Νέες προσλήψεις στην ΕΛΒΟ – Δείτε τι ειδικότητες ψάχνει

Με στόχο την ενίσχυση του υφιστάμενου δυναμικού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη της αμυντικής και αυτοκινητιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, η ΕΛΒΟ ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στη βιομηχανική παραγωγή και στη μηχανική.
Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν:
- Χειριστές Μηχανών CNC,
- Μηχανολόγους Μηχανικούς,
- Μηχανικούς Έρευνας και Ανάπτυξης
- Τεχνικούς Αμαξωμάτων.
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές, προοπτικές εξέλιξης και σταθερή εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες.
Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο [email protected] ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας .