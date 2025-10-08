Hellenic Quality Foods: «Νοικοκυρεύει» τα οικονομικά και επενδύει για τη νέα εποχή ΜΙΜΙΚΟΣ – ΚΑΝΑΚΙ

Συνολικά κεφάλαια ύψους 44,4 εκατ. ευρώ έχουν απορροφήσει οι 14 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Quality Foods που έχουν καλυφθεί από τους μετόχους την περίοδο 2023-2025, σε μια προσπάθεια να θωρακιστεί η ταμειακή ρευστότητας της εταιρείας.

Η HQF συμφερόντων της οικογένειας Φιλίππου, που δραστηριοποιείται με δύο αναγνωρίσιμα brands: “ΜΙΜΙΚΟΣ” στη κατηγορία του κοτόπουλου και “ΚΑΝΑΚΙ” στις κατεψυγμένες ζύμες, εμφάνισε και πέρυσι αρνητικό κεφάλαιο κίνησης κατά 9,78 εκατ. ευρώ περίπου, επίδοση σημαντικά βελτιωμένη από τα 21,61 εκατ. περίπου της χρήσεως 2023 και τα 52 εκατ.ευρώ της χρήσεως 2022.

Η αιμοραγία της ταμειακής ρευστότητας αντιμετωπίζεται τα τελευταία χρόνια από τη διοίκηση με συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και σε αυτό το πλαίσιο ήδη φέτος έχουν πραγματοποιηθεί δύο αμκ συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 έγιναν τέσσερις απορροφώντας 21,5 εκατ. ευρώ. Είχαν προηγηθεί εντός του 2023 οχτώ αμκ συνολικού ύψους 16,9 εκατ. ευρώ.

Αισιοδιοξία για τις προοπτικές

Η κεφαλαιακή ένεση βελτιώνει την ευελιξία της εταιρείας απέναντι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις, περιορίζει το «άνοιμα» των υποχρεώσεων και υποστηρίζει τα αναπτυξιακά πλάνα.

Η διοίκηση εκφράζει την αισιοδοξία για τις μελλοντικές προοπτικές καθώς ταυτόχρονα με το οικονομικό νοικοκύρεμα αναμένονται βελτιωμένες αποδόσεις και από τις δύο δραστηριότητες.

Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση για την χρήση 2024, «όσον αφορά στα προϊόντα ζύμης, η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και η συνεχιζόμενη δραστηριοποίηση στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για πελάτες του εξωτερικού απέδωσαν καρπούς. Στα προϊόντα με γέμιση αν και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός λόγω πολλών και μικρών παραγωγών στην αγορά, η εταιρεία προσδοκά λόγω της ισχυρής βάσης που υπάρχει στο καταναλωτικό κοινό να διατηρήσει σταθερά τα μερίδιά της. Παράλληλα, εντείνει τις προσπάθειες για αύξηση των εξαγωγών προς τις αγορές της Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι προσπάθειες για άνοιγμα νέων αγορών εντός της Ε.Ε. με νέες σειρές προϊόντων της ΚΑΝΑΚΙ καθώς και νέες συνεργασίες με γνωστές αλυσίδες , γεγονός που δείχνει ότι οι παραπάνω ενέργειες γίνονται προς την σωστή κατεύθυνση είναι ότι ο τζίρος των εξαγωγών της εταιρείας έχει αυξηθεί περίπου 15% την τελευταία τριετία».

Αντίστοιχα, στα προϊόντα ΜΙΜΙΚΟΣ, η διοίκηση αναμένεται να συνεχίσουν να αποδίδουν με αυξητικούς ρυθμούς οι επενδύσεις που έγιναν και επιμηκύνουν την ωφέλιμη ζωή τους με την χρήση προηγμένων μεθόδων συσκευασίας.

Σημειώνεται ότι η παραγωγική παρουσία της HQF αφορά σε εργοστάσιο παραγωγής ζύμης στην περιοχή της Μαγούλας, ενώ οι μονάδες των πουλερικών βρίσκονται στον νομό Εύβοιας, με την κεντρική μεγάλη μονάδα εγκατεστημένη στη περιοχή Βατώντα Νέας Αρτάκης.

Τα οικονομικά μεγέθη

Σχετικά με τις επιδόσεις του 2024, η HQF εμφάνισε μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 1% στα 80,8 εκατ. ευρώ έναντι 81,7 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε μείωση σε 14,25% έναντι 15,08% της προηγούμενης χρήσης.

Οι προ φόρων ζημιές διευρύνθηκαν κατά 21% σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι περιορίστηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε κατά 18,8% στα 76,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός περιορίστηκε κατά 18,1% στα 34,4 εκατ. ευρώ έναντι 42 εκατ. ευρώ το 2023.