THRAKON: Επέκταση στην Ιταλία μέσω του Ομίλου Xella

Στην αγορά της Ιταλίας επεκτείνεται η THRAKON, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής.

Σημαντικό μέρος αυτών παράγεται στο εργοστάσιο που βρίσκεται στο Pontenuro της Ιταλίας, τα πιο εξειδικευμένα προϊόντα εξάγονται από τα εργοστάσια της THRAKON στην Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της εταιρείας για δυναμική εξωστρέφεια και σταθερή ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας.

Η THRAKON αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς δομικών υλικών και χημικών προϊόντων στην Ελλάδα, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες. Στο πλαίσιο της επέκτασης στην Ιταλία η εταιρεία θα παρουσιάσει τα ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που στην έκθεση δομικών υλικών SAIE στο Bari της Ιταλίας στις 23-25 Οκτωβρίου.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της THRAKON, κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης, «η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην Ιταλία αποτελεί ένα ακόμα στρατηγικό βήμα για την THRAKON και την εξωστρεφή μας πορεία. Μέσω αυτής της συνεργασίας εδραιώνουμε την παρουσία μας σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα στην ιταλική αγορά να αποκτήσει πρόσβαση σε ολοκληρωμένα και υψηλής ποιότητας συστήματα δόμησης».

Η εταιρεία το 2024 παρουσίασε ιδιαίτερα αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα, με τις πωλήσεις στεγανωτικών προϊόντων να διπλασιάζονται σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εξαγωγές προς τη Μέση Ανατολή κατέγραψαν σημαντική άνοδο, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της σε απαιτητικές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία δρομολόγησε νέες επενδύσεις για την επέκταση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε Οινοφύτα, Χαλκηδόνα και Ορεστιάδα, με στόχο τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Παγκόσμιος ηγέτης

Η επέκταση της δραστηριότητας της THRAKON στην Ιταλική αγορά πραγματοποιείται μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Xella, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα του αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1,5 δις ευρώ.

Όπως τονίστηκε και από τις δύο εταιρείες η συνεργασία αυτή εκφράζει το κοινό όραμα να προσφέρουν στον χώρο της κατασκευής επαγγελματικές λύσεις υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και βιωσιμότητας.

Να σημειωθεί πως η γκάμα των προϊόντων της THRAKON στην Ιταλία περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος από τους 1.700 διαθέσιμους κωδικούς που διαθέτει μεταξύ των οποίων πολυουρεθανικά, στεγανωτικά, εξωτερική θερμομόνωση, κόλλες πλακιδίων και χρώματα.