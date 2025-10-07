Logo Image

Τράπεζα Πειραιώς: Άντληση κεφαλαίων 1,5 δισ.ευρώ από ομολογίες το 2025

Η χθεσινή έκδοση ΑΤ1 τίτλων σηματοδότησε τη δεύτερη έκδοση τέτοιων τίτλων εντός του 2025

Μαριάνθη Πελεκανάκη [email protected]

Συνολικά κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ έχει αντλήσει για φέτος η Τράπεζα Πειραιώς από ομόλογα μετά την  χθεσινή έκδοση τίτλων Additional Tier 1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η χθεσινή έκδοση ΑΤ1 τίτλων σηματοδότησε τη δεύτερη έκδοση τέτοιων τίτλων εντός του 2025 από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς είχε προηγηθεί μια αντίστοιχη ύψους 400 εκατ.ευρώ τον  Ιούνιο. Η συνολική αξία αυτών αγγίζει το 1 δισ.ευρώ,  ενώ αν προστεθεί και το Πράσινο Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 500 εκατ.ευρώ που εξέδωσε η τράπεζα το Μάιο, τα κεφάλαια που άντλησε η Τράπεζα από τις ομολογίες το 2025 αγγίζουν το 1,5 δισ.ευρώ.

Παράλληλα, εξαιρετικά σημαντικό ενδιαφέρον έχουν προσελκύσει και οι τρεις ομολογίες της Τράπεζας Πειραιώς, με τις εκδόσεις AT 1 να συγκεντρώνουν αθροιστικά προσφορές συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 6 δισ.ευρώ, ενώ σημαντικά επιτυχημένη ήταν και η έκδοση πράσινου ομολόγου που συγκέντρωσε προσφορές άνω των 3,7 δισ.ευρώ.

Όσον αφορά τη χθεσινή έκδοση ΑΤ 1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, αυτή συγκέντρωσε εκτεταμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ξεπερνώντας τα 3 δισ.ευρώ, όπως ακριβώς και η πρώτη έκδοση τίτλων που έγινε τον Ιούνιο και είχε αξία 400 εκατ. ευρώ.

Η υπερκάλυψη αυτή επέτρεψε στην τράπεζα να διαμορφώσει το τελικό επιτόκιο σημαντικά χαμηλότερα από τις αρχικές ενδείξεις, καθώς σύμφωνα με τους τελικούς όρους, το επιτόκιο του κουπονιού συμπιέστηκε τελικά στο 6,125%, έναντι αρχικής καθοδήγησης γύρω στο 6,5%. Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο της  προηγούμενης έκδοσης ΑΤ1 του Ιουνίου είχε διαμορφωθεί πολύ υψηλότερα, στο 6,750% με δυνατότητα πληρωμής στο εξάμηνο επίσης.

