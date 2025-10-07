Ράλι τζίρων στα σούπερ μάρκετ – Ξεπέρασαν τα 9 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Τρέχει η κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ, τα οποία έκλεισαν το φετινό οκτάμηνο «σπάζοντας» το φράγμα των 9 δις ευρώ.

Στα highlights της εξεταζόμενης περιόδου είναι η τάση αποκλιμάκωσης των τιμών και των προωθητικών ενεργειών στις κατηγορίες εκτός Τροφίμου, στην οποία οι ανατιμήσεις παραμένουν και ανέρχονται στο 2,4%.

Σε ο,τι αφορά στο ηλεκτρονικό καλάθι μολονότι μικραίνει σε τεμάχια καταγράφει ανάπτυξη 5%.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, το οκτάμηνο 2025 η αξία της αγοράς ανήλθε σε 9,087 δις ευρώ καταγράφοντας αύξηση 6,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα τρόφιμα ξεχωρίζουν

Η κατηγορία του τροφίμου είναι αυτή που κατέγραψε τους υψηλότερους ρυθμούς με αύξηση 7,5% όταν οι κατηγορίες προϊόντων περιποίησης και οικιακής φροντίδας εμφάνισαν ηπιότερη άνοδο στην αξία των πωλήσεων κατά 2% και 1,7% αντίστοιχα.

Οι τζίροι των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ενισχύθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 563 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, όταν στα επονομαζόμενα ταχυκίνητα προϊόντα σταθερού barcode (FMCGs χωρίς τα χύδην προϊόντα) η αύξηση στα έσοδα διαμορφώθηκε στο 5,8% ενώ οι όγκοι ενισχύθηκαν κατά 4,3% και οι τιμές κατά 1,5%.

Οι μηνιαίες επιδόσεις

Σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την Circana, η μέση ανατίμηση στο ράφι διαμορφώθηκε στο 2,3% τον Ιανουάριο, στο 1,6% το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, στο 2,7% τον Απρίλιο, ενώ οριακή αύξηση 0,2% καταγράφηκε το Μάιο και κατά 0,7% τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο το ποσοστό “τσίμπησε” στο 1,3% και αντίστοιχα τον Αύγουστο στο 1,8%.

Την ίδια ώρα, στο οκτάμηνο η ιδιωτική ετικέτα ενισχύει την αξία των πωλήσεών της κατά 7,4% ωστόσο το μερίδιό της διατηρήθηκε στο 27,1% ενώ τα επώνυμα είδη κατέγραψαν χαμηλότερο ρυθμό αύξησης στα έσοδα κατά 5,3%.

Σχετικά με την πορεία των προωθητικών ενεργειών περιορίστηκαν κατά 1,1 μονάδες σε σχέση με πέρυσι, με το ποσοστό τoυς να διαμορφώνεται πλέον στο 24,3%. Πάντως το “παιχνίδι” των προσφορών παραμένει ενεργό στα τρόφιμα όπου οι προσφορές περιορίστηκαν αναιμικά μόλις κατά 0.2 μονάδες όταν στα είδη προσωπικής φροντίδας το κούρεμα στις προσφορές μεταφράζεται σε υποχώρηση κατά 4.3 ποσοστιαίες μονάδες και στα είδη οικιακού καθαρισμού κατά 5 μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αναφορικά με τις οι επιδόσεις στο ηλεκτρονικό κανάλι στο εξεταζόμενο οκτάμηνο καταγράφηκε ανάπτυξη 5% στην αξία των πωλήσεων η οποία ανήλθε σε 201 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των παραγγελιών ενισχύθηκε κατά 8%, ωστόσο, το μέσο ηλεκτρονικό καλάθι εμφανίζει μειωμένη αξία και αριθμό τεμαχίων κατά 2%. Σε επίπεδο τιμών τα ηλεκτρονικά «ταμπελάκια» εμφανίζουν μηδενική ανατίμηση.