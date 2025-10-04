Η χρονιά που θα «γλυκάνει» ξανά η Χατζηγιαννάκης

Χρονιά «αποδόσεων» των επενδύσεων προσβλέπει να είναι το 2025 η κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη, η οποία το 2024 δέχθηκε σημαντική πίεση στα μεγέθη της κυρίως από την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών που έπληξε την κερδοφορία της.

«Το 2025 αναμένεται να αποτελέσει έτος ανάπτυξης, καθώς θα αρχίσουν να αποδίδουν οι στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια» αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας προσθέτοντας ότι «κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της

οικονομικής ευρωστίας και η ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αξίας, στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και στη μείωση του δανεισμού».

Στην επταετία 2017-2024 η εταιρεία έχει διαθέσει συνολικά κεφάλαια σε αναπτυξιακές επενδύσεις ύψους 7,16 εκατ. ευρώ, ενώ η επενδυτική της πολιτική για το 2025 παραμένει συνετή και στοχευμένη, με σκοπό τη σταθεροποίηση και σταδιακή αύξηση του κύκλου εργασιών.

Η παραγωγική μονάδα

Αιχμή του δόρατος του επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας ήταν η μετεγκατάσταση της παραγωγικής της μονάδας από το εργοστάσιο του Πειραιά στις νέες ιδιόκτητες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις στο Πολυδένδρι, η οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι.

Η συνολική επένδυση στο νέο εργοστάσιο ξεπέρασε τα 4,5 εκατ.ευρώ. Παράλληλα με τη μετεγκατάσταση, η κουφετοποιία επένδυσε στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία της τεχνολογίας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων.

Σχετικά με την πορεία της περσινής χρήσης, η διοίκηση χαρακτηρίζει το 2024 «μετασχηματιστική χρονιά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση κατά 3,85% στα 6,81 εκατ. ευρώ έναντι 7,08 εκατ. ευρώ το 2023.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 4,92 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,68%, έναντι του 2023 ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 27,69% από 37,75% την προηγούμενη χρήση.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, στις αυξημένες μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, καθώς και στη σημαντική άνοδο του κόστους πρώτων υλών (κακάο και ασήμι).

Οι τιμές του κακάο στα ύψη

Το ανοδικό τέμπο στις πρώτες ύλες συνεχίζεται και φέτος. Ενδεικτικά η διοίκηση υπογραμμίζει ότι« Οι διεθνείς τιμές του κακάο κατέγραψαν πρωτοφανή άνοδο, αγγίζοντας τα 10,75 δολάρια (περίπου 10,31 ευρώ) ανά κιλό τον Ιανουάριο του 2025, σχεδόν διπλάσια από την τιμή του Φεβρουαρίου 2024. Η μειωμένη παραγωγή σε Γκάνα και Ακτή Ελεφαντοστού, που καλύπτουν το 60% της παγκόσμιας προσφοράς, δημιούργησε σοβαρές αναταράξεις στην αγορά. Παράγοντες όπως οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η μείωση των αποθεμάτων κακάο επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση, αναγκάζοντας τους παραγωγούς να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις».

Σε όρους EBITDA το πρόσημο γύρισε αρνητικό σε -403.316 ευρώ έναντι 841.349 ευρώ το 2023, όπως αντίστοιχα και τα καθαρά αποτελέσματα τα οποία έκλεισαν το 2024 με ζημιά 956.218 ευρώ έναντι κέρδη 378.548 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο τέλος του 2024 σε 5,14 εκατ. ευρώ έναντι 2,47 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε 3,4 εκατ. ευρώ από 2,28 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.