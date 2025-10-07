Όμιλος Fourlis: Επέκταση του δικτύου Foot Locker σε Ελλάδα – Ρουμανία

Στην επέκταση του δικτύου της Foot locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία προχωρά ο Όμιλος Fourlis, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα νέο concepts καταστημάτων με νέες τεχνολογίες και omnichannel υπηρεσίες.

Η στρατηγική ανάπτυξη συνεχίζεται, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα εγκαινιαστεί ένα ακόμη κατάστημα στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι. Το νέο κατάστημα θα είναι από τα πρώτα στην περιοχή που θα ενσωματώνει το ανανεωμένο concept Reimagined Evolution.

Το νέο concept παρουσιάζει το “store of the future”, με διευρυμένες συλλογές υποδημάτων και αξεσουάρ, βιώσιμες πρακτικές, καθώς και ψηφιακά στοιχεία. Παράλληλα, εξοπλίζει τους sneaker ambassadors της Foot Locker, τους Stripers, με προηγμένα εργαλεία για την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Foot Locker επεκτάθηκε στην Κρήτη, με το άνοιγμα νέου καταστήματος στο Ηράκλειο, λίγο νωρίτερα, τον Αύγουστο, το οποίο εκτείνεται σε δύο επίπεδα και φιλοξενεί επιλεγμένες συλλογές από κορυφαία brands όπως Nike, Jordan, Adidas, Puma και New Balance. Επιπλέον, τον Ιούνιο εγκαινιάστηκε νέο κατάστημα Foot Locker στο Ιάσιο της Ρουμανίας, πόλη με ιδιαίτερη εμπορική σημασία, ενώ η παρουσία στη χώρα ενισχύθηκε περαιτέρω με το λανσάρισμα του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη ρουμανική αγορά.

Τον Απρίλιο 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, που περιλαμβάνει έξι καταστήματα (τρία σε κάθε χώρα), καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, ενώ από τότε έχουν ανοίξει δύο νέα καταστήματα (ένα σε κάθε χώρα).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της λειτουργίας τριών καταστημάτων Foot Locker στη Βουλγαρία στα τέλη του 2024.

Ο Όμιλος Fourlis υποστηρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα του ομίλου για την ανάπτυξη της αλυσίδας σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνιο.

Οι επιδόσεις

Η διοίκηση του ομίλου τονίζει πως οι επιδόσεις του γ΄ τριμήνου 2025 συνεχίζουν την ισχυρή πορεία, σε συνέχεια της βελτίωσης που καταγράφηκε στο β΄ τρίμηνο του 2025.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του κλάδου αθλητικών ειδών στο γ΄ τρίμηνο 2025 έως σήμερα καταγράφουν αύξηση 32% σε ετήσια βάση, με ώθηση από την επέκταση των δικτύων INTERSPORT και Foot Locker, που αποτελεί στρατηγική επένδυση του Ομίλου Fourlis και εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής και των προοπτικών της αγοράς αθλητικών ειδών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η διοίκηση σημειώνει πως η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον όμιλο, καθώς ενισχύει τη θέση του στη λιανική αγορά της περιοχής και δημιουργεί σταθερή βάση για ανάπτυξη νέων συνεργασιών, ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και ακόμη μεγαλύτερη προσέγγιση των καταναλωτών.