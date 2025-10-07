Ε. Βασιλάκης: Υψηλές πτήσεις με πνεύμα εξωστρέφειας

Ο αεροπορικός κλάδος στην Ελλάδα αποτελεί έναν κρίσιµο τοµέα µε ισχυρό αντίκτυπο στην οικονοµία, ιδίως µέσω της διασύνδεσης των νησιωτικών και περιφερειακών περιοχών µε την εγχώρια και διεθνή αγορά.

Παράλληλα, ο τοµέας των µισθώσεων αυτοκινήτων λειτουργεί συµπληρωµατικά στον τουρισµό, προσφέροντας ευελιξία και αυτονοµία στους ταξιδιώτες. Και οι δύο αυτοί κλάδοι συνδέονται στενά µε την τουριστική ανάπτυξη και απαιτούν διαρκείς επενδύσεις σε υποδοµές, τεχνολογία και εξυπηρέτηση πελατών. Σε αυτό το περιβάλλον επί δεκαετίες πρωτοστατεί ο Όµιλος του Θεόδωρου Βασιλάκη, µε τους Εµµανουέλα, Γιώργο και τον Ευτύχιο Βασιλάκη, ο οποίος βρίσκεται στο τιµόνι ως Πρόεδρος της AEGEAN, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Autohellas, ενώ είναι Αντιπρόεδρος σε ΣΕΒ και ΣΕΤΕ.

Ο Ευτύχιος Βασιλάκης, γεννηµένος το 1967, είναι µια από τις πλέον αναγνωρίσιµες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρείν, µε ισχυρό αποτύπωµα στους κλάδους της πολιτικής αεροπορίας, των µισθώσεων αυτοκινήτων και του τουρισµού.

Η πορεία του

Απόφοιτος του Yale University µε σπουδές στα Οικονοµικά και κάτοχος MBA από το Columbia Business School της Νέας Υόρκης, ο Ευτύχιος Βασιλάκης έχει διαµορφώσει ένα σύγχρονο και δυναµικό προφίλ επιχειρηµατία, που συνδυάζει τη στρατηγική διορατικότητα µε την πρακτική αποτελεσµατικότητα.

Ως Πρόεδρος της AEGEAN και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Autohellas (Hertz), µε τη στηριξη των µελών αυτής της σπουδαίας επιχειρηµατικής οικογένιεας, και µια σταθερή οµάδα συνεργατών όπως ο CEO της AEGEAN , ∆ηµήτρης Γερογιάννης, ηγείται δύο εκ των πλέον επιτυχηµένων και εξωστρεφών ελληνικών οµίλων.

Παράλληλα, συµµετέχει ως µη εκτελεστικό µέλος στα ∆ιοικητικά Συµβούλια σηµαντικών εταιρειών όπως η Lamda Development και η ΤΕΜΕΣ, ενώ έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ. των Πειραιώς, ΤΙΤΑΝ και FOURLIS. Κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου τόσο στον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) όσο και στον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) µε ουσιαστική συµµετοχή στον στρατηγικό σχεδιακό και το όραµα και των δύο φορέων του επιχειρείν.

Με πνεύµα εξωστρέφειας και στρατηγικό προσανατολισµό, ο Ευτύχιος Βασιλάκης έχει συµβάλει καθοριστικά στην αναβάθµιση του ποιοτικού τουρισµού, στηρίζοντας πρωτοβουλίες όπως η Marketing Greece και το «This is Athens». Οι δηµόσιες τοποθετήσεις του, όπως στην 33η Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή του στην εκπαίδευση, την παραγωγικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Οι κινήσεις – κλειδί στην πορεία της Αegean

Η συµβολή του στην πορεία της AEGEAN ταυτίζεται µε την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηµατιστήριο, την εξαγορά της Olympic Air, τη γιγάντωση του δικτύου στο εξωτερικό, το πρόγραµµα ανανέωσης του στόλου συνολικής αξίας πάνω απο 4 δισ. δολλάρια και πλέον πρόσφατα µε την επέκταση των δραστηριοτήτων της τεχνικής βάσης προς τρίτους, το κέντρο εκπαίδευσης πληρωµάτων σε συνεργασία µε τη CAE, την επένδυση στην Volotea και πριν από λίγες εβδοµάδες την ανακοίνωση για την έναρξη των δροµολογίων στην Ινδία. Αντίστοιχη η συνεισφορά της οραµατικής ηγεσίας του και στον τοµέα των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, καθώς ο ίδιος προώθησε το άνοιγµα της εταιρείας στη µακροχρόνια µίσθωση και πλέον πρόσφατα στην επένδυση στον ηλεκτροκίνητο στόλο, µε σηµαντικό µερίδιο της αγοράς, εστιάζοντας σε στρατηγικές εξαγορές και διαφοροποίηση. Το επενδυτικό πλάνο ύψους 300 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου µε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήµατα επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του στην πράσινη µετάβαση.

Οι εξίσου σηµαντικές ταυτόχρονες επενδυτικές κινήσεις της Οικογένειας και του Οµίλου Θ. Βασιλάκη στο real estate και στον τουρισµό, µε πλεόν πρόσφατη τη συµµετοχή στην Phaea Resorts, υπογραµµίζουν τη στρατηγική του πίστη στις συνέργειες και στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Επιπλέον, µε µετοχική συµµετοχή σε εταιρείες όπως η Lamda Development και η Trade Estates, διατηρεί ισχυρή παρουσία και στον τοµέα της ανάπτυξης ακινήτων.

Η επενδυτική φιλοσοφία

Η επενδυτική του φιλοσοφία βασίζεται στον ρεαλισµό, την ορθολογικότητα και τις σταθερές συνεργασίες µε συνεργάτες, επενδυτές και επιχειρηµατικούς οµίλους που µοιράζονται κοινό όραµα και πορεύονται µαζί σε βάθος χρόνου. Εργάζεται διαχρονικά µε στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας σε διεθνές επίπεδο, λειτουργώντας ως γέφυρα µεταξύ επιχειρηµατικής παράδοσης και σύγχρονων, καινοτόµων πρακτικών. Το 2023 βραβεύθηκε από τον θεσµό EY «Έλληνας Επιχειρηµατίας της Χρονιάς» στην κατηγορία «∆υναµικά Αναπτυσσόµενος Επιχειρηµατίας», επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ηγετική φυσιογνωµία στη νέα εποχή της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

Ο Ευτύχιος Βασιλάκης έχει καταφέρει να εδραιώσει ένα προσωπικό αποτύπωµα στον χώρο του ελληνικού και ευρωπαϊκού επιχειρείν, µε σταθερό προσανατολισµό στην καινοτοµία, τη βιωσιµότητα και τη δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας. ∆ιατηρεί ισχυρούς δεσµούς µε την ελληνική του ταυτότητα, επιλέγοντας να επενδύει σταθερά στην εγχώρια αγορά, είτε µέσω της αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος είτε µέσω της πράσινης µετάβασης στον χώρο της αυτοκίνησης. Ο προσανατολισµός του στην ποιότητα και η πίστη του στις συνέργειες τον καθιστούν έναν από τους πιο µεθοδικούς και αξιόπιστους εκπροσώπους της νέας γενιάς επιχειρηµατιών στην Ελλάδα.

Τι μας είπε για το όραμά του

«26 χρόνια από την πρώτη μας πτήση, οι συνθήκες, τα μεγέθη και οι προκλήσεις είναι πολύ διαφορετικά, ο στόχος όμως παραμένει σταθερός. Να προσπαθούμε να προσφέρουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό στους επιβάτες μας, αναβαθμίζοντας το ταξίδι τους και τιμώντας την επιλογή τους σε εμάς. Καθώς προχωράμε στο επόμενό μας κεφάλαιο, η πρόκληση για τη νέα γενιά στελεχών μας, μια πολύ πιο μεγάλη ομάδα με εξαιρετικές δυνατότητες, είναι καινοτομία και ανταγωνιστικότητα για τις νέες συνθήκες, φρεσκάδα παράλληλα με συνέπεια στις βασικές μας αξίες και φυσικά να μείνουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξή μας, που συμβάλλει στην εικόνα και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.

Σήμερα, έχοντας θέσει τις βάσεις για την επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας στην Ινδία, έχοντας δημιουργήσει μια νέα τεχνική βάση και ένα κέντρο προσομοιωτών, και έχοντας ξεπεράσει το 1,8 δισ. κύκλο εργασιών, προδιαγράφεται μια νέα λαμπρή πορεία για την κορυφαία ελληνική αεροπορική εταιρεία, που διαρκώς μεγαλώνει, καταξιώνεται και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, τους εργαζομένους της, αλλά και τη χώρα».