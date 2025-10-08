Κ. Γεράρδος: «Το μέλλον είναι εδώ. Αλλά θέλει σωστό timing»

Ο κλάδος του λιανεμπορίου τεχνολογίας και ειδών γραφείου στην Ελλάδα έχει γνωρίσει τεράστιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, µε την ένταση του ανταγωνισµού, την είσοδο πολυεθνικών κολοσσών αλλά και τη διαρκή ψηφιακή µετάβαση να διαµορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο αυτής της αγοράς, η Πλαίσιο Computers, µια αµιγώς ελληνική εταιρεία, κατόρθωσε να εδραιωθεί ως ηγέτιδα δύναµη στον κλάδο της και να παραµένει στην κορυφή για περισσότερες από 5 δεκαετίες.

Στην πρώτη γραµµή αυτής της επιτυχίας βρίσκεται ο Κώστας Γεράρδος, ένας επιχειρηµατίας που χαράσσει τη δική του πορεία, σε µία ήδη ισχυρή εταιρική παράδοση. Παράλληλα, µε τη συµµετοχή του στη Hoper, τη νεοφυή επιχείρηση που αλλάζει τα δεδοµένα στις εναέριες µεταφορές στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τη διαρκή του επιδίωξη για καινοτοµία και νέους δρόµους ανάπτυξης.

Η πορεία του

Ο Κώστας Γεράρδος ανήκει σε εκείνη την κατηγορία επιχειρηµατιών που δεν επαναπαύονται. Από πολύ µικρή ηλικία έµαθε τα βασικά της εταιρείας από µέσα: στην ηλικία των 8 ετών συµµετείχε ενεργά, περνώντας τα Σαββατοκύριακά του στο πρώτο κατάστηµα Πλαίσιο στη Στουρνάρη πουλώντας είδη ζωγραφικής και καθαρίζοντας τις αποθήκες του.

Στα 18 του και πριν σπουδάσει, εργάστηκε για πρώτη φορά επίσηµα στην εταιρεία, ως πωλητής, ώστε να τη ζήσει σε βάθος. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειληµµένα ότι ακολούθησε τη συµβουλή του πατέρα του: «Για να γίνεις στρατηγός, πρέπει να ξεκινήσεις ως στρατιώτης».

Με σπουδές και αριστείο στα ∆ιεθνή Οικονοµικά από το Eckerd College των ΗΠΑ, ο Κώστας Γεράρδος συνδύασε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εµπειρία, αποκτώντας σφαιρική αντίληψη για τις ανάγκες της επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, ως έφεδρος ανθυπολοχαγός των αλεξιπτωτιστών, εντάχθηκε στην Πλαίσιο, αναλαµβάνοντας κρίσιµες θέσεις σε καίρια τµήµατα, όπως το HR και το Marketing, πετυχαίνοντας πολυεπίπεδα αποτελέσµατα: από τη στρατηγική ανθρώπινου δυναµικού που οδήγησε σε πολλαπλές διακρίσεις (Best Workplace στην Ελλάδα, Best Workplace for Women, κ.ά.) αλλά και την ανάδειξη πολλών συνεργατών σε θέσεις ανώτατης διοίκησης µέσω εσωτερικής ανέλιξης, έως τη διεύρυνση του marketing αποτυπώµατος του brand µέσω διαφορετικών καναλιών, όπως τα social media, το ψηφιακό περιβάλλον και τη διαφήµιση στην τηλεόραση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα κανάλια της Πλαίσιο στα social media έγιναν η Νο1 follower database στην Ελλάδα µε πάνω από 1 εκατ. ακολούθους. Παράλληλα, ηγήθηκε της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήµατος της Πλαίσιο, www.plaisio.gr, ως του πιο δυνατού site φυσικού retailer στην Ελλάδα.

Από το 2005 και µετά, αναλαµβάνει και υλοποιεί µεγαλύτερες πρωτοβουλίες, µεταξύ των οποίων η ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία – ένα εγχείρηµα που αποδείχτηκε απαιτητικό, εξαιτίας της διαφορετικής ωριµότητας της αγοράς. Το 2012 αναλαµβάνει τον ρόλο του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Πλαίσιο Computers. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία συνεχίζει τη σταθερή της ανάπτυξη, µε κύκλο εργασιών άνω των 480 εκατ. ευρώ και πάνω από 1.500 εργαζόµενους. Η στρατηγική του συνεχίζει να εστιάζει τόσο στην εσωτερική εκπαίδευση και στην ενίσχυση της εµπειρίας του πελάτη όσο και στην τεχνολογική και λειτουργική αριστεία της εταιρείας. Ανάµεσα στις πρωτοβουλίες του ξεχωρίζει το ολοκληρωµένο σύστηµα training & monitoring, που βελτίωσε την ποιότητα εξυπηρέτησης και την αποδοτικότητα του προσωπικού.

Διευρύνοντας τα όρια του επιχειρείν

Ο Κώστας Γεράρδος κατάφερε να διευρύνει τα όρια του επιχειρείν, ενσωµατώνοντας στην κουλτούρα και τη λειτουργία της εταιρείας την έννοια της κοινωνικής συνεισφοράς. Υλοποίησε τα πρώτα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Πλαίσιο, δίνοντας έµφαση στη στήριξη της εκπαίδευσης µε τη χρήση της τεχνολογίας. ∆ηµιούργησε τα Plaisiobots: την οµάδα αγωνιστικής Ροµποτικής αποτελούµενη από παιδιά εργαζοµένων της Πλαίσιο που κέρδισαν το χρυσό µετάλλιο στην Ολυµπιάδα Ροµποτικής στη Νότια Κορέα το 2021. Ίδρυσε επίσης την εθελοντική οµάδα της Πλαίσιο, «Πλάι σου», η οποία δραστηριοποιείται σε ποικίλες κοινωνικές δράσεις.

H πολύπλευρη θεώρησή του τον έχει αναδείξει Retail Manager δύο φορές (2020, 2022), ενώ η Πλαίσιο συµπεριλαµβάνεται σταθερά στη λίστα µε τις πιο αξιοθαύµαστες εταιρείες της Ελλάδας από το Fortune.

Η επιχειρηµατική του δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην Πλαίσιο. Περιλαµβάνει, επίσης, την ίδρυση και λειτουργία της Atraktos – µιας µη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην προβολή θετικών προτύπων, µέσω δράσεων πολιτισµού και της διοργάνωσης της εκποµπής «Μεγάλες Κουβέντες», όπου παιδιά παίρνουν συνέντευξη από επιτυχηµένους συµπολίτες από διάφορους κλάδους.

Το 2023 συνέβαλε στην ίδρυση της Hoper -της πρώτης αερογραµµής ελικοπτέρων στην Ελλάδα- µε πτήσεις από την Αθήνα προς διάφορους προορισµούς, φιλοδοξώντας να αλλάξει τον χάρτη των ταξιδιών εντός Ελλάδας.

Τον Ιούλιο του 2024 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), του φορέα που εκπροσωπεί τους µεγαλύτερους retailers της χώρας., όπως ΙΚΕΑ, Inditex, Skroutz, Attica Πολυκαταστήµατα, Παπαστράτος, κ.ά., θέτοντας ως προτεραιότητα την ενίσχυση του κλάδου µέσω θεµατικών συνεδρίων, εκπαίδευσης, δικτύωσης και προβολής του retail ως στρατηγικού πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας.

Ανάµεσα στα µεγάλα του προτερήµατα παραµένει η προσήλωση στην ουσία, η συνεχής διάθεση για εξέλιξη και η ικανότητα να ισορροπεί ανάµεσα στο παραδοσιακό και το καινοτόµο. Είτε πρόκειται για retail είτε για εναέριες µεταφορές, αποδεικνύει πως η επόµενη µέρα στο ελληνικό επιχειρείν ανήκει σε εκείνους που µαθαίνουν, τολµούν και επενδύουν µε συνέπεια και όραµα.

Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, ο Κώστας Γεράρδος επενδύει στην ψηφιακή αναβάθµιση της Πλαίσιο: αυτοµατοποίηση logistics, ενσωµάτωση Τεχνητής Νοηµοσύνης στις πωλήσεις και βιωσιµότητα στον εφοδιασµό.

To όραμά του

«Το όραμά μου για το Πλαίσιο είναι ξεκάθαρο: να παραμείνει μια εταιρεία τεχνολογίας αιχμής. Δεν κυνηγάμε τόσο το μέγεθος όσο την ποιότητα. Αυτό που θέλουμε είναι να προσφέρουμε πάντα κάτι καινοτόμο και εξαιρετικά επαγγελματικό, να παρέχουμε άριστη ποιότητα εξυπηρέτησης, καλές τιμές και να έχουμε το αποτύπωμα που μας αξίζει στην ελληνική αγορά, τόσο στο Β2Β όσο και στο Β2C. Έχουμε σαφείς άξονες ανάπτυξης για το μέλλον και επενδύουμε στα κανάλια μας, στις προϊοντικές κατηγορίες, στις υπηρεσίες και, φυσικά, στις ιδέες που μπορούν να μεταμορφώσουν το Πλαίσιο σε κάτι εντελώς καινούργιο. Το μέλλον είναι εδώ -AI, blockchain, robotics-, ωστόσο θέλει σωστό timing. Αν το κάνεις πολύ νωρίς, επενδύεις υπερβολικά και κερδίζεις ελάχιστα. Αν το κάνεις πολύ αργά, απλά ακολουθείς τους άλλους».