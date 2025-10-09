Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Επενδύσεις ύψους 18 εκατ. ευρώ για νέα παραγωγική βιομηχανία στη Σερβία και νέα καινοτόμα προϊόντα

Στην εκπόνηση ενός φιλόδοξου πλάνου ανάπτυξης προχωρά η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας, που φέτος συμπληρώνει τα 90 χρόνια παρουσίας στην αγορά, με αφετηρία το 1935 και δημιουργό την οικογένεια Κοθάλη.

Πλέον στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται η τρίτη γενιά της οικογένειας και δίνει έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της εταιρείας αλλά και στον εμπλουτισμό της προϊοντικής της γκάμας με καινοτόμα δομικά υλικά και εστιάζει στο μότο της εταιρείας «για έναν κόσμο δομικά καλύτερο».

Επέκταση στα Βαλκάνια και καινοτόμος σειρά ελαφρών τούβλων

Όπως τονίζει ο Άγις Κοθάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΒΕ, το 2026 αναμένεται να είναι κομβική χρονιά για την Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας, ως αποτέλεσμα υλοποίησης επενδύσεων ύψους 18 εκατ. ευρώ κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση για τη δημιουργία εργοστασίου στα Βαλκάνια και την παραγωγή νέας σειράς προϊόντων. Συγκεκριμένα η ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Νέα Σάντα Κιλκίς, και παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Κιλκίς, και τη Λάρισα, απέκτησε και αναβάθμισε παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Σερβία και επίσης ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια καινοτόμο σειρά, τη νέα γενιά ελαφρών τούβλων.

Τα νέα αυτά τούβλα, που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική και διεθνή αγορά μέσα στο 2026, διατηρούν τις ίδιες μηχανικές αντοχές, με σημαντικά χαμηλότερο βάρος. το αποτέλεσμα πολυετούς ερευνητικής προσπάθειας και απαντά στην σύγχρονη ανάγκη της κατασκευαστικής αγοράς για πιο ελαφριά, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Μέχρι σήμερα, η ΚΕΒΕ έχει ήδη επιτύχει μείωση βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά τούβλα κατά 10%, με στόχο η μείωση αυτή να φτάσει το 20% έως το 2026.

Όπως τονίζει η εταιρεία η μείωση βάρους προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς βελτιώνει την καθημερινή εργασία του επαγγελματία, καθιστώντας τη δόμηση ταχύτερη και ευκολότερη, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος και τις ανάγκες μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν την ίδια μηχανική αντοχή.

Επιπλέον, με δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων προϊόντων ανά φορτηγό, ελαχιστοποιούνται οι μεταφορές.

Παράλληλα, η ίδια η παραγωγική διαδικασία των νέων τούβλων έχει βελτιστοποιηθεί, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Με τον τρόπο αυτό, η ΚΕΒΕ ενισχύει έμπρακτα τον πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας. Σύμφωνα με τον κ. Κοθάλη, «με το νέο μας προϊόν φέρνουμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά μια καινοτόμο λύση που συνδυάζει ανθεκτικότητα, χαμηλότερο βάρος και βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο όραμά μας για ένα κόσμο δομικά καλύτερο».

Ανοδική πορεία

Η εταιρεία εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία ανεξαρτήτως συνθηκών και τα τελευταία 10 χρόνια ο τζίρος της έχει αυξηθεί κατά 129%. Ο κύκλος εργασιών του 2024 διαμορφώθηκε στα 43,6 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 10,8 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου προέρχεται από παραγόμενα δομικά υλικά, ενώ τα έσοδα από παραγωγή ενέργειας στο πλαίσιο της κάλυψης και των δικών της ενεργειακών αναγκών το 2024 ανήλθαν στα 3,52 εκατ. ευρώ. Στο εννεάμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 39 εκατ. ευρώ και η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους ανέρχεται στα 51 εκατ. ευρώ.

Η Κεραμουργία βορείου Ελλάδας αριθμεί τους 1.000 ενεργούς πελάτες (2024), εξάγει σε περισσότερες από 40 χώρες και οι εξαγωγές της αντιστοιχούν στο 60% του όγκου πωλήσεων. Είναι η πρώτη ελληνική κεραμουργία–και μία από τις πρώτες στην Ευρώπη-με πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος EPD. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας ανέρχονται στα 40.000 τ.μ. και αποτελεί από τις υψηλότερες παραγωγικές δυναμικότητες παγκοσμίως και την υψηλότερη στην Ευρώπη (3.000 τόνοι /ημέρα), 700.000 τόνοι/έτος παραγωγική δυναμικότητα οπτόπλινθων και 75.000.000 τμχ/ έτος παραγωγική δυναμικότητα κεραμιδιών και αξεσουάρ στέγης.