Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Ο επιχειρηματίας που κάνει τη δημιουργία τρόπο ζωής

Οι περισσότερες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων -µεταξύ των οποίων και οι ελληνικές- διδάσκουν τους φοιτητές τους ότι στο σύγχρονο επιχειρείν η συνεργασία µεταξύ των παραγόντων της αγοράς, ο «συνανταγωνισµός», όπως αποκαλείται στα σχετικά πανεπιστηµιακά εγχειρίδια, είναι η πεµπτουσία της επιχειρηµατικότητας.

Την ίδια ώρα, τα µέσα ενηµέρωσης, οι ετήσιοι διαγωνιστικοί θεσµοί και τα λαλίστατα κοινωνικά δίκτυα αποθεώνουν τους µοναχικούς των αγορών, αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηµατική αριστεία είναι συνήθως χαρακτηριστικό µεµονωµένων ατόµων και όχι οµαδικής δουλειάς.

Στην Ελλάδα, η οποία φαίνεται πως δεν γεύτηκε ένα µοντέλο επιχειρηµατικής ανάπτυξης όπως εκείνο των δυτικών κρατών όπου επιβραβεύεται πρωτίστως η συνεργασία, οι επιχειρηµατίες-σύµβολα εξακολουθούν να αποτελούν το κυρίαρχο παράδειγµα.

Πού ανήκει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος; Ο νέος Πρόεδρος του ΣΕΒ δίνει την εντύπωση του µοναχικού των επιχειρήσεων, εντούτοις έχει κατά το παρελθόν «υπηρετήσει» σχήµατα στα οποία έπρεπε να εµπιστευτεί την κρίση -ή ακόµα και τις αποφάσεις- άλλων. Αυτή η πλευρά του (επιχειρηµατικού) χαρακτήρα του µαρτυρά άνθρωπο χωρίς κόµπλεξ, αλλά µε το δηµιουργικό «κέφι» του επιχειρηµατικού «παιχνιδιού».

O Σπύρος Θεοδωρόπουλος σήµερα διευθύνει την Bespoke SGA Holdings, έναν Όµιλο τροφίµων που ίδρυσε στις αρχές του 2022, εντάσσοντας σε αυτόν την ιστορική σοκολατοποιία Ίον (που είναι η «ναυαρχίδα» του Οµίλου), την αλλαντοβιοµηχανία Νίκας, την εταιρεία έτοιµων γευµάτων Αµβροσία και τη βιοµηχανία Ελληνικοί Χυµοί – συνολικά ο Όµιλος απασχολεί 1.700 εργαζοµένους. Έζησε µε ένταση ως επιχειρηµατίας τις τέσσερις προηγούµενες δεκαετίες, δηµιουργώντας, αναπτύσσοντας, χάνοντας και ξανακερδίζοντας εταιρείες.

Σήµερα, πιο σοφός από ποτέ, σε µια ηλικία που άλλοι συνάδελφοί του αρχίζουν να αποσύρονται, αυτός έχει θέσει σε κίνηση ένα δυναµικό σχέδιο που αναπτύσσεται στον κλάδο των τροφίµων, ο οποίος φαίνεται πως συγκεντρώνει τις προτιµήσεις του· σκοπό έχει να ενδυναµώσει ελληνικές ετικέτες για τις οποίες ο ίδιος πιστεύει πως αξίζουν κάθε (δική του) προσπάθεια.

Η πορεία του

Γεννηµένος το 1958 στην Αθήνα, σε νεαρή ηλικία, έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του, ανέλαβε ενεργό ρόλο στην οικο- γενειακή επιχείρηση γαλακτοκοµικών προϊόντων Recor, από την οποία αποχώρησε το 1981. Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών και εργάστηκε επί µία επταετία σε ελληνικές και ξένες εταιρείες τροφίµων.

Το 1987 εξαγόρασε το 50% της βιοµηχανίας Chipita και το 1989 απέκτησε τον απόλυτο έλεγχο. Η εταιρεία, η οποία µέχρι τότε παρήγε γαριδάκια, κατάφερε να υλοποιήσει µια καινοτόµο για την εποχή της ιδέα: την παραγωγή τυποποιηµένου κρουασάν για πρώτη φορά παγκοσµίως. Αν και στην αρχή ελάχιστοι πίστεψαν στην ιδέα του και ακόµα λιγότεροι δέχτηκαν να τη χρηµατοδοτήσουν, στη συνέχεια σηµαντικά ελληνικά και ξένα επενδυτικά σχήµατα, επένδυσαν στην Chipita, η οποία το 1994 εισήχθη στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας. Το 2006 η κραταιά και διεθνοποιηµένη πλέον Chipita συγχωνεύτηκε µε τις εταιρείες ∆έλτα, Goody’s και Μπάρµπα Στάθης, συγκροτώντας τον Όµιλο Vivartia, στον οποίο ανέλαβε ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Το 2007 η Vivartia εξαγοράστηκε από τη Marfin Investment Group (MIG), αλλά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παρέµεινε στη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου έως το 2010.

Εκείνη ακριβώς τη χρονιά, µε την υποστήριξη του σαουδαραβικού Οµίλου Olayan και άλλων Ελλήνων επιχειρηµατιών, εξαγόρασε εκ νέου την Chipita, την οποία εξέλιξε σε µία από τις ηγέτιδες δυνάµεις στον κλάδο των snacks, κατακτώντας το παγκόσµιο στερέωµα. Παρέµεινε στη θέση του CEO της Chipita έως την εξαγορά της από τον πολυεθνικό Όµιλο Mondelēz την αυγή του 2022, σε µία συµφωνία-σταθµό για την ελληνική αγορά τροφίµων. Εκείνη τη στιγµή τα προϊόντα της Chipita, που παράγονταν σε 13 εργοστάσια και πωλούνταν σε περισσότερες από 50 χώρες, προσέγγιζαν περίπου 2 δισ. καταναλωτές παγκοσµίως.

Εκτός από την Bespoke SGA Holdings, στο ενεργητικό του καταγράφονται και άλλες εντυπωσιακές κινήσεις. Μεταξύ άλλων, εισήλθε στο µετοχικό κεφάλαιο της βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιοµηχανίας Μεβγάλ και της καραµελοποιίας Λάβδας. Με την αρωγή και άλλων επιχειρηµατιών, δραστηριοποιείται στα εµφιαλωµένα νερά (επένδυσε στη Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. – φυσικό µεταλλικό νερό Σέλι και ∆ιός) και στον κλάδο της γεωργίας, αναπτύσσοντας τη Wonderplant Α.Ε., που ασχολείται µε τη θερµοκηπιακή παραγωγή υδροπονικής ντοµάτας – έναν τοµέα που ελκύει το ενδιαφέρον του από το 2008. Νέα άφιξη στα επιχειρηµατικά του πεπραγµένα καταγράφηκε το 2024: η ίδρυση της εταιρείας ακινήτων Bespoke Real Estate.

Αεικίνητος, τον Ιούνιο του 2024 εξελέγη Πρόεδρος του ΣΕΒ σε µια πρωτόγνωρη για την ιστορία του θεσµού διαδικασία, κατά την οποία δύο υποψήφιοι διεκδίκησαν τη σηµαντική αυτήν θέση στον συλλογικό φορέα της επιχειρηµατικής κοινότητας. Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγµένων Εταιρειών, Αντιπρόεδρος της ΕΧΑΕ, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και της ∆ΕΗ, καθώς και του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τελικά, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι αυτό που λέει: «Το να είσαι επιχειρηµατίας δεν είναι δουλειά, είναι τρόπος ζωής». Και ποια τα «πιστεύω» του; «Τρεις λέξεις θεωρώ ότι χαρακτηρίζουν τη ζωή µου: αρχές, σεβασµός, µαζί».

Tι μας είπε για το όραμά του

«Oραματίζομαι την Bespoke SGA Holdings να εξελίσσεται σε έναν ισχυρό ελληνικό όμιλο τροφίμων με εξωστρεφή χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την αξία της παραγωγής και τη δυναμική της Ελλάδας στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη.

Σε μια χώρα με πλούσια γη και ιστορία, η ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στη δημιουργία. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, ώστε οι επόμενες γενιές να κατανοήσουν τη σημασία τού να παράγουμε και να προσφέρουμε.

Η φιλοδοξία μας ξεπερνά την οικονομική πρόοδο. Θέλουμε να χτίσουμε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν οι άνθρωποί μας, έναν οργανισμό που λειτουργεί με αρχές, σεβασμό και συλλογικότητα, προάγοντας την ποιότητα και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Πιστεύω ότι οι μεγάλες αλλαγές επιτυγχάνονται μέσα από συνεργασία. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις – από την κλιματική αλλαγή και τις γεωπολιτικές αστάθειες, έως την πράσινη μετάβαση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε κάθε επιχειρηματική μου κίνηση, στόχος παραμένει η δημιουργία και η πρόοδος, βασισμένη σε αρχές και σεβασμό.

Το όραμά μου είναι να δημιουργήσουμε έναν ανταγωνιστικό και κοινωνικά υπεύθυνο οργανισμό, που θα συμβάλει στην επαναφορά της Ελλάδας ως χώρας παραγωγής με διεθνή προσανατολισμό».