Η Οικογένεια Στεργίου ψήνει ανάπτυξη με «έξυπνο» εργοστάσιο στον Αυλώνα

Έτος πρώτων «αποδόσεων» της νέας παραγωγικής μονάδας στον Αυλώνα Αττικής, αναμένεται να είναι το 2025 για την βιομηχανία τροφίμων Οικογένεια Στεργίου.

Έχοντας προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, σε κινήσεις διεύρυνσης της γκάμας των προϊόντων, της αύξησης του πελατολογίου και του δικτύου διανομής και της επέκτασης της παρουσίας της στο κανάλι του bake off, τώρα η εταιρεία θωρακίζει την αναπτυξιακή της πορεία.

Κατά τη διάρκεια του 2024 η νέα παραγωγική μονάδα της εταιρείας λειτούργησε κυρίως σε φάση δοκιμαστικών παραγωγών μέχρι τη σταθεροποίηση των προϊόντων, με αποτέλεσμα η καθαρή κερδοφορία να επηρεαστεί ελαφρά λόγω της απορρόφησης των πρώτων λειτουργικών δαπανών.

Επένδυση άνω των 40 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της επένδυσης της νέας μονάδας ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ. Φέτος, στο βαθμό που το νέο εργοστάσιο φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα παραγωγής, πέρα από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, θα ενισχύσει σημαντικά το παραγωγικό αποτύπωμα της βιομηχανίας.

Να σημειωθεί ότι η νέα μονάδα συνιστά ένα «Έξυπνο Εργοστάσιο» που ανήκει στην κατηγορία Industry 4.0 και εμφανίζει παραγωγική δυναμική πάνω από 96 τόνους ζύμης το 24ωρο και πάνω από 40.000lt προζυμιού ημερησίως.

Οι επιδόσεις αυτές σε συνδυασμό με την δυναμική του εργοστασίου στις Αχαρνές, προσδίδει στην διοίκηση της εταιρείας την αισιοδοξία θετικών προοπτικών μέσω της επίτευξης αύξησης πωλήσεων και πελατειακής της βάσης.

Σε ο,τι αφορά την εικόνα κατά την περσινή χρονιά η διοίκηση αναφέρει ότι «Το 2024 η οικονομία κινήθηκε σε συνθήκες σχετικής σταθεροποίησης, με τον πληθωρισμό να παρουσιάζει μερική αποκλιμάκωση, αλλά να συνεχίζει να επιδρά στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καταναλωτική συμπεριφορά. Η Εταιρεία αξιοποίησε την ευελιξία του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ισχυρή κεφαλαιακή της διάρθρωση, διατηρώντας θετική πορεία στις πωλήσεις και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά».

Τα οικονομικά μεγέθη

Σε επίπεδο μεγεθών η εταιρεία πέρυσι έσπασε το φράγμα των 60 εκατ. ευρώ στο τζίρο της ο οποίος κατέγραψε αύξηση κατά 6,73% και ανήλθε σε 60,7 εκατ. ευρώ έναντι των 56,9 εκατ. ευρώ το 2023. Παρά την μικρή συμμετοχή των εξαγωγών, η πλειονότητα των οποίων κατευθύνεται σε ευρωπαϊκές αγορές, πέρυσι καταγράφηκε αύξηση περί το 50% με την αξία των διεθνών πωλήσεων να διαμορφώνεται σε 163.950 ευρώ.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στο τέλος της χρήσης διαμορφώθηκε σε 5,49 εκατ. ευρώ και ο μακροπρόθεσμος σε 11,8 εκατ. ευρώ. Να επισημανθεί ότι στην χρήση 2023 δεν υφίστατο δανεισμός.

Η παραπάνω αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, δανειακών και μη, σχετιζόμενες με την επένδυση στη νέα παραγωγική μονάδα έχουν αρνητική επίπτωση στο κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, η οποία όμως είναι προσωρινού χαρακτήρα και αναμένεται να αντιστραφεί με την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσεως. Η εταιρεία εντός του 2024 προχώρησε στη σύμβαση μακροχρόνιων και ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 20,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους της επένδυσης για την ίδρυση της νέας μονάδας παραγωγής στον Αυλώνα Αττικής. Έως 31/12/2024 είχε αποπληρώσει δόσεις χρεολυσίων συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA σημείωσαν αύξηση 14,3% ανήλθαν σε 12,38 εκατ. ευρώ έναντι 11,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα προ φόρων κέρδη κατέγραψαν πτώση 6,7% περίπου σε 8,39 εκατ. ευρώ έναντι 8,99 εκατ. ευρώ το 2023 ενώ η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 1,3% και ανήλθε σε 6,63 εκατ. ευρώ έναντι 6,54 εκατ. ευρώ το 2023.

Για τη χρήση 2024 η διάθεση κερδών αφορά σε 1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 500 χιλ θα δοθεί ως μέρισμα και 500 χιλ ως αμοιβή στο Διοικητικό Συμβούλιο.