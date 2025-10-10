Νίκος Εμμανουηλίδης: Με σταθερές αξίες και το βλέμμα στο μέλλον σε μια εταιρεία 125 ετών

Μεγάλη η τιμή, αλλά ακόµα µεγαλύτερη η ευθύνη να ηγείται κανείς µιας επιχείρησης η οποία έχει στην Ελλάδα παρουσία πλέον των 125 χρόνων, και ο Νίκος Εµµανουηλίδης, υπό το βάρος αυτής της ευθύνης, ανέλαβε δράση εξαρχής.

Το γεγονός ότι πρόκειται για πολυεθνική εταιρεία στην περίπτωσή µας δεν έχει παρά δευτερεύουσα σηµασία – η αλήθεια είναι πως ούτε ο δηµιουργός της πρώτης τροφής για τα βρέφη εν έτει 1867, ο Henri Nestlé, θα µπορούσε να φανταστεί ότι σήµερα η Nestlé S.A. θα έχει εξαπλωθεί σε 185 χώρες, διαθέτοντας 337 εργοστασιακές µονάδες και απασχολώντας περίπου 300.000 εργαζοµένους σε παγκόσµια κλίµακα.

Θυμίζουμε πως τα πρώτα προϊόντα της Nestlé κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά στα τέλη του 19ου αιώνα, σε απευθείας εισαγωγή από την Ελβετία, ενώ το 1914 η εταιρεία εµφανίστηκε επισήµως στην Ελλάδα µε γραφεία στην Αθήνα.

Η πορεία του

∆ιαδεχόµενος τον Παύλο Κιόρτση, ο οποίος µεταφέρθηκε στα κεντρικά του Οµίλου στην Ελβετία, ο Νίκος Εµµανουηλίδης ανέλαβε Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Nestlé Ελλάς από τον ∆εκέµβριο του 2017.

Τότε, ως επικεφαλής της ιστορικής εταιρείας, προδιέγραψε τους όρους της διοίκησής του και τις στοχεύσεις του ως εξής: «Η Nestlé έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1899 και αναπτύσσεται δηµιουργώντας προϊόντα που απαντούν στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, µε καινοτοµία, αγαπηµένες µάρκες και µια δυνατή οµάδα ανθρώπων, που είναι και το πιο σηµαντικό µας κεφάλαιο. Σκοπός µας είναι να ενισχύουµε την ποιότητα ζωής και να συνεισφέρουµε σε ένα υγιές µέλλον. Γνωρίζοντας καλά την ελληνική οµάδα της Nestlé, ξέρω ότι θα βρούµε ακόµη περισσότερους τρόπους για να κάνουµε τον σκοπό µας πράξη».

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Nestlé Ελβετίας πριν από 25 χρόνια και κατέλαβε θέσεις αυξανόµενης ευθύνης στα κεντρικά γραφεία και στην Ιταλία. Στο παρελθόν υπήρξε επικεφαλής της CPW Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του τµήµατος της Purina Petcare στην Ελλάδα. Σήµερα, εκτός από Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Nestlé Ελλάς, έχει στην ευθύνη του και τις περιοχές της Αλβανίας και της Κύπρου.

Στην Ελλάδα, η οργανωτική δοµή της Nestlé περιλαµβάνει τις εταιρείες Nestlé Ελλάς, CPW Ελλάς (παραγωγή και εµπορία δηµητριακών πρωινού) και Nespresso Ελλάς. Η Nestlé είναι µια παραγωγική επιχείρηση µε εξαγωγικό προσανατολισµό. Απασχολεί περί τους 1.000 εργαζοµένους και διαθέτει δύο εργοστάσια, ένα στα Οινόφυτα Βοιωτίας για την παραγωγή καφέ και ένα στο Μοναστηράκι Βόνιτσας για την παραγωγή και την εµφιάλωση του φυσικού µεταλλικού νερού Κορπή. Το εργοστάσιο καφέ στα Οινόφυτα εξάγει πάνω από 1.100 τόνους καφέ (Λουµίδης Παπαγάλος και Nescafé) σε 23 χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιταλία, Ρουµανία , Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο κ.ά.). Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 10 προϊοντικές κατηγορίες και το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 494 εκατ. ευρώ, µε το 60% του ετήσιου κύκλου εργασιών να προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή. Η Nestlé προσφέρει ευρεία γκάµα προϊόντων, καθώς το χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει προϊόντα βρεφικής διατροφής, καφέ, σοκολάτες, προϊόντα µαγειρικής, δηµητριακά πρωινού και σνακ, φυσικό µεταλλικό νερό, στιγµιαία ροφήµατα, προϊόντα για επαγγελµατική χρήση, τροφές κατοικίδιων ζώων, καθώς και συµπληρώµατα διατροφής και βιταµίνες. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων της θητείας του, ο Ν. Εµµανουηλίδης διατηρεί την εταιρεία στην πρώτη γραµµή της επιχειρηµατικότητας, διευρύνει το portfolio των προϊόντων της και πραγµατοποιεί επενδύσεις που ενδυναµώνουν τη θέση της στην ελληνική αγορά.

∆ιακρίνεται για την επιµονή του στην υιοθέτηση των προχωρηµένων για τα σύγχρονα επιχειρηµατικά δεδοµένα θέσεων για την περιβαλλοντική προστασία, µένοντας πιστός στον οδικό χάρτη της Nestlé προς την επίτευξη του στόχου των µηδενικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου έως το 2050. Παράλληλα, σταθερή είναι η προσήλωσή του στην ανάδειξη καινοτόµων ψηφιακών λύσεων και στην υποστήριξη νέων επιχειρηµατικών οµάδων που υλοποιούν υπηρεσίες και προϊόντα σε συνεργασία µε σχετικούς φορείς και πανεπιστηµιακές σχολές.

«Τα 125 χρόνια της Nestlé στην Ελλάδα αποτελούν απόδειξη της δέσµευσής µας για την παροχή ενός εκτεταµένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου που βασίζεται στη διαρκή έρευνα και ανάπτυξη, πάντα µε σεβασµό στον πλανήτη». Με αυτά τα λόγια ο Νίκος Εµµανουηλίδης σηµατοδότησε την επέτειο των 125 χρόνων της εταιρείας στην Ελλάδα το 2024.

Tι μας είπε για το όραμά του

«Η Nestlé έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική αγορά, με ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με εμβληματικές μάρκες, όπως Nescafé, Λουμίδης Παπαγάλος, NAN, Fitness, Purina, San Pellegrino και Solgar.

Μαζί τους αποτελούμε μέρος της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών.

Πρωτοστατούμε στη διαμόρφωση της σύγχρονης κουλτούρας του καφέ, καινοτομώντας σε κάθε επίπεδο -από την καθιέρωση του Nescafé Frappe έως τις κάψουλες καφέ-, προσφέροντας την ιδανική εμπειρία, ανεξαρτήτως τύπου, στιγμής ή τόπου κατανάλωσης.

H προσέγγισή μας στη διατροφή βασίζεται διαχρονικά στην επιστήμη. Με 4.000 επιστήμονες σε παγκόσμιο δίκτυο R&D, αναπτύσσουμε προϊόντα για όλα τα στάδια της ζωής – από προηγμένα βρεφικά γεύματα έως λειτουργικά τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής.

Κοιτάζοντας μπροστά, δεσμευόμαστε στη βιωσιμότητα ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Επενδύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, την υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων, την κυκλική οικονομία.

Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση – είναι θεμελιώδης για την προστασία των πρώτων υλών, τη διατροφική ασφάλεια και τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Με γνώμονα την ποιότητα και την υπευθυνότητα, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία».