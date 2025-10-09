CrediaBank: Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η CrediaBank, η Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας για τη στήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, την είσοδο των τοπικών επιχειρήσεων στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και την προσαρμογή των πολιτών στη νέα εποχή.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο «Κοβεντάρειο» κτίριο της Κοζάνης, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργου Αμανατίδη, του Προέδρου Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, κ. Γιάννη Μητλιάγκα και της Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank, κυρίας Ελένης Βρεττού.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί απόδειξη δέσμευσης της CrediaBank στην υποστήριξη μεγάλων και σύνθετων έργων, και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις πιστοδοτικές και επενδυτικές της αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Την ανάληψη κοινών δράσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τη συνεργασία για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων (ΔΑΜ Προγράμματα Περιφέρειας ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Αναπτυξιακού Νόμου)

Την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης

Τη βελτίωση της τραπεζικής εξυπηρέτησης με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα, με επίκεντρο τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και των πολιτών

Στο πλαίσιο αυτό, η CrediaBank υιοθετεί σύγχρονα κριτήρια χρηματοδότησης που αφορούν στην ύπαρξη επενδυτικού πλάνου βιώσιμης ανάπτυξης, την πιστοληπτική ικανότητα βάσει ESG κριτηρίων και την παροχή ρευστότητας που εξασφαλίζει τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας με ανταγωνιστικούς όρους. Παράλληλα, για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και τη στήριξη των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια, η CrediaBank προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης σε επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά και λοιπά πιστοδοτικά προϊόντα. Πέρα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η Τράπεζα προσφέρει καθοδήγηση μέσω εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα βιωσιμότητας για την υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής των ενδιαφερομένων σε κάθε στάδιο της πράσινης μετάβασης.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε σχετικά: «Η υπογραφή του Μνημονίου με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Κοζάνης αποτελεί για την CrediaBank ένα ακόμη στρατηγικό βήμα συμβολής στην ανασυγκρότηση της ελληνικής περιφέρειας με όρους βιωσιμότητας. Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και η Τράπεζά μας, ανταποκρινόμενη στη δημόσια πρόσκληση του Περιφερειάρχη, έρχεται να στηρίξει με συγκεκριμένα ολιστικά εργαλεία και λύσεις τη μετάβαση των τοπικών επιχειρήσεων σε ένα νέο, βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο.».

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, ευχαρίστησε την CrediaBank που ανταποκρίθηκε στη δημόσια πρόσκλησή του για στήριξη της προσπάθειας που γίνεται στη Δυτική Μακεδονία με στόχο την ανάπτυξή της και σημείωσε σχετικά: «Η παρέμβαση με χρηματοπιστωτικά κίνητρα θα μοχλεύσει την οικονομική κινητικότητα σε μία περιοχή που βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Δείχνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και παράλληλα εμπιστοσύνη στις προσπάθειες που καταβάλουμε συνεχώς. Με τη συμβολή της θα γίνει πιο αποτελεσματική η συνεργασία, τόσο με τα 4 παραγωγικά Επιμελητήρια όσο και με τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Εύχομαι αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει το παράδειγμα και για ανάλογες ενέργειες. Η πόρτα της Περιφέρειας είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στην επανεκκίνηση της τοπικής μας οικονομίας. Άλλωστε η στήριξη των επιχειρήσεων είναι συλλογική ευθύνη.».

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, Γιάννης Μητλιάγκας, με τη σειρά του επεσήμανε ότι «το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί έναν ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξαντλήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους.».

Παράλληλα, διοργανώθηκε και ημερίδα από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης με θέμα «Ενσυναίσθηση και Καινοτομία στη Μετάβαση με το βλέμμα στο αύριο: Προοπτικές και σύγχρονη Τραπεζική σε εφαρμογή» για τις τοπικές επιχειρήσεις, με τη στήριξη και ενεργή συμμετοχή της CrediaBank. Στην Ημερίδα, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης, συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και επαγγελματικών φορέων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, στελέχη εταιρειών εξειδικευμένων σε θέματα βιωσιμότητας και στελέχη της CrediaBank με στόχο τον δημιουργικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας στην πράσινη μετάβαση αλλά και τη δύναμη των συνεργειών στη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων της βιώσιμης ανάπτυξης τους. Οι δυνατότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων, τα ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα εργαλεία υπολογισμού και οι πιστοποιήσεις δεικτών ESG και τα κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν.