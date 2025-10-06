Νέες προσλήψεις στην ΕΛΒΟ – Δείτε τι ειδικότητες ψάχνει

Με στόχο την ενίσχυση του υφιστάμενου δυναμικού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη της αμυντικής και αυτοκινητιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, η ΕΛΒΟ ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στη βιομηχανική παραγωγή και στη μηχανική.

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν:

Χειριστές Μηχανών CNC,

Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Μηχανικούς Έρευνας και Ανάπτυξης

Τεχνικούς Αμαξωμάτων.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές, προοπτικές εξέλιξης και σταθερή εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο [email protected] ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας .