Μια εκπληκτική ιστορία μετανάστευσης: Tο 1% που ελέγχει πάνω από το 60% των ξενοδοχείων των ΗΠΑ και τους λένε όλους… Patel

Η ταινία ξεκινά με την επισήμανση μιας «εντυπωσιακής» λεπτομέρειας για τους Ινδούς μετανάστες και τους απογόνους τους: «Ελέγχουμε πάνω από το 60% των ξενοδοχείων και μοτέλ στις ΗΠΑ – από τα μοτέλ στις άκρες του δρόμου μέχρι τα Four Seasons – παρόλο που είμαστε μόλις το 1% του πληθυσμού».

To press kit για την προώθησή της κάνει μια εντυπωσιακή διαπίστωση: «Το μεγαλύτερο όνομα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν είναι το Hilton, το Marriott ή ακόμη και το Ritz – είναι το Patel».

Οι δημιουργοί της την αποκαλούν «η μεγαλύτερη ιστορία μετανάστευσης που δεν έχει ειπωθεί ποτέ».

Η Asian American Hotel Association αναφέρει ότι περισσότερα από 33.000 ξενοδοχεία και μοτέλ που ανήκουν στα μέλη της δημιουργούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και παράγουν δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα κάθε χρόνο.

Ο Αμάρ Σαχ, εκ των σκηνοθετών, της ταινίας μικρού μήκους, με τίτλο The Patel Motel Story, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Tribeca της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο. Και αυτό το μήνα, προβάλλεται σε φεστιβάλ σε όλες τις ΗΠΑ.

Ο Σαχ, αν και ακολούθησε διαφορετική πορεία, μεγάλωσε στον κόσμο των ξενοδοχείων. Τα μοτέλ αποτελούσαν μόνιμο σκηνικό της παιδικής του ηλικίας «Οι συγγενείς μου στην Κεντρική Φλόριντα έχτιζαν αθόρυβα αυτοκρατορίες ξενοδοχείων».

Ο ρόλος των Ινδών στην βιομηχανία ξενοδοχείων δεν είναι εντελώς άγνωστη ιστορία. Το φαινόμενο έχει μελετηθεί από μελετητές. Έχει αποτελέσει σημείο πλοκής σε ταινίες και πρόσφατα σε ένα audio book.

Και έχει γίνει αναφορά στο κωμικό πρόγραμμα του Αμερικανού κωμικού, ηθοποιού και παραγωγός, Χασάν Μινχάτζ.

«Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι όλα τα μοτέλ στα οποία έχετε μείνει ανήκουν σε Ινδούς; Κοιτάξτε την ταμπέλα με το όνομα: ‘Patel’. Είναι όλοι από ένα μέρος της Ινδίας, και είναι όλοι συγγενείς», αστειεύτηκε ο Μινχάτζ στο αφιέρωμά του στο Netflix το 2022.

Το αστείο είναι ελαφρώς υπερβολικό, όπως σημειώνει ο Σαχ στην αφήγηση του «Patel Motel Story» («Δεν είναι όλοι συγγενείς και δεν έχουν καν το ίδιο όνομα»).

Όμως πολλοί ιδιοκτήτες ξενοδοχείων προέρχονται από το κρατίδιο Γκουτζαράτ της Ινδίας. Και πολλοί μοιράζονται το επώνυμο Patel, ένα κοινό επώνυμο στην περιοχή.

Ο Σαχ και οι συνάδελφοί του κινηματογραφιστές λένε ότι συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν περισσότερα στην ιστορία που άξιζε να ειπωθούν.

Η οικογένεια του Σαχ ήρθε επίσης στις ΗΠΑ από το Γκουτζαράτ. Μεγάλωσε ως «παιδί του πάγκου», όπως ο ίδιος λέει, βοηθώντας ενώ έκανε τα μαθήματά του στο βενζινάδικο των γονιών του στο DeLand της Φλόριντα.

Η σκηνή του «counter kid», λέει, ήταν στενά συνυφασμένη με τον κόσμο των «hotel kids», των παιδιών των ιδιοκτητών ξενοδοχείων που ενηλικιώθηκαν απαντώντας στα τηλέφωνα, υποδεχόμενοι τους επισκέπτες και καθαρίζοντας τα δωμάτια μαζί με τις οικογένειές τους.

Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει τη δική του επαγγελματική πορεία, ο Σαχ κινήθηκε προς διαφορετική κατεύθυνση. Σπούδασε δημοσιογραφία στο κολέγιο και έγινε τηλεοπτικός συγγραφέας και παραγωγός για το ESPN, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε για το NFL και πολλές άλλες εταιρείες και αθλητικές ομάδες.

Μόλις πρόσφατα κοίταξε πίσω στη δική του βιογραφία, καθώς αναζητούσε ιστορίες για να διηγηθεί.

«’Επεσε» πάνω σε ένα όνομα: Καντζί Μαντσού Ντεσάι. Ενώ άλλες αναφορές είχαν περιγράψει τον ρόλο του Ντεσάι, η έρευνα του Ντόσι έδινε μια πολύ πιο λεπτομερή εικόνα.

Από τον Doshi, οι κινηματογραφιστές έμαθαν σύντομα ότι επρόκειτο για τον άνθρωπο που έγινε γνωστός ως νονός των ινδικών ξενοδοχείων στις ΗΠΑ

Ο Ντεσάι καταγόταν από το Γκουτζαράτ. Ήρθε στις ΗΠΑ το 1934 από το Τρινιντάντ, όπου εργαζόταν για χρόνια ως πλανόδιος πωλητής πριν αναζητήσει μια καλύτερη δουλειά.

Απέκτησε επαγγελματική βίζα για να εισέλθει στις ΗΠΑ, αλλά έμεινε πολύ μετά τη λήξη της. Βρήκε δουλειά στα χωράφια της Καλιφόρνια και αργότερα, έγινε «ο πρώτος ξενοδόχος Patel».

Όταν η ιαπωνοαμερικανίδα ιδιοκτήτρια ενός ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ζήτησε από τον Ντεσάι και τους φίλους του να προσέχουν την περιουσία της.

Αυτός ανταποκρίθηκε «με ενθουσιασμό και ορμή». Ανέλαβε τη ρεσεψιόν ενώ οι φίλοι του τον βοηθούσαν στις καθημερινές δουλειές του ξενοδοχείου .

Μετά τον πόλεμο, ο Ντεσάι νοίκιασε το δικό του ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο, το Hotel Goldfield.

Εκεί, καλωσόρισε πολλούς νεοαφιχθέντες μετανάστες και έγινε γνωστός για τις συμβουλές του: «Αν είσαι Πατέλ, νοίκιασε ένα ξενοδοχείο».

Όταν έφταναν στις ΗΠΑ τους παρείχε στέγαση στο ξενοδοχείο του στο Σαν Φρανσίσκο και μερικές φορές δάνεια για να τους βοηθήσει να χρηματοδοτήσουν τις πρώτες τους μισθώσεις ξενοδοχείων.

Καθώς πέφτουν οι τίτλοι τέλους, η ταινία μικρού μήκους αναφέρεται σε αυτή τη δυνατότητα, παρουσιάζοντας μια σειρά από αποσπάσματα με διάφορους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων που συστήνονται με υπερηφάνεια στο κοινό.

Μερικοί έχουν νότιο τραγούδι. Ένας φοράει καουμπόικο καπέλο. Όλοι τους είναι Αμερικανοί. Και όλοι τους ονομάζονται Patel.

