Ο Γάλλος που θέλει να γίνει το «αφεντικό» της ΕΧΑΕ

Με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Γάλλο τραπεζίτη, ο οποίος επιθυμεί να γίνει το νέο «αφεντικό» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο λόγος για τον Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος την τελευταία 10ετία εκτελεί χρέη διευθύνοντος συμβούλου στον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό πάροχο της Γηραιάς Ηπείρου, έχοντας υπό την ευθύνη του περισσότερες από οκτώ αγορές.

Ο έμπειρος manager γεννήθηκε το 1964 στην πόλη Αλμπερβίλ, στις γαλλικές Άλπεις. Εάν και ο πατέρας του ήταν εργάτης, από μικρή ηλικία φάνηκε να έχει ιδιαίτερη κλίση στον χώρο των γραμμάτων και των μαθηματικών, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στις «πλούσιες» σπουδές του.

Τη δεκαετία του ’90 έκανε τα πρώτα βήματα στον επαγγελματικό βίο, εργαζόμενος ως δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο των επιχειρηματικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Το 1997 ήρθε η στιγμή της καταξίωσης, καθώς μεταπήδησε στο γαλλικό υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, όπου για μία τριετία απασχολήθηκε ως σύμβουλος του τότε υπουργού (και μετέπειτα επικεφαλής του ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος-Καν.

Στην αυγή του 20ου αιώνα ακολούθησε η Credit Suisse, όπου επικεντρώθηκε με το project της απορρόφησης της First Boston, ενώ το 2005 αποφάσισε να ενταχθεί στο δυναμικό της γερμανικής Deutsche Bank, προτού το 2010 λάβει την απόφαση να ηγηθεί των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της ισπανικής Santander.

Η ώρα της Euronext

Και το 2015 ήρθε η ευκαιρία του Euronext, αναλαμβάνοντας τα ηνία της εταιρείας, η οποία εκείνη τη χρονιά είχε τζίρο 518 εκατ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ. Σήμερα, μία δεκαετία αργότερα, ο Μπουζνά έχει καταφέρει να πολλαπλασιάσει τα νούμερα, τα οποία ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ (12μηνο 2024) και τα 12,6 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Κι αυτό επετεύχθη χάρη στην επιμονή του 61χρονου να φέρει εις πέρας μια σειρά εξαγορών, όπως ήταν τα deals για τα Χρηματιστήρια του Δουβλίνου (2018), του Όσλου (2019), της Κοπεγχάγης (2020) και του Μιλάνου (2021), τα οποία ήρθαν να εμπλουτίσουν το «οπλοστάσιο» της Euronext, δίπλα στις ήδη υπάρχουσες αγορές του Παρισιού, του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας κ.α.

Το 2027 λήγει η τρέχουσα θητεία του Μπουζνά στο διοικητικό συμβούλιο. Όμως δεν αποκλείεται μέχρι τότε να έχει προλάβει να προσδέσει στο άρμα της Euronext όχι μόνο τη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και το Χρηματιστήριο της Μαδρίτης, για το οποίο εξακολουθεί να τρέφει μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το προ-ετών ισπανικό «όχι», σε μια προσπάθεια να κυριαρχήσει στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)