Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ

Με προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο για το ομόλογο ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν».

Νωρίτερα σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, προχώρησε στην έκδοση ομολόγου ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ και το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών προμηνυόταν μεγάλο.

Σύμφωνα με τους τελικούς όρους, το επιτόκιο του κουπονιού της έκδοσης διαμορφώθηκε τελικά στο 6,125%, ενώ πρόκειται να παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται. Παράλληλα, πρόκειται για τίτλο χωρίς ημερομηνία λήξης, ο οποίος δεν μπορεί να ανακληθεί από την τράπεζα πριν την παρέλευση 7ετίας.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μερική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων Ομολογιών σταθερού επιτοκίου με επαναπροσδιορισμό επιτοκίου, ενώ μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι της εν λόγω συναλλαγής είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas, ενώ ο διακανονισμός έχει ορισθεί για τις 15 Οκτωβρίου.