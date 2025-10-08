Ο αμερικανοτραφής 50άρης που αναλαμβάνει την Intralot – Πώς έφτιαξε… όνομα με την εξαγορά χρεοκοπημένων εταιρειών

Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια η Intralot να ήταν απολύτως συνδεδεμένη με το πρόσωπο του Σωκράτη Κόκκαλη, αλλά αυτό πλέον αρχίζει να αλλάζει, καθώς οι διεργασίες των προηγούμενων μηνών έχουν φέρει στο προσκήνιο τον… Σου Κιμ.

Ο αμερικανοτραφής επενδυτής, με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, αποτελεί το νέο «αφεντικό» της εισηγμένης, καθώς το deal αξίας 2,6 δισ. ευρώ με τη Bally’s θα τον καταστήσει κυρίαρχο «παίχτη» στο μετοχολόγιο της ελληνικής εισηγμένης, με ποσοστό το οποίο ενδέχεται να υπερβαίνει ακόμη και το 50%.

Ο Σου Κιμ ναι μεν γεννήθηκε στη Σεούλ τη δεκαετία του ’70, αλλά μεγάλωσε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, όπου έμαθε αγγλικά παρακολουθώντας τα δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής.

Σήμερα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του στη βαριά «βιομηχανία» των hegde funds, έχοντας επανειλημμένως βραβευτεί για τις επιτυχίες του. Και γι’ αυτόν τον λόγο δεν είναι λίγα τα αποθεωτικά άρθρα στον αμερικανικό και διεθνή οικονομικό Τύπο.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, ο Κιμ ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’90 ως αναλυτής αρχικά της Bankers Trust και μετέπειτα της Och-Ziff Capital Management Group, όπου μεταξύ άλλων ήρθε σε επαφή με τον Νίκολας Σίνγκερ -έναν άλλο φέρελπι νέο, με τον οποίο για αρκετά χρόνια ακολούθησαν κοινή πορεία.

Πριν την αυγή του 20ου αιώνα, Κιμ και Σίνγκερ ίδρυσαν την Cyrus Capital Partners, ένα hedge fund το οποίο ειδικευόταν στις πιστώσεις. Και το 2007 ακολούθησε η εκκίνηση της Standard General στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Το business plan ήταν αρκετά απλό: Στόχος ήταν η εξαγορά εταιρειών, οι οποίες είτε αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα είτε είχαν ήδη χρεοκοπήσει.

Το διαζύγιο και η… απογείωση

Οι δύο συνεργάτες, ωστόσο, αποφάσισαν να πάρουν «διαζύγιο» το 2013, με τη νέα εταιρεία να περνά εξ ολοκλήρου στον έλεγχο του Κιμ, ο οποίος όχι μόνο δεν έκοψε… ταχύτητα, αλλά εφάρμοσε την επιτυχημένη «συνταγή» και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως η φαρμακευτική κάνναβη, τα καπνικά είδη κι αισίως η τηλεόραση.

Το 2019 ο Νοτιοκορεάτης απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών της Bally’s Corporation, μιας εταιρείας που κατέχει δεκάδες καζίνο, ιππόδρομο καθώς και άδεια για online gaming σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Τρία χρόνια αργότερα ήρθε η… σειρά της Intralot, με τον Σου Κιμ να μπαίνει στην τότε προβληματική εταιρεία του Σωκράτη Κόκκαλη, συμμετέχοντας στις ΑΜΚ του 2022 και του 2023.

Και σήμερα γράφει το πλέον σημαντικό κεφάλαιο αυτής της επενδυτικής κίνησης, η οποία έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου «πρωταθλητή» στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)