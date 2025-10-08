Σήμα κινδύνου από την ελληνική γουνοποιία

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι περίπου 500 εναπομείνασες ενεργές επιχειρήσεις του κλάδου γούνας της δυτικής Μακεδονίας, καθώς οι προσδοκίες για παύση του πολέμου στην Ουκρανία διαψεύστηκαν πλήρως στην πράξη και η φετινή χρονιά κλείνει με συνεχιζόμενες κάθετες απώλειες εξαγωγών και τζίρων.

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς μπορεί να πήγε καλά, όπως σημειώνει στη «Ν» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Kαστοριάς και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, Απόστολος Τσούκας, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε καμία άλλη θετική εξέλιξη. Αντιθέτως – όπως προσθέτει – «δυστυχώς έχουν κλείσει όλες οι πόρτες» και δεν υπάρχει καμία νέα αγορά που να έχει την ίδια δυναμική με εκείνη της Ρωσίας.

Εάν, μάλιστα, δεν υλοποιηθεί η υπόσχεση που έχει δώσει η Κυβέρνηση για νέο βοήθημα-ενίσχυση του κλάδου, τότε σύμφωνα με τον κ. Τσούκα οι μισές από τις προαναφερόμενες 500 επιχειρήσεις θα οδηγηθούν μαθηματικά σε λουκέτο και η υπόσχεση αυτή μετρά ήδη πάνω από ενάμισι χρόνο που δόθηκε μεν (σ.σ. στις αρχές του 2024) αλλά ακόμη δεν έχει γίνει πράξη. Οι εν λόγω περίπου 500 ενεργές επιχειρήσεις απασχολούν περί τα 2.000 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων περί τα 400 βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και επίσης περίπου 400 απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στις φάρμες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

Παράδοξο

Όπως μάλιστα επισημαίνει ο κ. Τσούκας το παράδοξο με τα περίφημα αντιμέτρα της Ε.Ε. στη Ρωσία είναι ότι επιτρέπονται οι εξαγωγές γουνοδερμάτων στη ρωσική αγορά αλλά όχι έτοιμων γούνινων ενδυμάτων. Περαιτέρω, ενώ οι γουναράδες της Δυτικής Μακεδονίας έχουν επί τόπου την πρώτη ύλη καθώς η περιοχή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός γουνοδερμάτων διεθνώς (σ.σ. με περίπου 60 φάρμες γουνοφόρων ζώων), δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν, αφού οι πωλήσεις έχουν κατακρημνιστεί στο ναδίρ, καθώς η Ρωσία ήταν ανέκαθεν η υπ’ αριθμό ένα αγορά για την ελληνική γούνα και η Ουκρανία η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές του κλάδου.

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς προετοιμάζει ήδη την επόμενη Διεθνή Έκθεςση Γούνας Καστορίάς, που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Απριλίου 2026, και όπως επισημαίνει ο κ. Τσούκας σε συνεργασία με μια ομάδα σπουδαστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στη γούνα, σε επίπεδο χρωμάτων, μοντέλων, σχεδιασμού κ.ο.κ. με προοπτική παρουσίασης των αποτελεσμάτων στην Έκθεση.