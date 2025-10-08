Ολοκληρώνεται το deal μεταξύ Alpha Bank – AstroBank

Τις επόμενες εβδομάδες και προς τα τέλη Οκτωβρίου τοποθετούν τραπεζικές πηγές με δηλώσεις τους στη «Ν» την ολοκλήρωση της εξαγοράς της AstroBank από την Alpha Bank.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η AstroBank κατά την παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η εν λόγω συναλλαγή έλαβε την έγκριση από την Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού το καλοκαίρι και βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της. Όπως επιβεβαιώνουν τραπεζικές πηγές από την ελληνική πλευρά, ο στόχος είναι η ολοκλήρωση της εξαγοράς να επιτευχθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και έως τα τέλη Οκτωβρίου. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εκκρεμεί και η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία είναι σαφώς τυπική.

Υπενθυμίζεται δε ότι η συναλλαγή θα γίνει μεταξύ της θυγατρικής της Alpha Bank, Alpha Bank Cyprus και της AstroBank.

Μεταβίβαση δραστηριότητας

Η εν λόγω συναλλαγή δεν πρόκειται για συγχώνευση. Όπως επισημαίνει η AstroBank στην επίσημη ιστοσελίδα της, δεν πρόκειται για νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών αλλά για μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επομένως, η νομική μεταβίβαση θα είναι αυτή που αναμένεται για τα τέλη του μήνα.

Σύμφωνα με την οριστική Σύμβαση Μεταβίβασης Δραστηριότητας που είχε υπογράψει η Alpha Bank με την AstroBank τον Ιούνιο, η συναλλαγή προβλέπει την εξαγορά του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και του προσωπικού της κυπριακής AstroBank.

Προς ενημέρωση των πελατών της, η Astrobank αποσαφηνίζει ότι οι υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις στην Alpha Bank Cyprus και στην AstroBank θα παραμείνουν ως έχουν, με τους τρέχοντες όρους, ενώ κατά τη συστημική ενοποίηση, δεν θα προκύψει οποιαδήποτε ενοποίηση των δανείων ή των πιστωτικών καρτών των πελατών.

Η 3η μεγαλύτερη κυπριακή τράπεζα

Η εξαγορά αυτή αναδεικνύει τον στρατηγικό στόχο της Alpha Holdings για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά και της χρηματοοικονομικής της θέσης στην Κύπρο. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Alpha Bank Cyprus αναμένεται να εδραιώσει τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με σημαντική αύξηση στην κερδοφορία της.

Ειδικότερα, όπως είχε ανακοινωθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2025, η εξαγορά αυτή αναμένεται να αυξήσει τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) της Alpha Bank κατά περίπου 5%, λαμβανομένων υπόψη των πλήρως ενσωματωμένων συνεργειών που θα παραχθούν, ενώ θα έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank κατά περίπου 40 μονάδες βάσης. Τέλος, το τίμημα που θα καταβληθεί κατά την ολοκλήρωση της εξαγοράς εκτιμάται σε τουλάχιστον 205 εκατ. ευρώ.