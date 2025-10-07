Aktor: Οι ΑΠΕ αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη του Ομίλου

Στο δεύτερο κύκλο ανάπτυξης του περνά ο Όμιλος Aktor, έπειτα από την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις και την ολοκλήρωση του εταιρικού του μετασχηματισμού με τη δημιουργία 5 νέων θυγατρικών (Κατασκευές, Παραχωρήσεις, ΑΠΕ, Διαχείριση Εγκαταστάσεων και Ακίνητα).

Σύμφωνα με όσα είπε χθες στο περιθώριο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, στη νέα αυτή φάση έμφαση θα δοθεί στον Τομέα της Ενέργειας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) σχετικά με τον οποίο αναμένεται να ανακοινωθούν μία ή δύο νέες συμφωνίες μέχρι το τέλος του έτους.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εισόδου και στη αγορά της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αν και αυτό τελεί υπό προϋποθέσεις και δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Ο δεύτερος κύκλος ανάπτυξης αφορά ακόμη την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στη Ρουμανία με αιχμή τα έργα Παραχωρήσεων που αναμένεται να δρομολογήσει η γειτονική χώρα («θα είμαστε εκεί όσο πιο επιθετικά γίνεται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου), αλλά και την είσοδο σε άλλες αγορές, σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, όπου εκτός από τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις στόχος θα είναι και τα έργα ΑΠΕ.

Eισαγωγή θυγατρικών στο Χρηματιστήριο

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Aktor, μιλώντας στους μετόχους, έκανε λόγο για προοπτική αυτόνομης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο δύο εκ των 5 νέων θυγατρικών, πιθανότατα αυτές για τις Παραχωρήσεις και την Ενέργεια, τοποθετώντας, ωστόσο, μια τέτοια κίνηση στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος κύκλος ανάπτυξης του Aktor περιλάμβανε την εξαγορά από την Ελλάκτωρ της κατασκευαστικής Άκτωρ την οποία όπως είπε ο επικεφαλής του Ομίλου «την ξυπνήσαμε για να παράγει έργα και κέρδη ώστε να γίνει η ισχυρή εταιρία που υπήρξε» και με στόχο «να διατηρήσουμε το ποσοστό μας στην αγορά και ενδεχομένως να το αυξήσουμε».

Σημειώνεται ότι για την εξαγορά των κατασκευών και των παραχωρήσεων της Ελλάκτωρ ο εν λόγω Όμιλος έχει διαθέσει συνολικά 450 εκατ. ευρώ, τμήμα των οποίων έχει καταβληθεί από τις αυξήσεις κεφαλαίου, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, που έχει πραγματοποιήσει ο Aktor με τη νέα μορφή του.

Αποτελέσματα

Βάσει των εκτιμήσεων της διοίκησης του Ομίλου με την ενσωμάτωση της Άκτωρ Παραχωρήσεις αναμένονται συνολικές χρηματικές ροές ύψους 1,2 δις. (500 εκατ. από τις νέες παραχωρήσεις, 600 εκατ. από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και 120 εκατ. από τις συνέργειες τω παραχωρήσεων με τον υπόλοιπο όμιλο – κατασκευές κ.λ.π.) καθώς και ανεκτέλεστο ύψους 760 εκατ. για τον Όμιλο από τον κλάδο παραχωρήσεων.

Φέτος τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του Aktor θα διαμορφωθούν σε 150 εκατ. με τη συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στο 81%. Το 2030 με εκτιμώμενο EBITDA 460 εκατ. η συμμετοχή των κατασκευών θα μειωθεί στο 48%, με τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ στο 17% από 8% φέτος και της Ενέργειας (ΑΠΕ) αντιστοίχως στο 29% από 3%.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Aktor απαντώντας σε ερώτημα για τη νέα γενιά έργων που θα πρέπει να διαμορφωθεί σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι υποχρεωτικά όσα αφορούν την λειψυδρία και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική και κατά τη γνώμη του στο εξής θα «παίξει» περισσότερο η μέθοδος των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ.

Για τη διανομή μερίσματος είπε πως έχει δηλώσει ότι θα διανεμηθεί για τη χρήση του 2026, δεν απέκλεισε όμως να ξεκινήσει τελικά και από την τρέχουσα χρήση, λέγοντας όμως ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε τις αποσχίσεις του κλάδου των κατασκευών και των παραχωρήσεων καθώς και την αλλαγή χρήσης για κεφάλαιο ύψους 50 εκατ. προερχόμενο από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου το οποίο αρχικά προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας 579,4 εκατ. από την Prodea. Λόγω ματαίωσης της συναλλαγής με τη Prodea το προαναφερόμενο ποσό θα διατεθεί αφενός για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (20 εκατ.) και αφετέρου για την αποπληρωμή ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (30 εκατ. ευρώ) που έχει ληφθεί για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις.