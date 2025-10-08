Mercan Capital: Σε τροχιά υλοποίησης το Keranis Residences

Ξεκινά εντός του 2026 με προοπτική ολοκλήρωσης στο τέλος του 2027 η ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος της καπνοβιομηχανίας Κεράνης στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα στελέχη του καναδικού fund, Mercan Capital (ιδιοκτήτη του ακινήτου) ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο συγκρότημα κατοικιών με εμπορικά καταστήματα, γυμναστήριο και χώρους αναψυχής.

Ειδικότερα, το Keranis Residences συνολικής επιφάνειας 29.000 τ.μ., έχει λάβει τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις με τον πρόεδρο της Mercan Greece, Θοδωρή Κιουτσούκη, να σημειώνει σε σχετική ενημέρωση του Τύπου, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία επιλογής της τεχνικής εταιρίας που θα αναλάβει την ανακατασκευή του.

Ο ίδιος ανέφερε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση το ζήτημα της στατικότητητας, για την οποία και ζητήθηκαν τρεις ανεξάρτητες μελέτες με βάση τις οποίες εκτιμήθηκε ότι το εν λόγω έργο δύναται να προχωρήσει.

Το Κεράνης στον Πειραιά στέγαζε τα γραφεία διοίκησης της καπνοβιομηχανίας και εξυπηρετούσε ανάγκες αποθήκευσης των καπνών. Βάσει του σχεδιασμού της Mercan θα δημιουργηθούν 408 επιπλωμένα διαμερίσματα σε 8 επίπεδα, τα οποία θα διακρίνονται σε τέσσερις τύπους, ενός ή δύο υπνοδωματίων, επιφάνειας από 44 ως 69 τ.μ.

Η Mercan Greece στην Ελλάδα εστιάζει στον τουρισμό και την κατοικία με τις επενδύσεις της μέχρι σήμερα να είναι της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με την εξαγορά του ξενοδοχείου Corfu Acharavi στην Κέρκυρα.

Συζητήσεις για εξαγορές

Μεταξύ άλλων βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά ακόμα δύο ακινήτων αντίστοιχου μεγέθους με αυτό της Κεράνης στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και πάλι με στόχο την οικιστική ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον του ομίλου αφορά σε ώριμες τουριστικά αγορές, όπως η Κέρκυρα και η Κρήτη, καθώς και σε βιομηχανικά ακίνητα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Jerry Morgan, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα για την παρουσίαση του εμβληματικού Keranis Residences, «το Mercan Group με δραστηριότητα 37 ετών, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες και εστιάζει στη δημιουργία κορυφαίων ευκαιριών στον κλάδο των ακινήτων. Στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε πριν ενάμιση χρόνο και θέλουμε να κάνουμε και άλλα σημαντικά έργα».

Ενδεικτικά, στην Πορτογαλία, o όμιλος Mercan έχει επενδύσει 1,2 δις. ευρώ, έχοντας 15 ξενοδοχεία σε λειτουργία και ακόμη 15 υπό ανάπτυξη, σε συνεργασία με διεθνή brands (Hilton, Marriott, IHG).