Η Alfa Pastry «ψήνει» την επέκταση στη Βόρεια Αμερική – Εξαγορά 70% της Trio Bakery στον Καναδά

Παραγωγική παρουσία στην Βόρεια Αμερική αποκτά η Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης που δραστηριοποιείται με το σήμα Alfa Pastry, μέσω της εξαγοράς του 70% της καναδικής εταιρείας Trio Bakery Inc.

Η στρατηγική αυτή εξαγορά ενισχύει την δυναμική της Κοζανίτικης εταιρείας στην καναδική αγορά ενώ ταυτόχρονα «προετοιμάζει» μια επιθετικότερη διείσδυση επί αμερικανικού εδάφους.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε χθες, η Alfa γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική. Η σχέση της ελληνικής βιομηχανίας με τον Καναδά ξεκινά το 2007, όταν τα προϊόντα της βρέθηκαν για πρώτη φορά στα ράφια της τοπικής αγοράς.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, η εταιρεία πέτυχε σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 70% της αγοράς και τοποθετώντας περισσότερους από 26 κωδικούς προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Καναδά, όπως οι Sobeys, Loblaws και Metro.

Παράλληλα με την εξαγορά, η Alfa προχωρά σε επένδυση στο marketing και τη διαφήμιση στην αγορά του Καναδά, με ξεκάθαρο στόχο την ενδυνάμωση του brand και την ισχυροποίηση της στην Βόρεια Αμερική καθώς και την προετοιμασία για την επέκταση και στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ποια είναι η Trio Bakery

Η Trio Bakery Inc. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018, όταν δύο κορυφαίοι καναδοί κατασκευαστές πίτας börek, η Gala Bakery και η Solero Bakery , ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον ιδρυτή της Nafta Foods and Packaging Inc. για να ιδρύσουν μια ξεχωριστή οντότητα, η οποία θα είναι η πρώτη και μοναδική πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής πίτας börek στη Βόρεια Αμερική.

Ένα χρόνο αργότερα η Trio Bakery έλαβε 1 εκατ. ευρώ από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης για το Νότιο Οντάριο (FedDev Ontario) για τη δημιουργία μιας πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας παραγωγής burek pies στο Οντάριο.

Με τη συνεισφορά της FedDev Ontario, η Trio Bakery Inc αναβάθμισε τις εγκαταστάσεις στο Μισισάουγκα με προηγμένο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής.

Σχολιάζοντας την εξαγορά ο VP Business Development της Alfa Pastry κ. Ζήσης Κουκουτάρης, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Πρόκειται για στρατηγικό βήμα στο διεθνές expansion plan της Alfa, που μας εδραιώνει σε μια ώριμη αγορά και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως». Η Δ. Κουκουτάρης που έχει επενδύσει από την δεκαετία του 1990 στις αγορές του εξωτερικού, εξάγει σήμερα τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες σε Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και Ασία.

Από πλευράς του ο COO της Alfa, Mimis Badawy προσθέτει: «Η απόκτηση του πρώτου εργοστασίου της Alfa στο εξωτερικό αποτελεί ορόσημο. Ενισχύει την ευελιξία, την αποδοτικότητα και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν την εταιρεία και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης στη Βόρεια Αμερική».

Η εν λόγω κίνηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επιχειρηματικό «στοίχημα» της Alfa Pastry επί αμερικανικού εδάφους, το οποίο έθεσε για πρώτη φορά το 2022 μέσω των τότε θυγατρική της Alfa Holdings USA και της Kuzina Foods LLC.

Τα μεγέθη

Σχετικά με την πορεία των μεγεθών της Αθανάσιος Κουκουτάρης, το 2024 εμφάνισε έσοδα 68,97 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 7,5 εκατ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία 6,8 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 52,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Alfa Pasty από τον Απρίλιο του 2023 ελέγχει το 36,4% της «Panini Α.Ε.».

Για το 2025, η Αlfa έχει ήδη θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με σκοπό να εδραιώσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην εγχώρια και διεθνή αγορά και να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της περιλαμβάνουν : τη συνέχιση της υποστήριξης και αναβάθμισης του υφιστάμενου προϊοντικού χαρτοφυλακίου, τον εμπλουτισμό των προϊοντικών σειρών, την ενδυνάμωση της παρουσίας στο κανάλι HoReCa, τη διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας, τις περαιτέρω επενδύσεις σε τεχνολογική αναβάθμιση και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας ώστε να υποστηριχθεί η αναμενόμενη ανάπτυξη.