Συνεργασία ομίλου Φάις και οίκου Chloé

Στην ενίσχυση του Luxury Fashion Business Unit προχώρησε ο όμιλος Φάις, με το άνοιγμα της πρώτης μπουτίκ Chloé στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κτίριο City Link, επί της οδού Σταδίου.

Συγκεκριμένα ο οίκος Chloé, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανοίγει την πρώτη του μπουτίκ στην Ελλάδα, με συλλογές του οίκου υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Chemena Kamali.

Η μπουτίκ διαθέτει συλλογές prêt-à-porter, δερμάτινα είδη, υποδήματα και αξεσουάρ σε ένα φωτεινό εσωτερικό που αντικατοπτρίζει τους διαχρονικούς κώδικες της Chloé, μέσα από ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό πρίσμα.

Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Φάις μέσω της εταιρείας του, Καλογήρου Α.Ε., και, όπως τονίζει η διοίκηση της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας, «με την ένταξη της Chloé στο ήδη ισχυρό portfolio του, ο Όμιλος Φάις ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στο premium fashion segment της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

O οίκος Chloé, που ιδρύθηκε το 1952 από τη Gaby Aghion, είναι ένας κορυφαίος γαλλικός οίκος μόδας, με φιλοσοφία εμπνευσμένη από το πρωτοποριακό όραμα της ιδρύτριας του που συνεχίζει να αντανακλάται στη σύγχρονη ταυτότητα της γυναίκας της Chloé.

Το Luxury Fashion Business Unit του ομίλου Φάις δημιουργήθηκε το 2017, με τη μεταβίβαση τμήματος ενεργητικού και παθητικού της «ΛΕΜΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.» στην ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε., στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης της πρώτης.

Σήμερα, δραστηριοποιείται με τη διανομή προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ για γυναίκες, άνδρες και παιδιά, περισσότερων από 100 γνωστών σχεδιαστών και οίκων του εξωτερικού.

Το συγκεκριμένο Business Unit αποτελείται από περισσότερους από 100 εκτενώς εκπαιδευμένους συνεργάτες πωλήσεων και διαθέτει πάνω από 15 πολυκαταστήματα και σημεία πώλησης πολυτελών ειδών πολλαπλών εμπορικών σημάτων, ηλεκτρονικά καταστήματα, monobrand boutiques και Shop-in-Shop corners.