Αλέξανδρος Εξάρχου: Μεταμορφώνοντας τον AKTOR σε όμιλο του μέλλοντος

Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών είναι ένας κορυφαίος παίκτης της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που αξιοποιεί εµπειρία 70 ετών για να υλοποιήσει τεχνικά έργα µεγάλης κλίµακας και επενδύει στρατηγικά σε τοµείς της οικονοµίας, όπως η πράσινη ενέργεια, το Real Estate, τα έργα παραχώρησης και Σ∆ΙΤ και η ολοκληρωµένη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οµίλου AKTOR είναι ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος διαθέτει µακρά και διεθνή εµπειρία στην αγορά των κατασκευών και είναι ο ιθύνων νους του µετασχηµατισµού του Οµίλου και ενός µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος ύψους €2 δισ. που θα τον µετατρέψει σε έναν πολυσχιδή επιχειρηµατικό Όµιλο.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Εταιρειών AKTOR. ∆ιαθέτει πάνω από 25 χρόνια εµπειρίας στον τοµέα των κατασκευών και των µεγάλων έργων υποδοµής, έχοντας διαγράψει µια αξιοσηµείωτη διαδροµή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με σπουδές Νοµικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, εξειδίκευση στο Αγγλικό ∆ίκαιο και µεταπτυχιακό από το University of Manchester, ο κ. Εξάρχου συνδυάζει την τεχνική κατανόηση µε τη νοµική τεκµηρίωση, στοιχείο που τον κατέστησε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στη διαχείριση σύνθετων συµβάσεων και έργων.

Έχει διατελέσει στο παρελθόν ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και έχει ηγηθεί πληθώρας εταιρειών µε αντικείµενο τις µελέτες, τη διαχείριση κατασκευαστικών συµβάσεων, τις διεκδικήσεις – claims, αλλά και τη διοίκηση έργων. Η γεωγραφική εµβέλεια της επαγγελµατικής του δράσης έχει εκταθεί από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, µε έργα και δραστηριότητες σε Ρουµανία, Σερβία, Αλγερία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, µεταξύ άλλων, που πιστοποιούν το διεθνές του αποτύπωµα.

Το νέο επιχειρηματικό πλάνο

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ηγείται της νέας στρατηγικής αναδιοργάνωσης του Οµίλου. Στα τέλη του 2024 παρουσίασε το νέο επιχειρηµατικό πλάνο, το οποίο περιλαµβάνει σηµαντικές επενδύσεις σε Σ∆ΙΤ, Παραχωρήσεις, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ακίνητα, ενίσχυση της δραστηριότητας στη ρουµανική αγορά, εξαγορές στρατηγικού χαρακτήρα και συνολικές επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ µέχρι το 2026.

Με βάση τις εκτιµήσεις του Οµίλου AKTOR, έως το 2025 ο κύκλος εργασιών προβλέπεται να ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ, µε EBITDA πάνω από 184 εκατ. Ο στόχος αυτός αναµένεται να αναθεωρηθεί µετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον Όµιλο AKTOR, µια κίνηση που δηµιουργεί το δεύτερο µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων Σ∆ΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα.

Ο κ. Εξάρχου έχει τονίσει ότι ο Όµιλος είναι χρηµατοοικονοµικά θωρακισµένος έχοντας χαµηλό δανεισµό, στοιχείο που του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες της αγοράς και να διεκδικήσει στρατηγικές συνεργασίες και συµµετοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διορατικότητα και η ηγετική του ικανότητα καθιστούν τον Αλέξανδρο Εξάρχου κοµβικό πρόσωπο για τον µετασχηµατισµό του κλάδου των υποδοµών και των έργων παραχώρησης στην Ελλάδα και όχι µόνο. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου δεν ξεχωρίζει µόνο για την τεχνική του κατάρτιση και την πολυσχιδή εµπειρία του, αλλά και για τη στρατηγική του διορατικότητα σε περιόδους µεγάλων αλλαγών.

Στο επίκεντρο της διοίκησής του βρίσκεται πάντοτε η εξισορρόπηση ανάµεσα στη βιώσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους. ∆ίνει έµφαση στη στελέχωση των οµάδων του µε καταρτισµένα και έµπειρα στελέχη, ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και τη διαρκή κατάρτιση. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του βρίσκεται η αντίληψη ότι τα µεγάλα έργα δεν είναι µόνο κατασκευές, αλλά µοχλοί κοινωνικής προόδου. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται πολυσύνθετα projects σε δύσκολες γεωπολιτικές και οικονοµικές συνθήκες, καθιστά τον ίδιο έναν από τους πλέον αξιόπιστους και καταρτισµένους ηγέτες στον χώρο των υποδοµών και της ανάπτυξης.

To όραμά του

«Στον Όμιλο AKTOR εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να δημιουργήσουμε έναν πολυσχιδή επιχειρηματικό Όμιλο, που δεν θα εξαρτάται μόνο από τις κατασκευές, αλλά θα διευρύνει το αντικείμενό του σε νέα πεδία οικονομικής δραστηριότητας με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και δυναμικό προφίλ στο μέλλον και την παραγωγή αξίας για την κοινωνία και τους μετόχους μας. Για τον λόγο αυτό, υλοποιήσαμε με επιτυχία πρόσφατα μία μεγάλη ΑΜΚ ύψους 200 εκατ. ευρώ και προχωρούμε σε εξαγορές και επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, για να επεκταθούμε δυναμικά στο Real Estate, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης και τη διαχείριση εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίσουμε νέες και σταθερές πηγές εσόδων για το μέλλον,

ενώ παράλληλα υλοποιούμε έναν ολιστικό εταιρικό μετασχηματισμό, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε».