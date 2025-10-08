Ελένη Βρεττού: Στηρίζοντας τη σύγχρονη οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο

H Ελένη Βρεττού είναι µια από τις πιο δυναµικές παρουσίες στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα και η µοναδική γυναίκα σήµερα που κατέχει τη θέση της ∆ιευθύνουσας Συµβούλου σε ελληνική τράπεζα. Σπούδασε Οικονοµικά στο Wharton School του University of Pennsylvania, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήµια παγκοσµίως στον τοµέα των Οικονοµικών και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

Η ανάδειξή της στη θέση της CEO της Attica Bank δεν ήταν µόνο ιστορικής σηµασίας για το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και ενδεικτική της αυξηµένης εµπιστοσύνης που απολαµβάνει για την τεχνογνωσία και τις ηγετικές της ικανότητες.

Είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαµβάνει την ευθύνη να καθοδηγήσει έναν πιστωτικό οργανισµό σε πορεία ανάκαµψης και εξυγίανσης και µάλιστα σε µια χρονική συγκυρία γεµάτη προκλήσεις.

Η επιλογή της ήταν προσωπική απόφαση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Όπως λένε παράγοντες της τραπεζικής αγοράς, η απόφασή του αυτή βασίστηκε τόσο στην τεκµηριωµένη εµπειρία της όσο και στις αναγνωρισµένες διπλωµατικές της δεξιότητες.

Η πορεία της

Η Ελένη Βρεττού έχει πάνω από 25 χρόνια εµπειρίας στον τραπεζικό τοµέα, έχοντας εργαστεί σε ηγετικές θέσεις στην HSBC επί 14 συναπτά έτη, καθώς και στην Τράπεζα Πειραιώς, ως Chief of Corporate and Investment Banking.

Η πορεία της δεν περιορίστηκε στον τραπεζικό τοµέα. Πριν αναλάβει την ηγεσία της Attica Bank, είχε ενταχθεί στη Lamda Development ως Chief Strategy Investor Relations Officer. Ωστόσο, η ίδια παρέµεινε προσηλωµένη στον τραπεζικό χώρο, και σε µόλις έναν χρόνο από την τοποθέτησή της κατόρθωσε να αναστρέψει τη δύσκολη πορεία της Attica Bank. Η εµπιστοσύνη των ισχυρών µετόχων -Μπάκος, Καϋµενάκης και Εξάρχου- στη νέα διοίκηση εκφράστηκε µέσω της Thrivest Holding, η οποία συµµετείχε στην ΑΜΚ µε περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ, αποκτώντας ποσοστό περίπου 55%.

Σήµερα, η Attica Bank έχει µια πολύ διαφορετική εικόνα: επαναλαµβανόµενη αυξανόµενη κερδοφορία και ενισχυµένη κεφαλαιακή βάση. Πιο συγκεκριµένα, το 2024 ήταν χρονιά ισχυρών επιδόσεων, µε την Τράπεζα να καταγράφει καταθέσεις 6,1 δισ. ευρώ, καθαρή πιστωτική επέκταση 952 εκατ. ευρώ και επαναλαµβανόµενα λειτουργικά έσοδα αυξηµένα κατά 96%.

Η δυναµική πορεία συνεχίζεται και το 2025, µε αύξηση κατά 132% στα επαναλαµβανόµενα λειτουργικά κέρδη το πρώτο τρίµηνο, και ενδείξεις υψηλής ρευστότητας και υγιούς ανάπτυξης, που επισφραγίζουν τη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της ποιότητας της σχέσης µε τον πελάτη και προστιθέµενη αξία στην πραγµατική οικονοµία. Σηµαντικό ορόσηµο αποτέλεσε και η πρώτη ταυτόχρονη διεθνής έκδοση οµολόγων ΑΤ1 και Tier 2, τον Ιούνιο, που συγκέντρωσε πάνω από 1,2 δισ. ευρώ σε προσφορές κορυφαίων ξένων επενδυτών.

Η νέα εκκίνηση

Στις 10 Ιουλίου, σε συνέχεια της νοµικής συγχώνευσης Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση των µετόχων ενέκρινε την αλλαγή επωνυµίας της Τράπεζας σε CrediaBank. Το νέο όνοµα, CrediaBank, συµβολίζει τον δεσµό συνεργασίας και εµπιστοσύνης της Τράπεζας µε τους πελάτες της.

Η αλλαγή της επωνυµίας αποτελεί την εκκίνηση της Νέας Τράπεζας που χαρακτηρίζεται από εµπιστοσύνη, δέσµευση, αξιοπιστία κι ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Η πορεία συνεχίζεται µε τη λειτουργική συγχώνευση των πληροφοριακών συστηµάτων και της παρουσίασης του νέου concept καταστηµάτων το φθινόπωρο.

To όραμά της

«Η εκκίνηση της CrediaBank σηματοδοτεί την πρόθεσή μας να συστηθούμε ξανά στην αγορά ως ένας νέος και πρωτοπόρος τραπεζικός οργανισμός, με ξεκάθαρο προσανατολισμό, σύγχρονα εργαλεία και πάνω από όλα, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η CrediaBank είναι το τραπεζικό χέρι που θα στηρίζει τη σύγχρονη οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο».