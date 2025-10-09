Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η παράδοση ενός κολοσσού στα χέρια ενός ασυμβίβαστου ηγέτη

Ο φαρμακευτικός κλάδος στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες της βιοµηχανικής παραγωγής, µε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και διαρκή επένδυση στην έρευνα, την καινοτοµία και τη φαρµακοτεχνολογία.

Ο συνδυασμός τεχνογνωσίας, παραγωγικής επάρκειας και στρατηγικής ανάπτυξης καθιστά τον κλάδο νευραλγικό για την οικονοµία και τη δηµόσια υγεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται η πορεία του ∆ημήτρη Γιαννακόπουλου – η κληρονομιά της ΒΙΑΝΕΞ στα χέρια ενός ασυµβίβαστου ηγέτη.

Αντισυμβατικός, δημιουργικός και δυναµικός, ο ∆ημήτρης Γιαννακόπουλος είναι κάτι παραπάνω από ένας επιτυχημένος επιχειρηµατίας. Με την κληρονομιά του ονόματος Γιαννακόπουλου στην πλάτη του, συνεχίζει µε πάθος και όραµα το έργο που ξεκίνησε ο πατέρας του, Παύλος Γιαννακόπουλος, ιδρυτής της κορυφαίας ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας ΒΙΑΝΕΞ και εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού.

Η πορεία του

Γεννηµένος το 1974, ο ∆ημήτρης Γιαννακόπουλος µεγάλωσε σε μια οικογένεια με έντονο αίσθηµα ευθύνης και συνοχής, γνωρίζοντας από νωρίς πως θα αναλάβει µια µέρα τα ηνία της «αυτοκρατορίας». Επίσηµα εντάχθηκε στη διοίκηση της ΒΙΑΝΕΞ το 2004 ως Αντιπρόεδρος, αναλαµβάνοντας ουσιαστικά τα ηνία το 2012, και επισήµως το 2019, όταν ορίστηκε Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. Υπό την καθοδήγησή του, η ΒΙΑΝΕΞ ενίσχυσε τον εξαγωγικό της χαρακτήρα και διεύρυνε τη δραστηριότητά της, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη συνεργασία µε την αµερικανική Eli Lilly και την εξαγορά της ΦΑΡΜΑΝΕΛ.

Η εταιρεία, που πέρυσι συµπλήρωσε 100 χρόνια στον χώρο του φαρµάκου, συνεχίζει να επενδύει δυναµικά. Το 2022 ανακοινώθηκε πρόγραµµα 40 εκατ. ευρώ για ενίσχυση παραγωγικών µονάδων, δηµιουργία κέντρου έρευνας στην Πάτρα και επέκταση στα Βαλκάνια. Παράλληλα, η ΒΙΑΝΕΞ παραµένει προσηλωµένη στον άνθρωπο, κάτι που ο ∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος εκφράζει µε συνέπεια: Ακόµη και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, διατήρησε το προσωπικό της εταιρείας και µάλιστα χωρίς µεταβολή στους µισθούς, θέτοντας την ευηµερία των εργαζοµένων ως προτεραιότητα.

Πέρα από τον φαρµακευτικό τοµέα, δραστηριοποιείται και στον χώρο των media µέσω του Οµίλου DPGMedia, ο οποίος περιλαµβάνει κορυφαία ψηφιακά µέσα, όπως τα cnn.gr, Queen.gr, Gossip-TV.gr και Onmed.gr, µε εκατοµµύρια επισκέψεις και βραβεύσεις κάθε χρόνο.

Οι μεγάλες αγάπες του

Η άλλη µεγάλη του αγάπη είναι ο Παναθηναϊκός. Κληρονόµος της µπασκετικής οµάδας από το 2012, αγωνίζεται σταθερά για την παραµονή του συλλόγου στην κορυφή σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ συνέβαλε στην εξυγίανση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και στην απόκτηση -και εντυπωσιακή ανακαίνιση- του ΟΑΚΑ για τα επόµενα 49 χρόνια.

Παράλληλα, είναι πατέρας δύο παιδιών, του Παύλου και της ∆έσποινας, και έχει αναπτύξει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Λάτρης της γυµναστικής, των ζώων και της ελευθερίας της έκφρασης, παραµένει µακριά από την πολιτική ορθότητα και κοντά στον απλό άνθρωπο, συχνά εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις του.

Ο ∆ηµήτρης Γιαννακόπουλος δεν είναι απλώς ο διάδοχος µιας επιτυχηµένης εταιρείας. Είναι ο άνθρωπος που έδειξε ότι η συνέχεια µπορεί να είναι εξίσου συναρπαστική µε την αρχή – και ίσως ακόµα πιο δυναµική.

Υπό τη διοίκηση του ∆ημήτρη Γιαννακόπουλου, η ΒΙΑΝΕΞ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού φαρμακευτικού τομέα με διεθνή δραστηριότητα, ενώ η εταιρεία απασχολεί πλέον πάνω από 1.300 εργαζοµένους.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς φαρµακευτικές εκθέσεις και επενδύει διαρκώς σε έρευνα, καινοτομία και παραγωγική αυτονοµία, ενισχύοντας την εγχώρια φαρµακευτική βιοµηχανία.

Η στρατηγική του εστιάζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής σε παγκόσµιο επίπεδο, µε στόχο την καθιέρωση της ΒΙΑΝΕΞ ως κορυφαίου εξαγωγικού brand της χώρας στον κλάδο του φαρµάκου.

To όραμά του

«Η ΒΙΑΝΕΞ, έχοντας 100 χρόνια παρουσίας στον χώρο του φαρμάκου με τον ισχυρό πυλώνα που διαμορφώθηκε από τον ιδρυτή της, Παύλο Γιαννακόπουλο, βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, πρώτη μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών. Η ΒΙΑΝΕΞ επεκτείνεται με νέες επενδύσεις και συνεργασίες, τόσο γεωγραφικά όσο και σε άλλους, παρεμφερείς κλάδους του φαρμάκου και της υγείας. Το στοίχημα της κορυφής είναι η εδραίωση, αλλά και η αύξηση της διαφοράς από τον δεύτερο. Έχουμε πάντα τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο και ταυτόχρονα προσφέρουμε στην κοινωνία και στους Έλληνες, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία με κάθε μας ενέργεια.

Το όραμά μας είναι να γίνει η ΒΙΑΝΕΞ μία από κορυφαίες ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες, έχοντας πάντα στον πυρήνα της στρατηγικής μας την Ελλάδα. Προτεραιότητα είναι και θα συνεχίσει να είναι η κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των Ελλήνων. Παράλληλα ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της ζωής και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέροντας το αγαθό της υγείας με συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία, σε έναν κόσμο που διαρκώς θα βελτιώνεται, χάρη και στη δική μας συνεισφορά. Στον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακόμα πιο αποφασιστικά για να εξελιχθούμε, διαμορφώνοντας ένα μέλλον με περισσότερη υγεία και ευημερία για όλους».