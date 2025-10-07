Παπουτσάνης: Στόχος ο τζίρος στα 100 εκατ. ευρώ το 2028

Διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης καταγράφει η Παπουτσάνης και έχει θέσει ως στόχο τα 100 εκατ. ευρώ τζίρο το 2028, που θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη και των τεσσάρων πυλώνων δραστηριότητάς της, τα επώνυμα προϊόντα που αντιστοιχούν στο 32% του συνολικού κύκλου εργασιών, τις παραγωγές τρίτων (41%), τα ξενοδοχειακά προϊόντα (15%) και τις ειδικές σαπωνόμαζες (12%).

Όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας στο πλαίσιο ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου, η Παπουτσάνης διπλασιάζει τον τζίρο της κάθε 5 χρόνια από τα 15,5 εκατ. ευρώ το 2015 στα 31 εκατ. ευρώ το 2019 στα 62 εκατ. ευρώ το 2023. Στο 9μηνο του 2025 ο τζίρος της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 61 εκατ.ευρώ με επιπλέον 11,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 9μηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 23%.

Εξαγωγές

Η ελληνική εταιρεία που μετρά 155 χρόνια στην αγορά ως ηγέτιδα ελληνική βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυντικών αποτελεί πλέον μία εκ των μεγαλύτερων παραγωγών στην Ευρώπη, με εξαγωγές σε 35 χώρες αλλά και σταθερές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες λιανικής και πολυεθνικούς ομίλους για περισσότερο από μια 10ετία. Περίπου το 54% του τζίρου προέρχεται από την εξαγωγική δραστηριότητα. Η ελληνική εταιρεία που έχει εξελιχθεί σε διεθνή βιομηχανικό παίκτη με σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις στη Ριτσώνα 17.000 τ.μ. σε έκταση 40 στρεμμάτων, αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική αγορά λιανικής και διεθνή παραγωγό προϊόντων για την αγορά ξενοδοχειακών καλλυντικών και προσωπικής υγιεινής.

Επενδύσεις, διεθνείς συνεργασίες

Οι επενδύσεις της κατά την προηγούμενη τριετία ανήλθαν στα 20 εκατ. ευρώ και η στρατηγική της επόμενης τριετίας περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 4-5 εκατ. ευρώ ετησίως με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής με αυτοματισμούς, καθώς και την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας για την κάλυψη των αναγκών ακόμη περισσότερων πελατών. Σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζεται να συμπεριλάβει μία ακόμη νέα διεθνή συνεργασία που αφορά την παραγωγή για τρίτους, καλύπτοντας τις ανάγκες πελατών γερμανικής σαπωνοποιίας που κλείνει οριστικά ένα από τα δύο εργοστάσιά της στην Ευρώπη. Στα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται επενδύσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της στοχεύοντας σε ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και εταιρικής διακυβέρνησης, ανάπτυξη των ανθρώπων της και συνεχή ενίσχυση της αποδοτικότητας, ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας.

Αγορά 600 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον CEO της Παπουτσάνης, Μενέλαο Τασόπουλο, η εταιρεία ανταγωνίζεται στα ίσα πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου της. Εφαρμόζοντας ένα διεθνώς ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και εμπορικό μοντέλο και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην παραδοσιακή σαπωνοποιία, έχει πετύχει την αναβίωση και διεύρυνση των εμπορικών της σημάτων με τη δημιουργία νέων επώνυμων brands που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και ανάγκες, καθώς και την ανάπτυξη νέων και εξειδικευμένων προϊόντων για νέες αγορές. Έχει υλοποιήσει επιτυχημένη είσοδο σε μεγάλες νέες κατηγορίες και συγκεκριμένα στην οικιακή φροντίδα, γεγονός που επιτρέπει πλέον στην Παπουτσάνης να δραστηριοποιείται σε μία συνολική αγορά που υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ, δίνοντας σημαντικό χώρο για ανάπτυξη.

Επίσης η ανάπτυξη της επωνυμίας Αρκάδι, που ήταν από τις επιτυχημένες εξαγορές της, αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε τριπλασιασμό των καθαρών πωλήσεων έως το τέλος του 2025. Στα ξενοδοχειακά προϊόντα η Παπουτσάνης συνεχίζει να αναπτύσσει τις εξαγωγές της. Ο πυλώνας των ειδικών σαπωνομαζών είναι και ο νεότερος της εταιρείας και σχεδόν στο σύνολο του εξαγωγικός. Ειδικότερα στην παραγωγή σαπουνιών, η δυναμικότητα της εταιρείας ανέρχεται σε 900 σαπούνια ανά λεπτό και συνολικά 40.000 τόνους ετησίως, ποσότητα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για περίπου 20 χρόνια. Το εργοστάσιο της Παπουτσάνης απασχολεί συνολικά 200 άτομα και λειτουργεί σε τρεις βάρδιες. Εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα της εταιρείας η κ. Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου, Marketing Director, επεσήμανε ότι η Παπουτσάνης διατηρεί υπερσύγχρονη και πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής, δείχνει τόλμη στις δύσκολες περιστάσεις, προχωρά σε στοχευμένες εξαγορές και δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ειδικότερα, για τα προϊόντα της η Παπουτσάνης διαθέτει πιστοποιήσεις υπεύθυνης διαχείρισης στις συσκευασίες και τις πρώτες ύλες (FSC, ECOCERT και RSPO) καθώς και vegan σειρές προϊόντων υψηλής φυσικότητας με ελληνικά, βιολογικά εκχυλίσματα. Συσκευάζει προϊόντα σαπουνιών με μηδενική χρήση πλαστικού, αντικαθιστώντας τις πλαστικές μεμβράνες ομαδοποίησης με χάρτινες, ενώ τα κουτιά συσκευασίας κατασκευάζονται από χαρτί από αειφόρες πρακτικές υλοτομίας με διεθνή πιστοποίηση FSC. Διαθέτει συσκευασίες από πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά όπως τα μονοστρωματικά ανταλλακτικά σακουλάκια (monofilm) και χρησιμοποιεί μπουκάλια από ανακυκλωμένο πλαστικό και συσκευασίες από ανακυκλωμένα αλιευτικά και γεωργικά δίχτυα (σειρά προϊόντων Αρκάδι).