Πώς θα ξεπαγώσουν οι επενδύσεις στη γεωθερμία

Η δημιουργία ενός σταθερού χρηματοοικονομικού πλαισίου από την Πολιτεία, που θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδυτές και θα επιτρέψει την ουσιαστική ανάπτυξη του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ξεπάγωμα του συγκεκριμένου κλάδου και τη συμβολή του στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σε αυτό το πλαίσιο, προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης γεωθερμικών έργων, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών το τελευταίο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με Εταιρεία Οικονομικών Συμβούλων προετοιμάζει μία ολοκληρωμένη πρόταση ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος για Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν ενεργές Συμβάσεις Μίσθωσης γεωθερμικού δυναμικού.

Η πρόταση βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης και πολύ σύντομα θα υποβληθεί προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα περαιτέρω. Στο μεταξύ παρεμβάσεις και κίνητρα που θα επιτρέψουν την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την γεωθερμία εξετάζει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τον Γ. Τσιφουτίδη, Προϊστάμενο Τμήματος Γεωθερμίας ΥΠΕΝ, ενώ εξελίξεις αναμένονται στις υφιστάμενες εφαρμογές στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Λέσβο.

Όπως τονίστηκε σε σχετική ημερίδα που έγινε πρόσφατα, με τίτλο «Γεωενέργεια: Προοπτικές και Προκλήσεις» που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και με επιμέρους θέμα τη «Γεωθερμική Ενέργεια – Εφαρμογή και Προοπτικές στον Ελλαδικό Χώρο», η γεωθερμία δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως για ηλεκτροπαραγωγή, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Προβλήματα

Στα κύρια εμπόδια ανάπτυξης του κλάδου περιλαμβάνεται το γεωλογικό ρίσκο, οι υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες αλλά και η έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού σε θέματα γεωθερμίας. Σύμφωνα με τον Απόστολο Αρβανίτη -Προϊστάμενος Τμήματος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων ΕΑΓΜΕ, «το γεωλογικό ρίσκο περιορίζεται με την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του γεωθερμικού πεδίου και του γεωθερμικού ταμιευτήρα και, προφανώς, είναι πολύ μεγαλύτερο στο στάδιο εντοπισμού και βασικής αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του γεωθερμικού πόρου.

Το γεωλογικό ρίσκο και η ανόρυξη μη επιτυχημένων γεωτρήσεων επιδρούν στην οικονομικότητα ενός γεωθερμικού έργου, αυξάνοντας το κόστος κατασκευής των έργων υποδομής και, άρα, τις αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX), και καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός ευέλικτου και απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης».

Και συμπληρώνει λέγοντας πως «αυτές οι υψηλές δαπάνες εμποδίζουν την επενδυτική απόφαση υπό το φόβο του επιχειρηματικού κινδύνου με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γεωθερμίας.

Επιπλέον, η ανάγκη απόσβεσης των κεφαλαιουχικών δαπανών δυσχεραίνει τη διάθεση της παραγόμενης γεωθερμικής ενέργειας σε χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές έναντι άλλων συμβατικών μορφών ενέργειας και ΑΠΕ. Επίσης η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων απαιτεί την κοινωνική συναίνεση και αποδοχή. Συνεπώς, η έγκαιρη, συνεχής και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση τόσο τοπικών κοινωνιών όσο και του ευρέως κοινού για τη γεωθερμική ενέργεια είναι απαραίτητη. Δυστυχώς, υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης στην ελληνική κοινωνία για τη γεωθερμία, ενώ η ενημέρωση τοπικών κοινωνιών λίγο πριν την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων δεν επιφέρει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και καχυποψία».

Επιπλέον «το εξειδικευμένο – στη γεωθερμία – προσωπικό, διαφόρων κλάδων, είναι απολύτως αναγκαίο για την υλοποίηση της γεωθερμικής έρευνας, την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος γεωθερμικής εκμετάλλευσης, τις εργασίες διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού, και την παροχή πλήρους, συνεχούς και τεκμηριωμένης επιστημονικής ενημέρωσης σε θέματα γεωθερμίας τόσο σε τοπικές κοινωνίες όσο και στο ευρύ κοινό».

Προτάσεις

Στις προτάσεις, τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από την πλευρά των εκπροσώπων της περιφέρειας, περιλαμβάνεται η παροχή οικονομικών κινήτρων και θέσπιση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ελαχιστοποίηση του γεωλογικού και επιχειρηματικού ρίσκου στη φάση της έρευνας για τον εντοπισμό των γεωθερμικών ρευστών και της κατασκευής του συστήματος γεωθερμικής εκμετάλλευσης (έργα υποδομής).

Η δυνατότητα θέσπισης ειδικών κινήτρων για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού αναφέρεται στο Άρθρο 14 του Ν. 4602/2019 που αφορά την “Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας” αλλά και και στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2024 για τη Γεωθερμία.

Όπως λένε οι άνθρωποι του χώρου τα κράτη-μέλη καλούνται να διερευνήσουν λύσεις ελαχιστοποίησης των κινδύνων μέσω χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως επιχορηγήσεις, δάνεια μετατρέψιμα σε επιχορηγήσεις, κρατικές εγγυήσεις, ασφάλιση έρευνας και μηχανισμοί αντιστάθμισης κινδύνων, μηχανισμοί κάλυψης κινδύνων από δημόσιους πόρους και συνεισφορές ιδιωτικού τομέα, κ.ά. Επίσης με το Ψήφισμα της 18ης Ιανουαρίου 2024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη γεωθερμία ενθαρρύνονται “τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό την επικαιροποίηση και την ενίσχυση των πτυχίων που προορίζονται για τη γεωθερμική ενέργεια, ώστε να καταρτιστούν επαρκώς οι μελλοντικές γενιές εργαζομένων στον τομέα”.

Κρίσιμη παράμετρος για τις επενδύσεις στο χώρο αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας επιδότησης της παραγόμενης – από γεωθερμία – θερμικής ενέργειας μέσω της εξασφάλισης εγγυημένης τιμής ανά θερμική MWh. Όπως τονίζουν οι γνώστες του κλάδου, η εξασφάλιση εγγυημένης τιμής της θερμικής ενέργειας θα ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των γεωθερμικών ρευστών ) χαμηλής ενθαλπίας σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασίες 30-90oC) και μέσης ενθαλπίας (90-150oC) σε πεδία εθνικού ενδιαφέροντος για έργα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, στα οποία η εμπορική χρήση της θερμικής ενέργειας μετά τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής δυαδικού κύκλου είναι απαραίτητη για την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Η εγγυημένη τιμή θερμικής ενέργειας αφενός μεν θα διευκολύνει την πιο ασφαλή εκτίμηση του χρόνου απόσβεσης και αφετέρου θα καλύψει μέρος των δαπανών (α) λειτουργίας και συντήρησης των γεωθερμικών μονάδων, (β) εργασιών διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων και (γ) απασχόλησης του αναγκαίου εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.

Και όλα αυτά παράλληλα με τη θέσπιση ενός ευέλικτου και απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης για την αντιμετώπιση της ανόρυξης μη επιτυχημένων γεωθερμικών γεωτρήσεων λόγω του αυξημένου γεωλογικού ρίσκου στον Ελλαδικό χώρο αλλά και με τη συγκέντρωση όλων των γεωθερμικών δεδομένων στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Είναι γνωστό ότι η γεωθερμική έρευνα στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1971 και πραγματοποιήθηκε σε όλη την επικράτεια τα τελευταία 50 χρόνια.