Aνδρέας Γεωργίου: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Η οξυδέρκεια της κυπριακής επιχειρηματικότητας δεν εκπλήσσει πια όσους ασχο λούνται µε τον κόσµο των business. Στις λίστες των σύγχρονων ελληνικών οικονοµικών media, λίστες που αποτυπώνουν σε ετήσια συνήθως βάση την επιχειρηµατική αριστεία, υπάρχουν πάντα θέσεις για Κύπριους επιχειρηµατίες.

Μικρή χώρα, µεγάλα µυαλά. Συνήθως τους έχουµε συνδέσει µε διεθνοποιηµένες δραστηριότητες, κυρίως στον αγγλοσαξονικό κόσµο, δραστήρι ους σε τοµείς που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και µακρά εµπειρία. Χαιρόµαστε να τους βλέπουµε να πετυχαίνουν, να αναλαµβάνουν, µε έδρα το µικρό νησί τους, την αντιπροσώπευση επιχειρηµατικών κολοσσών στη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην περίπτωση του Ανδρέα Αν. Γεωργίου ο θαυµασµός µας δεν προέρχεται µόνο από το γεγονός ότι ο ίδιος είναι µια σχετικά νέα επιχειρηµατική φυσιογνωµία µε την οποία το ελληνικό κοινό εξοικειώνεται τα τελευταία χρόνια. Ο θαυµασµός πηγάζει από το γεγονός ότι αντιλαµβάνεται ολιστικά την επιχειρηµατική δραστηριότητα και την ασκεί µε πρωτοτυπία και ταλέντο.

Αποθηκευτικοί χώροι και υπερσύγχρονα συστήµατα ψηφιοποίησης αρχείων και «φυτώριο» τεχνολογικών καινοτόµων ΑΙ εφαρµογών κάτω από την ίδια σκέπη. Ενδιαφέρουσα πορεία, δεν νοµίζετε;

Η πορεία του

Γεννηµένος στη Λευκωσία το 1972, ο Ανδρέας Αν. Γεωργίου είναι αριστούχος απόφοιτος και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας. Ήδη από νεαρή ηλικία αποφάσισε να κατέλθει στον επιχειρηµατικό στίβο, στην αρχή µε προσανατολισµό κυρίως το εµπόριο χάρτου.

Το ανήσυχο όµως επιχειρηµατικό του πνεύµα τον οδήγησε να δραστηριοποιηθεί, ήδη από το 2009, στο καινοτόµο και σχετικά άγνωστο τότε πεδίο της ψηφιοποίησης, αποθήκευσης και διαχείρισης εγγράφων, δηµιουργώντας ταυτόχρονα το πρώτο σύγχρονο Αρχειοφυλάκιο στην Κύπρο.

Τα επόµενα βήµατά του στο επιχειρείν τον οδήγησαν στην Ελλάδα, µε προσανατολισµό την ασφαλή διαχείριση έγχαρτου αρχείου: Το 2017 ίδρυσε στην Ελλάδα την εταιρεία Τhe Records Hub S.A., µε κύριες δραστηριότητες την ασφαλή ψηφιοποίηση, αρχειοφύλαξη και καταστροφή εγγράφων. Σήµερα, η εταιρεία έχει δυναµική παρουσία σε όλη τη χώρα: διαθέτει 8 υπερσύγχρονα Hubs σε Αθήνα, Κορωπί, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Ρέθυµνο και Χερσόνησο, αναπτύσσεται σε χώρους άνω των 10.000 τ.µ., απασχολεί 300 άτοµα προσωπικό και έχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης 2 εκατ. σελίδων ανά ηµέρα. ∆ηµιούργηµά του είναι και ο Όµιλος AAnG Holdings Group, ένας κατεξοχήν ανθρωποκεντρικός όµιλος, που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2019. Όπως ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος τόνιζε σε συνέντευξή του: «Ο Όµιλος συµµετοχών AAnG Holdings Group προέκυψε από το όραµα και τη βαθύτερη επιθυµία µου για στήριξη και ανάπτυξη επιχειρηµατικών προσπαθειών σε διάφορα πεδία επιχειρηµατικής δράσης, που έχουν όµως έναν κοινό παρονοµαστή: τον άνθρωπο και την πρόοδό του σε όλα τα επίπεδα». Με άλλα λόγια, «ο Όµιλος συνδυάζει δραστηριότητες που µπορεί σε πρώτη ανάγνωση να φαίνονται ασύνδετες ή ετερόκλητες µεταξύ τους, όµως έχουν µια κοινή συγκολλητική ουσία: την αγάπη για το σύγχρονο, το διαφορετικό, το καινοτόµο, που εξυπηρετεί το άτοµο και το σύνολο». Μέσω του πλέγµατος των εταιρειών που περιλαµβάνει, ο Όµιλος AAnG Holdings διαδραµατίζει ισχυρό ρόλο στους κλάδους της πληροφορικής, της κυβερνοασφάλειας, της βιοτεχνολογίας, της κυκλικής και γαλάζιας οικονοµίας καθώς και του πρωτογενούς τοµέα, έχοντας σήµερα 600 άτοµα στο δυναµικό του.

Ο χώρος της εκπαίδευσης

Προ τριετίας, το 2022, επέκτεινε τον επιχειρηµατικό του ορίζοντα µε τη δραστηριοποίησή του στον τοµέα της εκπαίδευσης. Προέβη στην εξαγορά του René Descartes College, που συνιστά τον επίσηµο αντιπρόσωπο για την Ελλάδα και την Κύπρο του κρατικού γαλλικού πανεπιστηµίου Le Cnam (Conservatoire national des arts et métiers), το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1794, προωθώντας το πνεύµα και τα διδάγµατα των διαφωτιστών και των εγκυκλοπαιδιστών. Λαµβάνοντας την ονοµασία του από τον κορυφαίο φιλόσοφο, µαθηµατικό και επιστήµονα φυσικών επιστηµών Καρτέσιο -ελληνιστί-, το εκπαιδευτικό ίδρυµα René Descartes College στεγάζεται εντός του εµβληµατικού κτιρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα και προσφέρει εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, που στηρίζονται στην έρευνα και στην καινοτοµία.

Μία ακόµη εγγραφή στον ελλαδικό επιχειρηµατικό χάρτη σηµειώθηκε το 2023 µε τη συγκρότηση της Secure Matrix S.A. Μέλος και αυτή του Οµίλου AAnG Holdings, που παρέχει πρωτοποριακές λύσεις ασφαλείας. Έχοντας εξασφαλίσει τη σηµαντική συνεργασία της Gunnebo, µιας ηγέτιδας δύναµης στον τοµέα της ασφάλειας, διαθέτει και διανέµει κατ’ αποκλειστικότητα προϊόντα της σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Μέλος του Unitholders Board του iGrow Venture Capital Fund και µε µια υποψηφιότητα για Manager της Χρονιάς στην Κύπρο το 2018, ο Κύπριος επιχειρηµατίας Ανδρέας Αν. Γεωργίου επενδύει στις νέες τεχνολογίες και στα εργαλεία τεχνητής νοηµοσύνης, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα που υπόκεινται σε συνεχή αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι «Η Ναυτεµπορική» εναπόθεσε την έγχαρτη ιστορία των 101 χρόνων της στον Όµιλο AAnG Holdings για να περάσει στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας το ανεκτίµητο ψηφιοποιηµένο αρχείο της στην έρευνα – ακαδηµαϊκή και µη.

To όραμά του

«Το όραμά μου για την AAnG Holdings Group είναι να συνεχίσει να ηγείται ως πυλώνας καινοτομίας και τεχνολογικής προόδου στα πεδία της Πληροφορικής, της Εκπαίδευσης, της Υγείας, του Περιβάλλοντος, της Αγροτικής Παραγωγής τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια, αλλά και διεθνώς. Οραματίζομαι έναν Όμιλο που επενδύει κυρίως στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καλλιεργεί το ταλέντο και δημιουργεί συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε να είμαστε ο στρατηγικός συνεργάτης επιλογής για οργανισμούς που επιδιώκουν όχι μόνο τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους αλλά την αλλαγή της επιχειρηματικής τους κουλτούρας, Μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ομάδων, ενισχύουμε την αριστεία, την επιχειρησιακή ευελιξία και την πολυεπίπεδη αξία. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη εταιρειών με ουσιαστικό κοινωνικό πρόσημο και η διαμόρφωση του μέλλοντος με τεχνογνωσία, συνέπεια και όραμα».