Νέες προσλήψεις στην ΕΛΒΟ – Δείτε τι ειδικότητες ψάχνει

Εξειδικευμένες προσλήψεις μηχανικών και άλλων ειδικών - Αναλυτικά οι ειδικότητες

Με στόχο την ενίσχυση του υφιστάμενου δυναμικού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη της αμυντικής και αυτοκινητιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, η ΕΛΒΟ ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στη βιομηχανική παραγωγή και στη μηχανική.

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν:

  • Χειριστές Μηχανών CNC,
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς,
  • Μηχανικούς Έρευνας και Ανάπτυξης
  • Τεχνικούς Αμαξωμάτων.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές, προοπτικές εξέλιξης και σταθερή εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο [email protected]  ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας .

