταίους μήνες απέναντι στις προτάσεις των τραπεζών.

Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση της πρότασης που κατέθεσαν οι Καναδοί «σκοντάφτει» στο γεγονός ότι οι τράπεζες και η Aqua Bridge έχουν υπογράψει δεσμευτικούς όρους αγοραπωλησίας. «Το framework agreement, ακόμα και το term sheet είναι και αυτό αποκλειστικά δεσμευτικό» αναφέρουν στην «Ν» πηγές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι «Τα πάντα είναι δεσμευτικά. Σε αυτό το πλαίσιο, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί μονομερώς από τις τράπεζες το binding offer το οποίο έχει στα χέρια του ο επενδυτής, έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση και μάλιστα πολύ υψηλή».

το μεταξύ, οι διαδικασίες για την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης εν λειτουργίας μέσω μεταβίβασης της Avramar προχωρούν απρόσκοπτα. Η διοίκηση της Avramar βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με ειδικούς συμβούλους που θα πιστοποιήσουν τα νομικά και οικονομικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις είναι ότι το χρονοδιάγραμμα τις 31η Οκτωβρίου είναι εφικτό. Η πλέον συντηρητική πρόβλεψη περιλαμβάνει την καθυστέρηση μιας εβδομάδας τοποθετώντας την κατάθεση της συμφωνίας έως τις 7 Νοεμβρίου.