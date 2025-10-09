Φώτης Γιόφτσιος: Βλέποντας ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια

Ο τομέας του real estate και οι κατασκευές αποτελούν τα θεµέλια της οικονοµικής ανάπτυξης και των επενδύσεων σε κάθε αναπτυσσόµενη χώρα. Με τις διακυµάνσεις της αγοράς, τις εξελίξεις στις τεχνολογίες και την ανάγκη βιωσιµότητας, η εγχώρια και διεθνής αγορά των ακινήτων διαµορφώνεται σε ένα συνεχώς εξελισσόµενο πεδίο.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει πως η επένδυση σε ποιοτικά, πράσινα και αποδοτικά ενεργειακά ακίνητα αποτελεί το µέλλον του κλάδου, επηρεάζοντας άµεσα κάθε επίπεδο της οικονοµίας και της κοινωνίας.

Σε αυτό το περιβάλλον η προσωπικότητα και η στρατηγική ενός ηγέτη µπορούν να µετατρέψουν µια εταιρεία σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Ο Φώτης Γιόφτσιος, CEO της ολλανδικής Ten Brinke στην Ελλάδα, αποτελεί µια τέτοια περίπτωση.

Με την ηγετική του παρουσία να µετράει περισσότερα από 16 χρόνια στον χώρο, έχει καταφέρει να αναδείξει την εταιρεία σε έναν από τους κορυφαίους developers στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 2008, σε µια περίοδο που η ελληνική αγορά ήταν ιδιαίτερα ασταθής, στην κορύφωση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.

Η απόφασή του να παραµείνει στη χώρα και να επενδύσει σε µια από τις πιο δύσκολες στιγµές της οικονοµίας ήταν καθοριστική. Με το πλούσιο «know-how» της µητρικής εταιρείας, που έχει ιστορία 123 ετών, και την πολύχρονη εµπειρία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο κ. Γιόφτσιος κατάφερε να περιγράψει µια νέα εποχή για τον κλάδο, χτίζοντας ένα ισχυρό και αξιόπιστο αποτύπωµα.

H Ten Brinke στην Ελλάδα είχε αρχικά να αντιµετωπίσει προκλήσεις, αλλά η στρατηγική και η επιµονή του επικεφαλής της απογείωσαν την ανάπτυξη της εταιρείας καθιστώντας την έναν από τους πιο αξιόπιστους developers στη χώρα. Με πάνω από 150 άτοµα στην οµάδα και µε σηµαντικά έργα σε εξέλιξη, η Ten Brinke συνεχίζει τη δυναµική της παρουσία στην ελληνική αγορά και για το 2025. Ένα έτος που σηµατοδοτεί την επέκτασή της στον χώρο των data centers.

Από την αρχή της παρουσίας του στην Ελλάδα, ο Φώτης Γιόφτσιος επέλεξε να «δει» ευκαιρίες εκεί που οι περισσότεροι έβλεπαν εµπόδια. Με υπόβαθρο τις σπουδές του στην οικονοµική επιστήµη σε πανεπιστήµια του εξωτερικού και προϋπηρεσία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ως στέλεχος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, δράττεται της ευκαιρίας που του δίνεται από τον Όµιλο Ten Brinke αναλαµβάνοντας τη θέση του Country Manager στην Ελλάδα. Σε ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό διάστηµα, καταφέρνει να αναπτύξει projects δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ αναρριχάται στην ιεραρχία καταλαµβάνοντας τη θέση του CEO στην ελληνική θυγατρική του Οµίλου.

∆ιορατικός κι οραµατιστής, επιλέγει ως στρατηγική επέκτασης τη διασπορά κινδύνου σε πολλαπλές κατηγορίες ακινήτων. Έτσι, η Τen Brinke σήµερα σχεδιάζει και υλοποιεί 26 εµπορικά projects, τα οποία αναλύονται σε καταστήµατα, retail parks, logistics centers, εξοχικές κατοικίες, γραφεία, data center, ξενοδοχεία και branded apartments, 31 οικιστικά και 7 remodeling projects, µε τον αριθµό να αυξάνεται συνεχώς.

Δυναμική επιχειρηματική ταυτότητα

Ο Φώτης Γιόφτσιος, ως επικεφαλής του ολλανδικού Οµίλου στην Ελλάδα, έχει καταφέρει να διαµορφώσει µια σαφή και δυναµική επιχειρηµατική ταυτότητα. Βασική αρχή στη φιλοσοφία του είναι η προσεκτική µελέτη της αγοράς, η αξιοποίηση των ευκαιριών και η υιοθέτηση της καινοτοµίας. Θεωρεί πως η βιωσιµότητα και η περιβαλλοντική διαχείριση δεν είναι απλώς τάσεις, αλλά ανάγκες που πρέπει να γίνουν άµεσα πρακτικές.

Είναι ηγετική φυσιογνωµία, που ξεχωρίζει για την προσήλωση στη στρατηγική, την προσαρµοστικότητα και το όραµα για µια πράσινη και βιώσιµη ανάπτυξη. Με τα πράσινα πιστοποιητικά και τις ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές, η Ten Brinke έχει εισαγάγει στη χώρα µια νέα κουλτούρα οικοδοµικών προτύπων. Ανέπτυξε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο που βασίζεται στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την καλά µελετηµένη επέκταση. Έχει επενδύσει σε έργα που ενισχύουν την τοπική οικονοµία, δηµιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα έχει προωθήσει την υιοθέτηση του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού των διαδικασιών της ελληνικής θυγατρικής.

Το όραµα του Φώτη Γιόφτσιου περιλαµβάνει την καθιέρωση της Ten Brinke ως του πιο αξιόπιστου και καινοτόµου developer στην Ελλάδα, εστιάζοντας τόσο στη βιωσιµότητα όσο και στην αποδοτική διαχείριση πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί έργα υψηλής ποιότητας που ενσωµατώνουν τις αρχές του ESG, µε µεγάλη έµφαση στην ενεργειακή απόδοση και την κοινωνική ευθύνη. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία επενδύει ανά την Ελλάδα, σε περιοχές µε έντονη προοπτική υπεραξίας, όπως τα νότια και βόρεια προάστια της Αττικής, το The Ellinikon και αναπτυσσόµενες περιοχές.

Ο ίδιος τονίζει πως η επιτυχία ενός ηγέτη σε µια εποχή τεράστιας µεταβλητότητας είναι η ικανότητα να προσαρµόζεται γρήγορα και να ελίσσεται ανάλογα µε τις τάσεις της αγοράς. «Η ευελιξία και η ψυχραιµία», λέει, «είναι τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κανείς». Πιστεύει πως η διαρκής εκπαίδευση και η διατήρηση ενός καλά οργανωµένου και καινοτόµου team είναι το κλειδί. Συµµετέχει σε διεθνή φόρουµ, προχωρά σε επενδύσεις σε καινοτόµα έργα και δίνει βάρος στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ώστε να διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Πλέον, η στρατηγική του περιλαµβάνει και τη συστηµατική µελέτη των τάσεων της αγοράς µέσα από στατιστικές και δεδοµένα, ώστε να κάνει προβλέψεις για τα επόµενα 5-10 χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, «το να ξέρεις πού θα πάει η αγορά και πώς θα κινηθείς, είναι το βασικό πτυχίο του επιτυχηµένου developer». Γι’ αυτό, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και των ενεργειακών τάσεων, ενώ επενδύει και στην αξιοποίηση υφιστάµενων ακινήτων, αναπτύσσοντας έργα που θα παραµείνουν πολύτιµα σε βάθος χρόνου.

To όραμα

«Ως Έλληνας μεγαλωμένος στο εξωτερικό, το όνειρό μου ήταν να επιστρέψω στη χώρα μου, να εργαστώ σκληρά και να βοηθήσω κι εγώ να γίνει η Ελλάδα συνώνυμη της ασφάλειας, του επιχειρείν, της βελτίωσης, των ευκαιριών. Ερχόμενος εδώ, και συνεργαζόμενος με τον Όμιλο Ten Brinke, αναζήτησα και δημιούργησα μια ομάδα εμπνευσμένων ανθρώπων, που είτε είχαν βαθιά γνώση γύρω από τον χώρο του real estate είτε μοιράζονταν τις ίδιες αξίες με εμένα. Διατεθειμένων, σε κάθε περίπτωση, να “σηκώσουν τα μανίκια” και να δουλέψουν ακάματα. Μέσω της ανάπτυξης ακινήτων και με την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν οι Ολλανδοί, προσπαθώ ακατάπαυστα να μείνω πιστός στο αρχικό μου όραμα: Μιας Ελλάδας που αποτελεί δυνατό επενδυτικό brand name παγκοσμίως. Ενός εξωστρεφούς επιχειρείν αντάξιου των ικανών στελεχών που διαθέτει αυτή η χώρα, αντάξιου της επιμονής, της στρατηγικής ματιάς και της ευελιξίας των Ελλήνων».