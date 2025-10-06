Τράπεζα Πειραιώς: Στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση ομολόγου ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα το πρωί η Τράπεζα Πειραιώς, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ήδη αυξημένο ενδιαφέρον.

Η επιτόκιο του κουπονιού της έκδοσης αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 6,5%, ενώ πρόκειται να παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται. Μάλιστα, πρόκειται για τίτλο μετατρέψιμο σε μετοχές, χωρίς ημερομηνία λήξης, ο οποίος δεν μπορεί να ανακληθεί από την τράπεζα πριν την παρέλευση 7ετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο αναμένεται να κλείσει σήμερα με την Τράπεζα Πειραιώς να αναμένεται να εκδόσει σχετική ανακοίνωση για το συνολικό ύψος προσφορών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, ενώ μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι της εν λόγω συναλλαγής είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.