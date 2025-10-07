Δυναμικό φίνις από τις τράπεζες για το 2025

Κορυφώνονται οι κινήσεις των τραπεζών μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, τόσο όσον αφορά την ολοκλήρωση των μεγάλων deals που ήδη έχουν ανακοινωθεί, όσο και τον εταιρικό μετασχηματισμό τους.

Με τον Οκτώβριο να αποτελεί την αρχή του τέταρτου τριμήνου της χρήσης του 2025, οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών είναι καθ’ όλα έτοιμες να πετύχουν τους ετήσιους στόχους τους και να ολοκληρώσουν ενέργειες που αλλάζουν τον χάρτη του τραπεζικού συστήματος σε μία χρονιά που τις έφερε στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων.

Η ατζέντα του τέταρτου τριμήνου είναι πολύ βαριά μόνο από τις ήδη γνωστές ενέργειες των ελληνικών τραπεζών, χωρίς τις εκπλήξεις που ίσως να αναμένονται από τις διοικήσεις των τραπεζών το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Από τα οικονομικά αποτελέσματα μέχρι τις διανομές υψηλών προμερισμάτων, αλλά και από την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων τραπεζών-εταιριών τους, μέχρι τα τελικά στάδια των μεγάλων deals- συνεργειών, η εικόνα προμηνύει ένα πολύ δυναμικό τέλος για τις ελληνικές τράπεζες, το οποίο θα αποτυπωθεί βέβαια στα αποτελέσματα του έτους συνολικά στην αρχή του 2026.

Ολοκλήρωση εξαγορών

Το τελευταίο τρίμηνο του έτους ολοκληρώνονται ορισμένα από τα μεγάλα deals που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με τα αποτελέσματα στα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών να γίνονται ορατά στις αρχές του 2026 με τον απολογισμό του έτους.

1. Εθνική Ασφαλιστική- Τράπεζα Πειραιώς: Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης προσδιορίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, ενώ τα οικονομικά μεγέθη του deal θα συμπεριλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους της τράπεζας στις αρχές του 2026. Παράλληλα, για την αρχή του επόμενου έτους, σύμφωνα με πληροφορίες, προσδιορίζεται και το νέο business plan της τράπεζας με την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

2 Eurobank- Ελληνική Τράπεζα: Σύμφωνα με πηγή από την Eurobank, η συγχώνευση νομικά έχει ολοκληρωθεί, και μόνο διαδικαστικά – λειτουργικά θέματα τρέχουν τώρα, ενώ παράλληλα δρομολογείται και η εισαγωγή στο ΧΑΚ η οποία θα γίνει κανονικά. Ωστόσο, η τελευταία εξαρτάται από τις κυπριακές αρχές. Δεν αποκλείεται η ολοκλήρωση να ανακοινωθεί επίσης στις αρχές Νοεμβρίου

3 Alpha Bank- Axia Ventures & Astrobank: Σύμφωνα με πληροφορίες, η ολοκλήρωση της πρώτης συναλλαγής με την Axia Ventures αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 με τον Δεκέμβριο να είναι ο πιο πιθανός μήνας, ενώ η εξαγορά της Αstrobank πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Οκτωβρίου.

4 Εθνική Τράπεζα: Όπως έχει γράψει η «Ν», το τέταρτο τρίμηνο του έτους αναμένεται κρίσιμο για την Εθνική Τράπεζα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ανακοινώσει τις κινήσεις της στον ασφαλιστικό κλάδο και με ποια ασφαλιστική εταιρία θα συμπράξει συμφωνία.

Το πεδίο των συγχωνεύσεων

Ταυτόχρονα, το τέταρτο τρίμηνο είναι το τρίμηνο κατά το οποίο θα ολοκληρωθεί και το ανάποδο hive down όλων των τραπεζών, δηλαδή η συγχώνευσή τους με τις θυγατρικές εταιρείες τους υπό μια ενιαία οντότητα, που θα αποτελεί και τη μητρική κάθε ομίλου. Αυτό αφορούσε όλα τα πιστωτικά

ιδρύματα εκτός από την Εθνική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται, επίσης ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Alpha Bank.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ολοκληρώσουν τη τη συγχώνευση των εταιρειών συμμετοχών τους υπό τη σκέπη της αντίστοιχης μητρικής κάθε ομίλου έως το τέλος του έτους. αλλά και η εισαγωγή των μετοχών του τραπεζικού ομίλου υπό την ονομασία Τράπεζα Eurobank Α.Ε. στο Χ.Α. (αντί για Eurobank Holdings σήμερα), απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό της και στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται τον Δεκέμβριο, όπως επιβεβαιώνουν τραπεζικές πηγές στη «Ν».

Διανομή προμερίσματος

Τρεις από τις τέσσερις συστημικές θα διανείμουν προμέρισμα σε μετρητά, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να ξεκινήσει με πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και στη συνέχεια την ακύρωσή τους. Σημειώνεται ότι σχεδόν αμέσως μετά την συνέλευση, και μόλις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε την έναρξη του αρχικού σκέλους τουπρογράμματος, ενώ το πρόσθετο σκέλος του προγράμματος είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Μιλώντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μάλιστα ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου τοποθέτησε την υλοποίηση περί τον Οκτώβριο με Νοέμβριο.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες συστημικές που θα δώσουν το προμέρισμα σε μετρητά, η αποκοπή και η διανομή αναμένεται να αρχίσει τον Νοέμβριο επίσης. Συγκεκριμένα, την αυλαία ανοίγει και πάλι η Eurobank με την αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Νοεμβρίου, τον προσδιορισμό των δικαιούχων στις 7 Νοεμβρίου, ενώ η έναρξη πληρωμής ενδιάμεσου μερίσματος είναι προγραμματισμένη για τις 12 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, τη διαδικασία θα έχει ξεκινήσει και η Εθνική. Ειδικότερα, στις 10 Νοεμβρίου θα αποκοπεί το ενδιάμεσο μέρισμα, στις 11/11 θα προσδιοριστούν οι Δικαιούχοι και στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το ενδιάμεσου μέρισμα στους δικαιούχους. Με βάση το ισχύον πρόγραμμα τελευταία θα διανείμει το προμέρισμα η Alpha Bank. Την 1η Δεκεμβρίου, θα αποκοπεί το προσωρινό μέρισμα, στις 2 Δεκεμβρίου θα καταγραφούν οι δικαιούχοι και στις 5 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή προσωρινού μερίσματος σε μετρητά.

Εταιρικά αποτελέσματα

Tέλος, σύμφωνα με τα ανανεωμένα οικονομικά ημερολόγια των τραπεζών, από τα τέλη του Οκτωβρίου, οι τράπεζες θα ξεκινήσουν τις ανακοινώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου και δη του τρίτου τριμήνου του έτους.

Την αυλαία ανοίγει η Eurobank στις 30 Οκτωβρίου με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου αλλά και την ενημέρωση των αναλυτών. Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την ενημέρωση των αναλυτών να είναι προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου. Την επόμενη εβδομάδα, στις 6 Νοεμβρίου, έχει σειρά η Εθνική Τράπεζα και τελευταία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της η Alpha Bank στις 7 Νοεμβρίου.