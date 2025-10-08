Motor Oil: Επενδύει στο μέλλον του υδρογόνου με δράσεις ενημέρωσης-εκπαίδευσης

Στοχευμένη εκπαιδευτική δράση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας υλοποίησε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογόνου (8 Οκτωβρίου), η Motor Oil, σε συνεργασία με τον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τις καθαρές μορφές ενέργειας.

Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν στους μαθητές με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές των ανανεώσιμων πηγών, την τεχνολογία της ηλεκτρόλυσης και τον ρόλο του υδρογόνου ως καυσίμου μηδενικών ρύπων.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τι είναι μια «κοιλάδα υδρογόνου» και πώς το υδρογόνο μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινότητα, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRIERES, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe/Clean Hydrogen Partnership και έχει ως στόχο τη δημιουργία κοιλάδας υδρογόνου με γεωγραφικό επίκεντρο τα Διυλιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με τη συμμετοχή βιομηχανιών, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, τεχνολογικών εταιρειών και τοπικών οργανισμών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια ενός ακόμη σημαντικού βήματος για την ενεργειακή μετάβαση: την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του πρώτου εμπορικού πρατηρίου υδρογόνου στην Ελλάδα από την AVIN, επίσης στους Αγίους Θεοδώρους, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility – Transport. Το πρατήριο τροφοδοτείται σήμερα με πράσινο υδρογόνο μέσω της Coral Gas από το εξωτερικό, ενώ εντός του επόμενου έτους η Motor Oil αναμένεται να αναλάβει η ίδια την παραγωγή ανανεώσιμου «πράσινου» υδρογόνου.

Με στοχευμένες επενδύσεις και δράσεις ενημέρωσης, η Motor Oil επιβεβαιώνει, όπως τονίζει, τον στρατηγικό της ρόλο στην ανάπτυξη του υδρογόνου και την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.