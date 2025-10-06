95 χρόνια συνεχούς παρουσίας της KLM στην Ελλάδα

Στις 2 Οκτωβρίου γιορτάσαμε μια σπουδαία επέτειο: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας της KLM Royal Dutch Airlines στην Ελλάδα. Από την 2η Οκτωβρίου 1930, όταν η Αθήνα εντάχθηκε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο δίκτυο της KLM ως ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ Ολλανδίας και Ανατολής, μέχρι σήμερα, η σχέση μας με την ελληνική αγορά έχει γράψει μια ιστορία σταθερότητας, σύνδεσης και προόδου.

Όταν η KLM ξεκίνησε να πετά, η πτήση προς την Αθήνα ήταν κάτι περισσότερο από μετακίνηση· ήταν υπόσχεση. Υπόσχεση για σύνδεση με τον κόσμο, για ανταλλαγή πολιτισμών, για ευκαιρίες.

Ένα εισιτήριο από το Άμστερνταμ προς την Αθήνα το 1931 κόστιζε 316 φιορίνια, που αντιστοιχούσαν σε περίπου εννέα εβδομαδιαίους μισθούς ενός λιμενεργάτη της εποχής (περίπου 35 φιορίνια την εβδομάδα) – ένα στοιχείο που μας δείχνει πόσο μεγάλες ήταν οι αποστάσεις που έπρεπε να καλύψουμε, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και κοινωνικά και οικονομικά. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αθήνα εντάχθηκε στη γραμμή Άμστερνταμ–Κάιρο (μέσω Μασσαλίας και Ρώμης), γεγονός που καθιέρωσε την πόλη ως σταθερό κρίκο στο διεθνές δίκτυό μας.

Παγκόσμιο κύρος και δέσμευση

Η KLM είναι η πρώτη αεροπορική στον κόσμο που έχει συμπληρώσει ήδη έναν αιώνα 2019 λειτουργώντας με το ίδιο, αρχικό όνομα και συνεχίζει αδιάκοπα να εξελίσσεται, διατηρώντας την ταυτότητά της.

Σήμερα, προσφέρουμε υπηρεσίες σε ένα εκτεταμένο δίκτυο, με δεκάδες προορισμούς εντός Ευρώπης και διεθνώς. Σήμερα η KLM πετά σε περισσότερους από 160 προορισμούς ενώ μέσω συνεργασιών όπως αυτή στο πλαίσιο του Ομίλου Air France-KLM και της συμμαχίας SkyTeam, επεκτείνουμε τις δυνατότητες συνδεσιμότητας, εξυπηρέτησης και καινοτομίας. Στην Ελλάδα, η παρουσία μας δεν ήταν ποτέ απλώς επιχειρηματική.

Ήταν και είναι κοινωνική και πολιτιστική: υποστηρίζουμε την τουριστική ανάπτυξη, ενισχύουμε τη σύνδεση των ανθρώπων, επενδύουμε σε βιώσιμες πρακτικές και τεχνολογίες, και φροντίζουμε ώστε κάθε ταξιδιώτης να αισθάνεται ασφαλής, άνετος και ευπρόσδεκτος. Η KLM εξάλλου ήταν από τις λίγες εταιρείες παγκοσμίως που δεν σταμάτησε να πετά ούτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βοηθώντας αφενός στον επαναπατρισμό χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο αλλά και στη μεταφορά υγειονομικού υλικού.

Καινοτομία, περιβάλλον και μέλλον

Σε μια εποχή που οι απαιτήσεις για πιο καθαρές, πιο ήσυχες και πιο αποδοτικές πτήσεις γίνονται όλο και πιο επιτακτικές, η KLM βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Στο πλαίσιο του ιστορικού μας 100ετούς εορτασμού, το 2019, επισημάναμε τη δέσμευσή μας για βιώσιμη αεροπορία με το πρόγραμμα Fly Responsibly.

Σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα φυσικά, εφαρμόζουμε μέτρα μείωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, όπως χρήση βιοκαυσίμων, νέων αεροσκαφών με χαμηλότερες εκπομπές, και βελτιστοποίηση των επίγειων λειτουργιών. Αυτό δεν είναι απλώς μια καλή πρακτική· είναι μέρος της δέσμευσής μας προς τους επιβάτες μας, προς τον πλανήτη και προς τα επόμενα 95 χρόνια.

Κοιτάζοντας μπροστά, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με την ίδια πίστη στις αξίες μας – ασφάλεια, αξιοπιστία, καινοτομία, σεβασμός προς την κοινωνία και το περιβάλλον – ώστε η παρουσία της KLM στην Ελλάδα να μην είναι απλώς σταθερή, αλλά να γίνεται ολοένα πιο ουσιαστική.

* Regional Manager, Air France – KLM για Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο