100 χρόνια ΕΕΑ: Αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών

Συμπληρώνοντας έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) προχωρά σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού: τη δημιουργία του πρώτου αγάλματος στην Ελλάδα αφιερωμένου στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Πεδίον του Άρεως (στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Μαυρομματαίων). Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί στις 11:45 π.μ.

Συμβολισμός και αναγνώριση

Το άγαλμα αποτελεί φόρο τιμής στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την τοπική αγορά, στηρίζουν την απασχόληση και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας.

«Με αυτή την πρωτοβουλία τιμούμε όλους όσοι με κόπο, όραμα και επιμονή κρατούν όρθια την ελληνική επιχειρηματικότητα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τα αποκαλυπτήρια θα τελέσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, προσδίδοντας εορταστικό χαρακτήρα σε μια στιγμή που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

«Μια γιορτή για όλους τους επαγγελματίες»

Η διοίκηση του ΕΕΑ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν στην τελετή, η οποία σηματοδοτεί τον έναν αιώνα λειτουργίας του Επιμελητηρίου και ταυτόχρονα αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή των μικρομεσαίων επαγγελματιών στην οικονομία και την κοινωνία.

«Πρόκειται για μια γιορτή όλων των ανθρώπων που, με συνέπεια και δημιουργικότητα, υπηρετούν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα», σημειώνει η ανακοίνωση του ΕΕΑ.