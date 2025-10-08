Τη Θεσσαλονίκη βολιδοσκοπεί για τη δημιουργία Τεχνολογικού Hub ο Charles Hoskinson

Επαφές με τις διοικήσεις του Τεχνολογικού Πάρκου τέταρτης γενιάς “Thess INTEC”, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και άλλων φορέων του τοπικού συστήματος Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης όπως το ΕΚΕΤΑ θα έχει στα τέλη Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη ο δημιουργός του κρυπτονομίσματος “Cardano” και συν-δημιουργός του κρυπτονομίσματος “Ethereum”, Charles Hoskinson.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιεί ο Αμερικανός επιχειρηματίας-επενδυτής για τη δημιουργία Hub στη Νότια Ευρώπη. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν προηγηθεί δυο επισκέψεις στενών συνεργατών του στην πόλη και τώρα πλέον θα έρθει και ο ίδιος για να διαμορφώσει προσωπική άποψη και να πραγματροποιήσει σχετικές επαφές.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με άλλες περιοχές, που φέρεται επίσης να εξετάζει ο ίδιος για τη δημιουργία τεχνολογικού κόμβου (Hub), είναι το εξειδικευμένο προσωπικό της πόλης και το μη υψηλό λειτουργικό κόστος.

Ο Charles Hoskinson είναι ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας έρευνας και μηχανικής υποδομών blockchain “Input Output Global”, που ανέπτυξε την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Cardano και συν-ιδρυτής του Ethereum και της BitShares. Η έδρα του Ιδρύματος Cardano βρίσκεται στην Ελβετία.