Τράπεζα Πειραιώς:Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future

Με νέες εκπαιδεύσεις σε τομείς αιχμής διεξάγεται ο 12ος κύκλος του Project Future της Πειραιώς, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration.

Το πρόγραμμα ενισχύεται και εμπλουτίζεται σε κάθε κύκλο και παρέχει σε νέους και νέες πτυχιούχους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης τη στήριξη και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το Project Future πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.

Με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Το Project Future είναι ένα πρόγραμμα στρατηγικής σημασίας που δημιουργήσαμε με στόχο να στηρίξουμε τους νέους πτυχιούχους να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να χαράξουν δυναμικά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Μέχρι σήμερα, 2.180 νέοι και νέες πτυχιούχοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος και το 77% έχει βρει τη θέση του στην αγορά εργασίας. Μέσα από τις 2.000 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο του ReGeneration, δημιουργούμε γέφυρες που συνδέουν τη γνώση με την πράξη και ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Για εμάς στην Πειραιώς, το μέλλον ξεκινά από τους νέους, και το Project Future είναι η δέσμευσή μας να το διαμορφώσουμε μαζί τους».

Στον 12ο κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες, απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι/ες έχουν την ευκαιρία να εξειδικευθούν σε μία από τις ακόλουθες 8 ακαδημίες του Business και της Τεχνολογίας:

• BANKING CONSULTING

• HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

• DIGITAL MARKETING & ECOMMERCE YOUNG PRACTITIONERS

• NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN THE FOOD SECTOR

• GENERATIVE AI TECHNOLOGIES & TOOLS IN PRACTICE

• MOBILE DEVELOPMENT WITH C#

• PROJECT MANAGEMENT WITH AGILE SPECIALIZATION & GEN AI TOOLS

• DATA ENGINEERING AND BUSINESS INTELLIGENCE

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, το 3day soft & business skills training, έχει ως στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών και ενσωματώνει 4 masterclasses:

1. GenAI Adoption Masterclass

2. Financial Literacy Masterclass

3. Pitch like a Startup Masterclass

4. Negotiations Masterclass

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει οι απόφοιτοι, τα βιογραφικά τους παραμένουν διαθέσιμα σε περισσότερες από 2.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για έναν χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων στην Ελλάδα. Συνεργάτες της Πειραιώς με καθοριστική συνεισφορά για την επιτυχή διεξαγωγή του 12ου κύκλου του προγράμματος είναι οι Accenture, Alba Graduate Business School, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Code.Hub, Natech, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Aθηνών, The Tipping Point, 100mentors και POS4work Innovation Hub.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 24 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα www.projectfuture.gr.