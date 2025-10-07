Κώστας Νεμπής: Πώς ο ΟΤΕ γίνεται AI native εταιρεία

Βασικό πυλώνα της στρατηγικής του στην κατεύθυνση να καταστεί κορυφαίος ψηφιακός πάροχος στην Ευρώπη, καθιστά την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligent – AI) ο ΟΤΕ με την υιοθέτησή της τόσο για τη λειτουργία της επιχείρησης όσο και για την εξυπηρέτηση των πελατών του.

Παράλληλα η Cosmote Telekom λανσάρει το Magenta AI, πλατφόρμα μέσα από την οποία παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων ΑΙ. Το Magenta AI είναι διαθέσιμο στα app Cosmote Telekom και What’s UP καθώς και στις ΑI συσκευές T Phone και T Tablet, ενώ αξιοποιώντας τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου Telekom, ενσωματώνει το Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως και το PicsArt, που επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες.

«Μετατρέπουμε σταδιακά τον ΟΤΕ σε μια digital first και, γιατί όχι, μια AI native εταιρία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία μας και φέρνουμε τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών μας μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων» τόνισε χθες το βράδυ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, κατά τη παρουσίαση του Magenta AI.

Όπως είπε «στον Όμιλο ΟΤΕ δεν ανακαλύψαμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύουμε εδώ και χρόνια στον τομέα αυτό. Έχουμε εργαλεία ΑΙ στην πληροφορική, στα δίκτυα, στην εξυπηρέτηση πελατών, κάποια από τα οποία έχουμε υλοποιήσει εμείς οι ίδιοι».

Πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη

Ως παράδειγμα ανέφερε το Predictive Maintenance, που προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τυχόν βλάβες σε εξοπλισμό δικτύου και τις διορθώνει αυτόματα καθώς και τη χρήση αλγορίθμων Machine Learning, οι οποίοι αναλύουν και προβλέπουν την κίνηση δεδομένων και φωνής στο δίκτυο.

Την ίδια στιγμή στην εξυπηρέτηση πελατών το 25% των επαφών διαχειρίζονται εξολοκλήρου μέσω λύσεων ΑΙ και Generative AI. Επίσης στην πρώτη γραμμή οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες.

Επιπρόσθετα έχει συσταθεί μια εξειδικευμένη ομάδα Data & AI Transformation, υπό τον CIO του Ομίλου, Γιάννη Βιτζηλαίο, αλλά και το AI Ethics & Compliance Governance squad υπό την γενική διευθύντρια για Νομικά, Ρυθμιστικά και Data Privacy θέματα, Ειρήνη Νικολαΐδη.

Ο κ. Νεμπής, όπως είπε, ανήκει σε εκείνους που βλέπουν το ΑΙ μόνο θετικά και υπογράμμισε: «Υπάρχουν σαφέστατα πολλές προκλήσεις, όπως η σωστή διαχείριση δεδομένων, η έλλειψη δεξιοτήτων και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, οι ασύλληπτες ταχύτητες με τις οποίες εξελίσσεται η τεχνολογία ενώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ευρείας χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, ποτέ δεν φταίει η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Το AI δεν έρχεται να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας ενισχύσει. Να μας βοηθήσει να μαθαίνουμε, να δουλεύουμε, να ζούμε καλύτερα. Οι τελικές αποφάσεις, παραμένουν στα χέρια των ανθρώπων για το πως θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία προς όφελος τους».

Η συνάντηση με τον Hassabis

Πρόσθεσε ακόμη πως στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα βρέθηκε με τον νομπελίστα Demis Hassabis, σε συζήτηση για το ποιες είναι οι ευκαιρίες για την Ελλάδα σε σχέση με το ΑΙ. Η συμβουλή του ήταν ξεκάθαρη, τρέξτε πιο γρήγορα από τους άλλους στην υιοθέτηση του ΑΙ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ το πιο εντυπωσιακό είναι οι πρωτόγνωροι ρυθμοί με τους οποίους εξελίσσεται το ΑΙ: Για να φτάσει τους 100 εκατ. χρήστες, το τηλέφωνο χρειάστηκε 75 χρόνια, το internet 7 χρόνια και το δημοφιλέστερο GPT μόλις 2 μήνες.

To Magenta AI

Κατά την παρουσίαση του Magenta AI ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου, σημείωσε ότι στην «Cosmote Telekom πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Και εμείς, ως κορυφαία εταιρία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι’ αυτούς περιβάλλον».

Από την πλευρά της Perplexity, η Daniela Miranda Smith, Head of Partnerships EMEA & LATAM, εξήγησε ότι η πλατφόρμα δεν ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης: «Υπάρχουν πράγματα που κάνουν καλύτερα οι μηχανές αναζήτησης και άλλα που κάνει καλύτερα το Perplexity – όπως οι follow-up ερωτήσεις ή η δυνατότητα ενεργοποίησης δράσεων, όπως η δημιουργία συνάντησης στο ημερολόγιο του χρήστη. Επιπλέον, το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι η αξιοπιστία των πηγών».

Οι συσκευές

Η Cosmote Telekom φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης και μέσα από τις AI συσκευές Τ Phone 3 και Τ Tablet 2, που διέθεσε πρόσφατα στην αγορά. Με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε στο πλάι με το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet, οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Από τις 14 Οκτωβρίου, η γκάμα των Τ συσκευών εμπλουτίζεται με το νέο T Phone 3 Pro, με ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά.