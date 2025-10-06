ΖΑΝΑΕ: Η αύξηση των εξαγωγών φέρνει νέες επενδύσεις

Σε επέκταση των αποθηκευτικών της χώρων κατά 1.200 τ.μ. προχωρά η ΖΑΝΑΕ προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού, ενώ δρομολογεί για το 2026 την κυκλοφορία νέων προϊόντων στον τομέα του έτοιμου φαγητού με νέες συνταγές, με ενίσχυση των γραμμών παραγωγής της.

Οι εξαγωγές δίνουν ήδη στην εταιρεία, όπως επισημαίνει στη «Ν» ο πρόεδρος και εκ των διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας, Νίκος Πέντζος, ποσοστό 65%-70% των πωλήσεών της και από το 2026 αναμένεται πρόσθετη αύξηση του εν λόγω ποσοστού. Μεταξύ των αγορών όπου η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία είναι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, η Αγγλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία, ενώ συνολικά είναι τοποθετημένη σε πάνω από 40 χώρες και φέτος εισήλθε και στην αγορά της Κίνας με τις έτοιμες σάλτσες σε βάζο.

Οι νέες αυτές επενδυτικές δράσεις έρχονται σε συνέχεια τη μετατροπής της ενεργειακής της υποδομής με πέρασμα από το μαζούτ σε ατμογεννήτριες και με τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 1,5 MW, στις στέγες των εγκαταστάσεών της για net metering, που έλαβαν χώρα το 2024.

Για τη φετινή χρήση η εταιρεία, σύμφωνα με τον κ. Πέντζο, αναμένει διατήρηση του κύκλου εργασιών της στο ίδιο επίπεδο με το 2024, προοπτική που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς με την στρατηγική της συνεργασία με την καναδική πολυεθνική Lallemand που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2021 επί της ουσίας αποκόπηκε ο τομέας των ζυμών και η διαφορά του τζίρου αυτού έχει ήδη καλυφθεί από τους άλλους τομείς.

O κύκλος εργασιών στη χρήση 2024 ανήλθε σε 34,308 εκατ. ευρώ έναντι 34,804 εκατ. στη χρήση 2023 και τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα, ανερχόμενα σε 1,451 εκατ. ευρώ έναντι 1,506 εκατ. στη χρήση 2023.